Mục kích đào tạo nữ phi công ở Học viên Krasnodar lừng danh của Nga

Krasnodar là một trong những trường đạo tạo phi công cho "ra lò" những số lượng học viên nữ đông nhất ở Nga. Nguồn ảnh: Foto. Tại đây, các phi công học viên sau khi nắm bắt được đầy đủ các quy tắc bay cũng như thành thạo việc điều khiển máy bay một động cơ cánh quạt sẽ được chuyển sang huấn luyện trên máy bay hai động cơ. Nguồn ảnh: Foto. Loại máy bay 2 động cơ cánh quạt được sử dụng trong trường huấn luyện phi công Krasnodar đó là L-410 Turbolet. Nguồn ảnh: Foto. Đây là loại máy bay do tập đoàn Let Kunovice của Cộng hoà Séc sản xuất. Máy bay có khả năng hạ cánh ở đường băng ngắn, hoạt động tốt trong điều kiện thời tiết từ -50 độ C cho tới +50 độ C. Nguồn ảnh: Foto. Ra đời từ năm 1971, tới nay đã có tới 1200 máy bay cánh quạt L-410 được sản xuất và sử dụng ở hơn 50 quốc gia trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Foto. Loại máy bay vận tải tầm ngắn này có khả năng mang theo tối đa 19 hành khách hoặc 4 tấn hàng hoá. Máy bay được trang bị 2 động cơ của Mỹ, mỗi động cơ có 5 lá cánh. Nguồn ảnh: Foto. Bên trong khoang lái có phần "chật chội" của máy bay vận tải L-410. Học viên phi công đang ngồi ghế lái chính trong khi đó huấn luyện viên ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Nguồn ảnh: Foto. Kiểm tra huyết áp, thân nhiệt và điều kiện sức khoẻ tổng quát trước mỗi bài bay. Nguồn ảnh: Foto. Khi tải đầy hàng hoá, máy bay L-410 chỉ cần đường băng 500 mét để hạ cánh. Thậm chí, loại máy bay này còn "lỳ" tới nỗi, nó không cần đường băng rải nhựa mà chỉ cần một khoảng đất đủ bằng phẳng là có thể hạ cánh được bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Foto. Các nữ phi công học viên Nga bên trong trường đào tạo phi công Krasnodar trứ danh của quốc gia này. Nguồn ảnh: Foto. Video Cận cảnh máy L-410 của Cộng hoà Séc cất cánh.

Krasnodar là một trong những trường đạo tạo phi công cho "ra lò" những số lượng học viên nữ đông nhất ở Nga. Nguồn ảnh: Foto. Tại đây, các phi công học viên sau khi nắm bắt được đầy đủ các quy tắc bay cũng như thành thạo việc điều khiển máy bay một động cơ cánh quạt sẽ được chuyển sang huấn luyện trên máy bay hai động cơ. Nguồn ảnh: Foto. Loại máy bay 2 động cơ cánh quạt được sử dụng trong trường huấn luyện phi công Krasnodar đó là L-410 Turbolet. Nguồn ảnh: Foto. Đây là loại máy bay do tập đoàn Let Kunovice của Cộng hoà Séc sản xuất. Máy bay có khả năng hạ cánh ở đường băng ngắn, hoạt động tốt trong điều kiện thời tiết từ -50 độ C cho tới +50 độ C. Nguồn ảnh: Foto. Ra đời từ năm 1971, tới nay đã có tới 1200 máy bay cánh quạt L-410 được sản xuất và sử dụng ở hơn 50 quốc gia trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Foto. Loại máy bay vận tải tầm ngắn này có khả năng mang theo tối đa 19 hành khách hoặc 4 tấn hàng hoá. Máy bay được trang bị 2 động cơ của Mỹ, mỗi động cơ có 5 lá cánh. Nguồn ảnh: Foto. Bên trong khoang lái có phần "chật chội" của máy bay vận tải L-410. Học viên phi công đang ngồi ghế lái chính trong khi đó huấn luyện viên ngồi ở vị trí ghế lái phụ. Nguồn ảnh: Foto. Kiểm tra huyết áp, thân nhiệt và điều kiện sức khoẻ tổng quát trước mỗi bài bay. Nguồn ảnh: Foto. Khi tải đầy hàng hoá, máy bay L-410 chỉ cần đường băng 500 mét để hạ cánh. Thậm chí, loại máy bay này còn "lỳ" tới nỗi, nó không cần đường băng rải nhựa mà chỉ cần một khoảng đất đủ bằng phẳng là có thể hạ cánh được bất cứ lúc nào. Nguồn ảnh: Foto. Các nữ phi công học viên Nga bên trong trường đào tạo phi công Krasnodar trứ danh của quốc gia này. Nguồn ảnh: Foto. Video Cận cảnh máy L-410 của Cộng hoà Séc cất cánh.