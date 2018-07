Mục kích Công binh Nga so tài đưa xe tăng vượt sông

Trước hội thao quân sự quốc tế Army Game 2018 sẽ diễn ra trong vài tuần tới, lực lượng Công binh Nga đang tích cực tập luyện để tham gia hội thao quân sự lớn nhất thế giới. Nguồn ảnh: Fotorepor. Một trong những phần mà Nga có lợi thế nhất chính là phần thi đưa thiết giáp hạng nặng vượt sông. Nguồn ảnh: Fotorepor. Với những trang bị hiện đại và khả năng hiệp đồng cao, lực lượng công binh Nga có thể thực hiện bài thi này với thời gian ngắn hơn nhiều so với các đội thi còn lại. Nguồn ảnh: Fotorepor. Hồi cuối tháng 6 vừa rồi, Công binh Nga đã tập luyện phần thi vượt chướng ngại ở quy mô lớn với sự tham gia của các lực lượng tăng thiết giáp và nhiều phương tiện thiết giáp hạng nặng. Nguồn ảnh: Fotorepor. Xe tăng T-72 của quân đội Nga trong phần thi vượt sông với sự hỗ trợ phà cơ giới tự hành hạng nặng. Nguồn ảnh: Fotorepor. Mặc dù có khả năng lội nước khá tốt, tuy nhiên xe tăng vẫn thường được đưa qua sông bằng cầu phao hoặc xà lan hơn là để chúng tự bơi. Nguồn ảnh: Fotorepor. Các loại phương tiện hạng nặng có khả năng tự lội nước sẽ được đưa qua sông trước, nhằm tạp vành đai an toàn ở cả hai bên bờ sông trước khi cầu phao được tiến hành. Nguồn ảnh: Fotorepor. Công binh Nga có những phương tiện cực kỳ hiện đại, phục vụ được mọi mục đích di chuyển trên nhiều kiểu địa hình khác nhau. Nguồn ảnh: Fotorepor. Do là một quốc gia rộng lớn, với nhiều kiểu địa hình thậm chí nhiều nơi còn không có hệ thống giao thông nên lực lương công binh của Nga từ thời Liên Xô đã phát triển vượt bậc so với các quốc gia trong khu vực. Nguồn ảnh: Fotorepor. Cầu phao tự hành dã chiến được dựng lên chỉ sau ít phút trước khi cuộc "di tản" của phương tiện thiết giáp hạng nặng bắt đầu được diễn ra một cách ồ ạt. Nguồn ảnh: Fotorepor. Các xe tăng T-72 cùng pháo tự hành 2S19 Msta được lần lượt di chuyển vượt sông bằng cầu phao dã chiến này. Nguồn ảnh: Fotorepor. Phần khó khăn nhất khi vượt sông đó là tạo đường lên - xuống nước ở hai bên bờ sông. Khi đã có đường lên, việc vượt sông chỉ mất ít phút trước khi hoàn thành. Nguồn ảnh: Fotorepor. Mời độc giả xem Video: Cận cảnh các loại khí tài cực khủng độc nhất vô nhị của công binh Nga.

