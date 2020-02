MiG-15: Máy bay "bàn đạp" của phi công chiến đấu Việt Nam trong quá khứ

Không quân Việt Nam từng được Liên Xô viện trợ cho một vài máy bay chiến đấu MiG-15 phiên bản MIG-15UTI trong quá khứ. Nguồn ảnh: Jetphotos. Trong thời kỳ diễn ra Chiến tranh Việt Nam, MiG-15 và MiG-15UTI trong biên chế Không quân Việt Nam không được tham gia trực chiến mà chỉ tham gia vào nhiệm vụ huấn luyện. Nguồn ảnh: TL. Những máy bay này được xem là "bàn đạp", tiền đề để đào tạo ra những phi công MiG-17 và MiG-21 của Việt Nam sau này. Nguồn ảnh: TL. Từng được sản xuất suốt từ năm 1949, tổng cộng có khoảng 13.000 máy bay MiG-15 từng được ra đời và đây được coi là loại máy bay chiến đấu phản lực thành công bậc nhất thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Cho tới tận thời điểm hiện tại, MiG-15 vẫn được sử dụng tại một vài quốc gia trên thế giới, cụ thể là Triều Tiên - nơi MiG-15 vẫn được sử dụng làm nhiệm vụ huấn luyện. Nguồn ảnh: Pinterest. Tổng cộng có tới hơn 20 phiên bản MiG-15 khác nhau từng được ra đời trên khắp thế giới. Nguồn ảnh: Pinterest. Riêng phiên bản MiG-15UTI, do là phiên bản ra đời để phục vụ mục đích huấn luyện nên ở phiên bản này, MiG-15 được trang bị hai ghế ngồi dành cho phi công học viên và huấn luyện viên. Nguồn ảnh: Pinterest. Máy bay có khả năng đạt tốc độ tối đa lên tới 1100 km/h, tầm bay 2520 km và trần bay tối đa 15.500 mét. Nguồn ảnh: Pinterest. Trong quá khứ, MiG-15 đã nổi danh từ thời Chiến tranh Triều Tiên - nơi mà loại máy bay này trong tay các phi công Liên Xô đã khiến reo rắc nỗi sợ hãi cho người Mỹ. Nguồn ảnh: Pinterest. Ngày nay, vẫn còn rất nhiều chiếc MiG-15 còn bay được nằm trong tay các nhà sưu tập tư nhân. Nguồn ảnh: Pinterest. Khoang lái của MiG-15UTI với một vài trang bị hiện đại hơn so với nguyên bản. Nguồn ảnh: Pinterest. Họng hút gió vào động cơ của MiG-15 - mặc dù MiG-15 chỉ có một động cơ nhưng họng hút gió của nó lại được "chia đôi" ở giữa. Nguồn ảnh: Pinterest. Hệ thống hoả lực của MiG-15 khá đơn sơ nếu so với các loại chiến đấu cơ ra đời sau này với chỉ 2 pháo 23mm, 1 pháo 37mm và 200 kg bom. Tuy nhiên vào thời điểm nó ra đời, đây là một cơ cấu vũ khí cực kỳ "kinh hoàng". Nguồn ảnh: Pinterest. Mời độc giả xem Video: Một chiếc MiG-15 phiên bản huấn luyện hai ghế ngồi tới nay vẫn tiếp tục được sử dụng.

