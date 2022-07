Mỹ bối rối khi quân Nga tuyên bố “bắt sống” khẩu M777

Nhưng vũ khí hạng nặng do Mỹ và các quốc gia khác hỗ trợ đã lần lượt đến chiến trường Ukraine, và bắt đầu phát huy tác dụng trên nhiều hướng chiến trường. Đặc biệt, hệ thống tên lửa HIMARS, tên lửa chống hạm Harpoon và lựu pháo M777 đều là những mẫu vũ khí trọng điểm, thường xuyên được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông Nga-Ukraine. Vào ngày 14/7, hãng tin Nga RIA Novosti lần đầu tiên công bố một bức ảnh độ nét cao về lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất, nằm trong tay lực lượng dân quân Luhansk thân Nga. Đoạn video và ảnh cho thấy, mặc dù khẩu pháo chiến lợi phẩm này đã bị hư hại ở một mức độ nhất định, nhưng qua quan sát, những bộ phận chủ chốt của khẩu M777 vẫn còn nguyên vẹn và có thể được sử dụng như một vũ khí đột phá then chốt, để kiềm chế lựu pháo do Mỹ chế tạo. Cũng theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 14/7 ra thông cáo cho biết, Quân đội Nga đã tiêu diệt hơn 1.000 quân Ukraine trong một ngày, và pháo binh Nga đã tiêu diệt một trung đội lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất ở khu vực Kharkov. Một tin tức khác từ RIA Novosti vào ngày 14/7, cũng liên quan đến loại lựu pháo này do Mỹ sản xuất, một bức ảnh độ nét cao đầu tiên về lựu pháo M777 do lực lượng dân quân "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" tự xưng, thu được từ Quân đội Ukraine đã được công bố. Trong đoạn video dài hơn 20 giây này, người xem nhìn thấy nòng pháo sơn màu ngụy trang lốm đốm của khẩu M777 bị thu giữ, bộ phận vận chuyển bị hư hại và nhiều quả đạn chưa sử dụng. Tin tức về hai khẩu pháo M777 được truyền thông Nga tung ra hôm 14/7 thực ra là hai điều khác nhau. Thứ nhất trung đội lựu pháo M777 của Quân đội Ukraine bị tiêu diệt vào ngày 14/7 theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, không liên quan gì đến chiến lợi phẩm được đăng tải trong video. Báo cáo đầu tiên của Bộ Quốc phòng Nga là kết quả của Lực lượng Tên lửa Nga vào ngày 14/7. Ngoài một trung đội lựu pháo M777 của Quân đội Ukraine bị tiêu diệt ở khu vực Kharkiv nói trên, còn bao gồm 23 sở chỉ huy, 253 cứ điểm quân sự và 3 kho đạn của Ukraine. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov ngày 14/7, Không quân Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao, đánh vào Lữ đoàn 35 Thủy quân lục chiến, Lữ đoàn cơ giới 54 và Lữ đoàn cơ động số 81 của Quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk; tiêu diệt nhiều binh sĩ Ukraine và phá hủy 100 thiết bị kỹ thuật quân sự. Mặc dù kết quả thông tin chiến trường của Quân đội Nga rất phong phú, nhưng các nhà phân tích lại chú ý nhiều hơn đến thông tin của loại lựu pháo do Mỹ sản xuất. Bởi ngoài việc tung ra bức ảnh độ nét cao về khẩu lựu pháo M777 chiến lợi phẩm, nó còn tiết lộ những bí mật, mà khẩu lựu pháo này có thể mang lại cho Quân đội Nga. Tiến sĩ khoa học quân sự người Nga Konstantin Sivkov nói với RIA Novosti rằng, lựu pháo M777 của Mỹ, như một chiến tích của lực lượng dân quân Luhansk thân Nga; vũ khí này sẽ giúp họ nghiên cứu các đặc tính kỹ thuật của nó và tìm cách đối phó với chúng trên chiến trường. Trước đó, lực lượng dân quân Luhansk thân Nga tuyên bố, thu được lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất đầu tiên. Khẩu M777 đã bị lực lượng dân quân phát hiện thông qua trinh sát trên không và sau đó đã bị họ phá hủy. Qua đoạn băng ghi hình có thể thấy, mặc dù có bị hư hỏng, nhưng hệ thống thông tin tác chiến của khẩu M777 vẫn còn nguyên vẹn. Ông Sivkov cho biết, "Khẩu pháo lựu M777 bị bắt giữ rất hữu ích đối với chúng tôi. Các chuyên gia Nga sẽ nghiên cứu thiết bị này và hiểu các đặc điểm đạn đạo của nó, và chúng tôi sẽ có thể đưa ra các biện pháp chống lại loại vũ khí này". Vị chuyên gia vũ khí này cho rằng, về đặc tính vũ khí, M777 có ưu điểm là nhẹ hơn lựu pháo Msta-B 152mm của Liên Xô / Nga, thuận tiện hơn cho việc cơ động trên bộ cũng như vận tải đường không tới chiến trường và mức chính xác cao hơn.

