Thấy khúc gỗ lạ trong mộ tổ, chuyên gia hô lớn: “Phát tài rồi!”

Trong lúc tới thăm và làm sạch khu lăng mộ tổ của gia tộc mình, Tiểu Đinh (Trung Quốc) phát hiện ra một khúc gỗ hình thù kỳ lạ. Anh quyết định nhặt mang về vì trong nhà cũng thiếu củi đốt. Sau khi đem về. anh mang ra sân phơi cho khô thì một người hàng xóm sang chơi nhìn thấy, lập tức tỏ ý muốn mua lại với giá 30 NDT (hơn 100.000 VND). Một ý nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu Tiểu Đinh, tại sao anh ta lại đòi mua khúc gỗ này, chắc chắn có gì uẩn khúc trong đó. Vì thế, Tiểu Đinh liền lấy cớ thoái thác người bạn. Hôm sau, Tiểu Đinh đem khúc gỗ tới gặp một chuyên gia về thực vật học trên thành phố để nhờ kiểm tra. Sau khi nghe câu chuyện và quan sát khúc gỗ, chuyên gia đã lập tức mắng anh chàng một trận. "Anh thật là có mắt mà không biết nhìn, từ khúc gỗ cho tới nhìn người, suýt chút nữa bị lừa đấy. Anh bình tĩnh nghe tôi nói: Đây là loại gỗ sưa đỏ quý hiếm và có giá trị rất cao. Anh phát tài rồi đó. Hãy nhớ đừng có giao du với người bạn kia nữa nhé!" Gỗ sưa đỏ là một trong những loại gỗ thuộc nhóm IA quý hiếm, còn gọi là gỗ huê mộc vàng, trắc thối hoặc trắc hoa trắng. Tên khoa học của cây sưa là Dalbergia tonkinensis Prain. Sưa đỏ là gỗ có màu sắc, vân thớ đẹp, hương thơm và rất khan hiếm, có giá trị kinh tế cao nhất. Các loại gỗ trong nhóm này thường dùng làm đồ mỹ nghệ, gỗ lạng, hàng mộc chạm khảm,… Gỗ sưa có màu đỏ nhạt với các loại cây trưởng thành có thể khai thác, màu đỏ thẫm đối với gốc 50 – 60 năm và màu tím đối với cây vài trăm năm tuổi. Gỗ sưa đỏ có tính trơ cứng, độ bền về cơ học tương đương với gỗ đinh, lim…tuy nhiên lại dẻo và dai hơn nhiều so với các loại gỗ quý khác. Một trong những đặc điểm thú vị nhất của gỗ sưa chính là mùi thơm. Gỗ sưa có mùi hương nhẹ dịu, và không bay hết mùi dù trong thời gian dài. Tuy nhiên khi đốt gỗ sưa thì tro tàn có màu trắng đục, mùi khá khó chịu và hắc nên còn được gọi là trắc thối. Gỗ sưa đỏ có nhiều tinh dầu nên chống ẩm tốt và cũng ngăn cản mối mọt xâm hại. Giới nhà giàu Trung Quốc quan niệm rằng gỗ sưa là tượng trưng cho quyền lực, cho sự thịnh vượng và mang lại may mắn về sức khỏe và tài lộc cho người sở hữu. Gỗ sưa đỏ rất phù hợp để đem đóng làm đồ bàn ghế thờ cúng, làm vòng tay, trang sức phong thủy, các bức tượng quý trong nhà. Với những gia đình khá giả, gỗ sưa được đem đóng làm bàn ghế để trưng bày, thể hiện sự sang trọng và am hiểu về đồ gỗ của chủ nhà.

