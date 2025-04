Trận chiến ở Kursk của Nga sắp kết thúc hoàn toàn, khi quân Ukraine đã rút về khu vực Sumy, xây dựng tuyến phòng thủ biên giới; tuy nhiên còn một số lực lượng không kịp rút lui, vẫn tiếp tục ẩn náu ở khu vực biên giới Kursk và chiến đấu. Quân đội Nga (RFAF) đã phát động trận chiến quyết định cuối cùng vào làng Gornal, thành trì cuối cùng của Ukraine ở Kursk. Theo truyền thông Ukraine, quân đội Ukraine (AFU) đã tiến vào chiến trường Kursk và chiến đấu trong 8 tháng, gây ra “tổn thất lớn” cho RFAF. Trong khi các nước phương Tây cho rằng, chiến dịch tấn công của AFU vào Kursk là hành động quân sự “tuyệt vọng”. Ý định tấn công bất ngờ của AFU vào Kursk, khi sử dụng các phân đội cơ giới bọc thép hạng nhẹ, với khả năng cơ động cao đã không đạt được thành công về mặt chiến lược. Thay vào đó, nó lại tạo ra lỗ hổng trong tuyến phòng thủ của AFU ở Donbass, tạo cơ hội cho RFAF đột phá. Còn Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng, trong gần 8 tháng ở Kursk, 70.000 quân Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu; 5.500 vũ khí hạng nặng bị phá hủy, trong đó có nhiều vũ khí của phương Tây viện trợ. Mặc dù Ukraine chịu tổn thất lớn ở Kursk, Bộ Tổng tham mưu AFU vẫn ra lệnh cho họ phải bảo vệ khu vực mà họ còn kiểm soát, bất chấp tổn thất. Mặc dù AFU chỉ còn kiểm soát một ngôi làng duy nhất ở Kursk và không có cơ hội đảo ngược tình hình, nhưng họ vẫn buộc phải chiến đấu kiên cường. Theo quan điểm của lãnh đạo Ukraine, việc có thể tiếp tục chiếm đóng lãnh thổ Nga, sẽ thúc đẩy tinh thần của binh lính Ukraine ở tuyến đầu và có ý nghĩa rất lớn; nhất là khi đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian có khả năng trở thành hiện thực. Về mặt địa lý, ngôi làng Gornal, cứ điểm cuối cùng do AFU kiểm soát trên lãnh thổ Nga, nằm ở bờ bắc sông Psel, với lợi thế là trên một điểm cao hơn 200 mét so với mực nước biển. Với lợi thế về địa hình như vậy, quân Ukraine có thể quan sát toàn bộ con đường dẫn đến Sudzha và biên giới. Khi quân Nga tiến về phía làng Gornal, mọi hành động của họ sẽ bị quân Ukraine ở trên cao theo dõi chặt chẽ. Tận dụng lợi thế về địa hình, AFU ở đây đã hình thành ít nhất ba tuyến phòng thủ và triển khai các trận địa súng cối, tên lửa chống tăng và phòng không ở những vị trí cao nhất trên các điểm cao. AFU cũng bố trí các chốt phòng ngự từ xa ở xung quanh khu vực và sử dụng súng máy để tạo thành mạng lưới phong tỏa hỏa lực dày đặc. Nếu quân Nga tấn công từ độ cao thấp, họ sẽ ngay lập tức bị hỏa lực của quân Ukraine tại đây chặn lại. Bắt đầu từ tháng 3, RFAF đã phát động cuộc tổng tấn công Kursk và đánh bật hầu hết quân Ukraine ra khỏi lãnh thổ Nga. Số quân còn lại của Ukraine đã bị bao vây vì không kịp rút lui, họ tổ chức lại chiến đấu, lợi dụng địa hình của làng Gornal, biến nơi đây thành cứ điểm để chống