Nhưng vũ khí hạng nặng do Mỹ và các quốc gia khác hỗ trợ đã lần lượt đến chiến trường Ukraine, và bắt đầu phát huy tác dụng trên nhiều hướng chiến trường. Đặc biệt, hệ thống tên lửa HIMARS, tên lửa chống hạm Harpoon và lựu pháo M777 đều là những mẫu vũ khí trọng điểm, thường xuyên được nhắc đến trên các phương tiện truyền thông Nga-Ukraine. Vào ngày 14/7, hãng tin Nga RIA Novosti lần đầu tiên công bố một bức ảnh độ nét cao về lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất, nằm trong tay lực lượng dân quân Luhansk thân Nga. Đoạn video và ảnh cho thấy, mặc dù khẩu pháo chiến lợi phẩm này đã bị hư hại ở một mức độ nhất định, nhưng qua quan sát, những bộ phận chủ chốt của khẩu M777 vẫn còn nguyên vẹn và có thể được sử dụng như một vũ khí đột phá then chốt, để kiềm chế lựu pháo do Mỹ chế tạo. Cũng theo RIA Novosti, Bộ Quốc phòng Nga vào ngày 14/7 ra thông cáo cho biết, Quân đội Nga đã tiêu diệt hơn 1.000 quân Ukraine trong một ngày, và pháo binh Nga đã tiêu diệt một trung đội lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất ở khu vực Kharkov. Một tin tức khác từ RIA Novosti vào ngày 14/7, cũng liên quan đến loại lựu pháo này do Mỹ sản xuất, một bức ảnh độ nét cao đầu tiên về lựu pháo M777 do lực lượng dân quân "Cộng hòa Nhân dân Luhansk" tự xưng, thu được từ Quân đội Ukraine đã được công bố. Trong đoạn video dài hơn 20 giây này, người xem nhìn thấy nòng pháo sơn màu ngụy trang lốm đốm của khẩu M777 bị thu giữ, bộ phận vận chuyển bị hư hại và nhiều quả đạn chưa sử dụng. Tin tức về hai khẩu pháo M777 được truyền thông Nga tung ra hôm 14/7 thực ra là hai điều khác nhau. Thứ nhất trung đội lựu pháo M777 của Quân đội Ukraine bị tiêu diệt vào ngày 14/7 theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga, không liên quan gì đến chiến lợi phẩm được đăng tải trong video. Báo cáo đầu tiên của Bộ Quốc phòng Nga là kết quả của Lực lượng Tên lửa Nga vào ngày 14/7. Ngoài một trung đội lựu pháo M777 của Quân đội Ukraine bị tiêu diệt ở khu vực Kharkiv nói trên, còn bao gồm 23 sở chỉ huy, 253 cứ điểm quân sự và 3 kho đạn của Ukraine. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Konashenkov ngày 14/7, Không quân Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao, đánh vào Lữ đoàn 35 Thủy quân lục chiến, Lữ đoàn cơ giới 54 và Lữ đoàn cơ động số 81 của Quân đội Ukraine ở khu vực Donetsk; tiêu diệt nhiều binh sĩ Ukraine và phá hủy 100 thiết bị kỹ thuật quân sự. Mặc dù kết quả thông tin chiến trường của Quân đội Nga rất phong phú, nhưng các nhà phân tích lại chú ý nhiều hơn đến thông tin của loại lựu pháo do Mỹ sản xuất. Bởi ngoài việc tung ra bức ảnh độ nét cao về khẩu lựu pháo M777 chiến lợi phẩm, nó còn tiết lộ những bí mật, mà khẩu lựu pháo này có thể mang lại cho Quân đội Nga. Tiến sĩ khoa học quân sự người Nga Konstantin Sivkov nói với RIA Novosti rằng, lựu pháo M777 của Mỹ, như một chiến tích của lực lượng dân quân Luhansk thân Nga; vũ khí này sẽ giúp họ nghiên cứu các đặc tính kỹ thuật của nó và tìm cách đối phó với chúng trên chiến trường. Trước đó, lực lượng dân quân Luhansk thân Nga tuyên bố, thu được lựu pháo M777 do Mỹ sản xuất đầu tiên. Khẩu M777 đã bị lực lượng dân quân phát hiện thông qua trinh sát trên không và sau đó đã bị họ phá hủy. Qua đoạn băng ghi hình có thể thấy, mặc dù có bị hư hỏng, nhưng hệ thống thông tin tác chiến của khẩu M777 vẫn còn nguyên vẹn. Ông Sivkov cho biết, "Khẩu pháo lựu M777 bị bắt giữ rất hữu ích đối với chúng tôi. Các chuyên gia Nga sẽ nghiên cứu thiết bị này và hiểu các đặc điểm đạn đạo của nó, và chúng tôi sẽ có thể đưa ra các biện pháp chống lại loại vũ khí này". Vị chuyên gia vũ khí này cho rằng, về đặc tính vũ khí, M777 có ưu điểm là nhẹ hơn lựu pháo Msta-B 152mm của Liên Xô / Nga, thuận tiện hơn cho việc cơ động trên bộ cũng như vận tải đường không tới chiến trường và mức chính xác cao hơn.