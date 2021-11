Mệt mỏi vì chiến tranh, lính Ukraine đánh cắp xe Ural đào ngũ

Trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn ra ác liệt tại Miền Đông Ukraine, nạn đào ngũ hàng loạt vẫn tiếp diễn trong binh lính Quân đội Ukraine đang đóng quân tại đây, mà phía Quân đội Ukraine chưa thể có biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Vừa qua, một binh sĩ Ukraine hiện đang chốt giữ ở một trong những vị trí tiền tiêu của khu vực đường giới tuyến, đã đào ngũ khỏi vị trí chiến đấu, bằng một chiếc ô tô quân sự Ural, được đánh cắp từ Quân đội Ukraine. Theo thông tin của truyền thông Nga đưa tin, quân nhân Ukraine đã “tự do” lên chiếc xe tải Ural và rời khỏi khu vực đơn vị anh ta đóng quân. Vài giờ sau, cuộc tìm kiếm người lính mới bắt đầu, hóa ra anh ta đã đào ngũ và bán chiếc xe tải quân sự trên cho một nông dân địa phương, cách chốt của đơn vị của anh ta vài chục km. Người lính đào ngũ trên là Binh nhì Tumoshenko, một binh sĩ thuộc Lữ đoàn 24 của Quân đội Ukraine đang đóng tại Miền Đông, đã nhờ một người bạn cấp cho anh ta một vận đơn giả, ghi là vẫn chuyển vật tư nông nghiệp cho một trong những nông dân địa phương. Binh nhì Tumoshenko đã lấy trộm chiếc xe tải quân sự Ural của đơn vị, sau đó bán cho nông dân địa phương ở làng Zakotnoye với giá 200 nghìn hryvnias (tiền Ukraine); sau đó anh ta biến mất theo một phương hướng không xác định. Lãnh đạo Quân đội Ukraine không đưa ra bình luận gì về trường hợp này; nhưng trước đó ít lâu, người ta đã biết về nhiều trường hợp đào ngũ hàng loạt từ mặt trận, khi các binh lính Ukraine lo sợ bị lực lượng dân quân ly khai tiêu diệt; đồng thời cuộc sống của những người lính Ukraine ở khu chiến tuyến rất khó khăn, thiếu thốn. Trong khi đó vào ngày 13/11, một chiếc xe chở hai sĩ quan của Quân đội Ukraine, đã bí mật xâm nhập vào vùng lãnh thổ do lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng kiểm soát; nhưng chiếc xe đã bị phá hủy bởi một viên đạn pháo cỡ nòng lớn; khiến hai người trong xe tử vong. Trong bức ảnh được giới thiệu, người xem có thể thấy một vụ nổ cực mạnh (theo thông tin sơ bộ là đạn pháo cỡ 152 mm) xé toạc chiếc xe chở các sĩ quan cấp cao của Ukraine thành nhiều mảnh. Trên thực tế, chỉ còn lại bộ khung của chiếc xe, và các bộ phận của nó đã bị văng ra xa bởi sức mạnh của vụ nổ, trong bán kính vài trăm mét. Theo truyền thông Nga đưa tin, hai quân nhân Ukraine tử vong trên là Trung tá Prusov Ruslan Khalilovich và Thượng sĩ Fedoseev Vadim Viktorovich. Phía Quân đội Ukraine đã xác nhận về cái chết hai quân nhân của họ. Tuy nhiên phía quân đội Ukraine nhấn mạnh rằng, cái chết của hai quân nhân Ukraine hoàn toàn không liên quan đến vụ tấn công của phe ly khai; nhưng phía Quân đội Ukraine cũng không giải thích tại sao hai quân nhân của họ lại có mặt trong vùng lãnh thổ do lực lượng vũ trang LPR kiểm soát và ai là thủ phạm tấn công. Theo những thông tin tình báo rò rỉ, phía Quân đội Ukraine đã cố gắng đánh chiếm phần phía nam của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, tiếp giáp với Biển Azov. Điều này được chứng minh bằng thông tin được trình bày trong báo cáo của Nhóm quan sát thuộc OSCE. Đánh giá trên bản đồ cho thấy, khu vực này hứng chịu nhiều đợt tấn công mạnh mẽ nhất từ Quân đội Ukraine. Đồng thời, các chuyên gia cũng lưu ý rằng, khi đã tiếp cận được Biển Azov, Quân đội Ukraine sẽ có thể nhanh chóng chuyển lực lượng của họ tới biên giới Nga, để tiếp tục bao vây lực lượng DPR. Báo cáo của OSCE chỉ ra rằng, theo hướng này, số lượng lớn nhất các trường hợp vi phạm chế độ ngừng bắn được quan sát thấy. Rõ ràng Quân đội Ukraine đang cố gắng để đánh chiếm khu vực này. Phía Ukraine có thể đã nhận ra điểm yếu của phía lực lượng dân quân DPR, đó là khi phía Ukraine đồng thời tổ chức các cuộc tấn công ở các khu vực khác trên đường giới tuyến phía bắc, lúc này sẽ không cho phép DPR nhanh chóng di dời lực lượng đến phần phía nam của khu vực để ứng cứu. Nhưng theo nhận định của các chuyên gia quân sự, nếu tính huống có xảy ra như vậy, các lực lượng dân quân DPR sẽ không di chuyển hết lực lượng của họ khỏi miền trung và phía bắc xuống chi viện cho khu vực phía nam, vừa tạo “hở sườn” phía bắc; đồng thời việc “dồn quân” xuống phía nam, sẽ tạo điều kiện cho Quân đội Ukraine hợp vây tiêu diệt. Đặc biệt lực lượng dân quân ly khai có thể chịu được những đòn tấn công tổng lực của Quân đội Ukraine; do những khu vực này đã được bố trí các hệ thống phòng thủ nhiều tầng và thực tế là cho đến nay, quân đội Ukraine không có đủ lực lượng để xuyên thủng hàng phòng ngự của lực lượng dân quân; các chuyên gia nhấn mạnh. Hiện nay rất có thể, phía quân đội Ukraine đang theo đuổi chiến lược tấn công trọng điểm trên toàn mặt trận; tuy nhiên theo nhận định của các chuyên gia, Quân đội Ukraine tập trung tiến công tại Nam Donbass và có thể một cuộc tấn công quy mô lớn có thể xảy ra trong những ngày tới. Nguồn ảnh: BMDP.