lại các cuộc phản công của Nga. Theo ý đồ chiến lược của Bộ Tổng tham mưu AFU, quân Ukraine rút về Sumy tổ chức tuyến phòng thủ mới, đồng thời đưa một số đơn vị tinh nhuệ tấn công vượt biên giới vào tỉnh Belgorod của Nga (gần khu vực Kursk mà Ukraine tấn công trước đây). AFU hy vọng có thể đánh lừa để giảm áp lực, giúp quân Ukraine rút lui an toàn khỏi khu vực biên giới Kursk. Tuy nhiên, Moscow đã hết kiên nhẫn và sẽ không chấp nhận việc Ukraine chiếm đóng lãnh thổ, như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Sau khi bước sang tháng 4, RFAF tung Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến tinh nhuệ 810, làm lực lượng đột kích vào làng Gornal, quyết tâm tiêu diệt toàn bộ quân Ukraine còn lại ở biên giới Kursk. Với sự hỗ trợ của lực lượng đặc nhiệm, Lữ đoàn 810 đã hình thành vòng vây ba mặt quanh cứ điểm Gornal. Mọi lối vào và ra dọc con đường từ làng Gornal tới biên giới, đều bị RFAF kiểm soát bằng hỏa lực. Xét đến khả năng quân Ukraine có thể phát động phản công từ trên cao, quân Nga cũng triển khai hỏa lực hạng nặng dày đặc trên nhiều con đường vào làng Gornal. Kết quả là tuyến đường rút lui duy nhất của quân Ukraine khỏi Gornal là chiếc cầu phao đơn giản qua vùng nước nông trên sông Psel. Quân Ukraine bắt đầu di chuyển dọc theo con sông, hy vọng vượt sông và tránh được sự phong tỏa của quân Nga, nhưng họ ngay lập tức bị UAV và lựu pháo của Nga tấn công. Lúc này quân Ukraine tại cứ điểm Gornal không còn nhận được tiếp viện hoặc nhu yếu phẩm nữa, nhưng họ vẫn tiếp tục chiến đấu anh dũng và không có ý định hạ vũ khí và đầu hàng. Trước tình huống như vậy, chiến thuật “làm mềm chiến trường” của RFAF bắt đầu được phát huy, nhằm hạn chế thấp nhất thương vong cho bộ binh khi xung phong. Với việc lực lượng phòng không của AFU ở khu vực biên giới Sumy-Kursk bị suy yếu, RFAF sử dụng tiêm kích bom Su-34 để thả những quả bom lượn nặng 3 tấn, tấn công vào những trận địa phòng thủ của quân Ukraine ở làng Gornal. Kết quả là gần như san phẳng toàn bộ trận địa phòng ngự của quân Ukraine, khiến họ mất đi các công sự kiên cố và bị thương vong nhiều. Cuối cùng, quân Ukraine không thể chịu đựng được các đợt ném bom và bắn phá của quân Nga, họ phải rút khỏi các điểm cao ở khu vực làng Gornal, đến các khu rừng rậm xung quanh, xây dựng các công sự phòng thủ trong rừng để ẩn náu. Đến ngày 23/4, RFAF tuyên bố đã kiểm soát được làng Gornal và một số cứ điểm xung quanh, và quân Ukraine bắt đầu rút tuyến phòng thủ của mình sang bờ bên kia sông Psel. Quân Ukraine vừa chiến đấu vừa rút lui, và họ cũng được hỏa lực pháo binh từ Sumy để ngăn quân Nga truy kích. Tại khu vực phía nam làng Gornal, RFAF đã tiến tới biên giới quốc gia Nga-Ukraine chạy dọc theo sông Psel. Chiến dịch tái chiếm hoàn toàn khu vực Kursk rõ ràng đang đi đến thời điểm cuối cùng và lá bài mặc cả của Kiev đã hoàn toàn mất hiệu lực. (Nguồn ảnh Topwar, TASS, Kyiv Post).

