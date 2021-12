Máy bay Tu-160M mới của Nga trang bị 3 tên lửa siêu thanh Dagger

Theo truyền thông Nga, Quân đội Nga có kế hoạch thử nghiệm loại máy bay ném bom chiến lược Tu-160M mới được lắp ráp đầu tiên trước cuối năm nay. Sau khi hoàn tất quá trình thử nghiệm, Tu-160M sẽ chính thức đi vào trực chiến trong lực lượng Không quân chiến lược của Nga. Theo thông tin của truyền thông Nga, máy bay ném bom chiến lược Tu-160M đầu tiên sẽ được thử nghiệm trong tháng này. Quân đội Nga có kế hoạch trang bị 50 máy bay ném bom chiến lược Tu-160M, để đáp trả các mối đe dọa quân sự từ Mỹ và NATO. Theo phân tích của các chuyên gia quân sự hàng không Nga, hiệu suất hoạt động của máy bay ném bom chiến lược Tu-160M vượt xa máy bay ném bom chiến lược cùng loại của quân đội Mỹ; điều này sẽ giúp tăng cường đáng kể “bộ ba” lực lượng tấn công hạt nhân của Quân đội Nga. Hình dáng của máy bay ném bom chiến lược Tu-160M được nâng cấp, hoàn toàn không khác nhiều so với trước khi nâng cấp; nhưng khả năng tác chiến của nó đã được nâng cao rất nhiều. Máy bay Tu-160M được trang bị loại động cơ mới, cho tốc độ bay tối đa 2.000 km/ h, vừa giảm tiêu hao nhiên liệu, vừa tăng tầm bay và thời gian bay; tải trọng tối đa 45 tấn, tầm bay khoảng 13.500 km. Về hệ thống điện tử hàng không, Tu-160M được trang bị các máy tính, hệ thống định vị và hệ thống tác chiến điện tử mới nhất; với các thiết bị điện tử mới, Tu-160M có thể đối phó với các cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác cao. Theo thông tin công khai, máy bay ném bom chiến lược Tu-160M có thể mang 12 tên lửa hành trình là Kh-55SM hoặc Kh-101 và có thể tấn công mục tiêu cách xa 5.500 km. Ngoài ra, Tu-160M nâng cấp còn có thể mang tên lửa đạn đạo siêu thanh Dagger mà Nga mới phát triển. Lịch sử phát triển của máy bay ném bom chiến lược Tu-160 được Liên Xô bắt đầu vào những năm 1970, để cạnh tranh với máy bay ném bom chiến lược B-1 của Mỹ. Tu-160 đi vào hoạt động năm 1987 và hình thành khả năng chiến đấu ban đầu vào năm 1988. Tu-160M là máy bay siêu thanh lớn nhất thế giới, chính vì vẻ ngoài thanh lịch và lớp sơn trắng đẹp mắt, chiếc máy được mệnh danh là “Thiên nga trắng”. Trên thực tế, màu trắng của máy bay chủ yếu là để giảm ảnh hưởng của bức xạ nhiệt, sau một vụ nổ hạt nhân. Theo truyền thông Nga, sau hơn 30 năm phục vụ, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đã không thể đáp ứng được nhu cầu của chiến tranh hiện đại. Do đó, Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định nâng cấp toàn bộ loại máy bay này. Theo các chuyên gia quân sự Nga, máy bay ném bom chiến lược Tu-160 là máy bay ném bom chiến lược duy nhất trên thế giới, có thể duy trì tốc độ Mach 2. Tu-160M sử dụng thiết bị điện tử và động cơ mới, khả năng chiến đấu của nó đã được cải thiện đáng kể so với trước khi nâng cấp. Trong tương lai, loại máy bay này sẽ được trang bị nhiều loại vũ khí và thiết bị mới, trong đó có ít nhất 3 tên lửa siêu thanh Dagger, loại tên lửa hiện chưa có bất cứ vũ khí nào có khả năng đánh chặn và có thể mang đầu đạn hạt nhân. Với nâng cấp sâu và vũ khí mới, Tu-160M trở thành phương tiện quan trọng, trong “bộ ba” răn đe hạt nhân của Nga. Theo báo chí Nga, với việc NATO do Mỹ đứng đầu liên tục thể hiện sức mạnh tấn công hạt nhân trên không ở biên giới Nga, nên việc Nga trang bị máy bay ném bom chiến lược Tu-160M có ý nghĩa rất lớn. Sau khi máy bay đi vào hoạt động, nó sẽ cho phép Nga thiết lập lực lượng răn đe chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và buộc liên minh quân sự do Mỹ thành lập, từ bỏ các hoạt động gây hấn trong khu vực. Nguồn ảnh: Pinterest.

