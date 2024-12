Mặt trận Kursk giao tranh ác liệt, hàng chục ngàn quân Ukraine thiệt mạng

Theo Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Quân đội Nga tiếp tục tấn công ở khu vực Kursk, tiêu diệt các đơn vị Ukraine xâm chiếm khu vực. Trong 24 giờ qua, Quân đội Nga đã đánh bại đội hình 14 lữ đoàn Ukraine trong các khu làng bị chiếm đóng; loại khỏi vòng chiến đấu 250 lính Ukraine. Phá hủy một xe tăng, một xe chiến đấu bộ binh, hai xe bọc thép, hai xe ô tô và bốn súng cối. Trang Topwar cho biết, khi thời tiết tốt hơn, cuộc tiến công của quân Nga được đẩy mạnh. Các nhóm tấn công của Cụm quân phía Bắc đã tập trung lại ở Martynovka; hiện phần lớn ngôi làng nằm trong vùng xám. Việc tiêu diệt quân Ukraine gần cánh rừng trồng gần ngôi làng này cũng có tiến triển. Giao tranh ác liệt cũng diễn ra ở khu vực Novoivanovka, Daryino và Plekhovo. Quân Ukraine cố gắng thực hiện hai cuộc phản công ở khu vực Daryino nhưng không thành công. Tại quận Korenevsky, một số vành đai rừng phía nam Kremyanoye, hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga. Ở quận Sudzhansky, quân Nga đã tiến tới Kamyshevka và khu vực Nechaev. Kênh Rybar cho biết, tình hình trên mặt trận Kursk ngày càng diễn biến ác liệt, Quân đội Ukraine phải rút lui khỏi nhiều vị trí, do chịu tổn thất nặng nề. Tới ngày 1/12, giao tranh ác liệt trên chiến trường Kursk, khiến Quân đội Ukraine tổn thất 37.000 quân. Kênh Telegram "Chiến dịch Z Kursk" cho biết, tình hình hiện tại ở hướng Kursk tương đối yên tĩnh. Hiện khu vực Kursk bị quân Ukraine chiếm đóng, đang bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, nhưng điều này có thể cho thấy hoạt động giao tranh sẽ gia tăng trong thời gian tới. Hiện giao tranh cục bộ giữa hai bên vẫn tiếp tục và cả hai bên đều cố gắng cải thiện vị trí chiến thuật của mình. Giao tranh ở khu vực phía tây nam làng Novovanovka đặc biệt khốc liệt, cả hai bên đều cố gắng hết sức để củng cố vị trí và giành lợi thế, kênh "Chiến dịch Z Kursk" cho biết thêm. Hiện tại, làng Martynovka đã trở thành tâm điểm chú ý tại mặt trận Kursk, khi Quân đội Ukraine đang cố gắng hết sức cầm cự. Bởi vì đối với toàn bộ nhóm quân Ukraine tiến vào khu vực Kursk, Martynovka là vị trí phòng ngự then chốt, một khi bị mất, hậu quả sẽ là thảm hại. Do thời tiết sương mù dày đặc, khiến các hoạt động “trên không” của cả hai bên trở nên khó khăn hơn, tuy nhiên cả hai bên đều cố gắng tận dụng cơ hội này để đạt được bước đột phá. Cụm quân phía Bắc của Nga tích cực tổ chức tấn công và ổn định vị trí vừa tái chiếm. Mặc dù quân đội Ukraine cố gắng phản công, nhưng họ đã bị Quân đội Nga đẩy lùi một cách anh dũng. Cường độ của cuộc chiến ở các ngôi làng, cánh rừng là không thể tưởng tượng được. Kiev rõ ràng đã đầu tư toàn bộ nguồn dự trữ của mình và đang tuyệt vọng. Kênh Deep State của Quân đội Ukraine cho biết, quân Ukraine đang tích cực sử dụng pháo phản lực phóng loạt tầm xa trong chiến đấu và họ ở đây không thiếu đạn pháo. Tất cả các bệ phóng đều được triển khai trận địa ở tỉnh Sumy. Nhưng do thời tiết xấu, UAV trinh sát khó tiến hành điều chỉnh hỏa lực và chỉ có thể áp dụng phương pháp bắn phá theo tọa độ bản đồ. "Mặc dù quân đội Ukraine đang kiên quyết chống trả, nhưng Quân đội Nga vẫn tiếp tục tiến lên và đang dần tiếp cận gần thị trấn Sudzha. Lúc này, chỉ có quân dự bị và lòng quyết tâm mới có thể giúp quân Ukraine trụ vững”, Deep State viết. Kênh RVvoenkory của Nga cho biết, Cụm quân phía Bắc của Quân đội Nga đã tiếp tế viện trợ nhân đạo cho cư dân quận Kozhenevsky của vùng Kursk, những nơi mà các tình nguyện viên dân sự khó tiếp cận. Liên quan đến tình hình Quân đội Ukraine ở Kursk, lãnh đạo Kiev kiên quyết bác bỏ các thông tin sai lệch của truyền thông phương Tây, cho rằng Quân đội Ukraine cố giữ các vị trí ở khu vực Kursk, cho đến lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các đơn vị Quân đội Ukraine đóng ở khu vực Kursk, không nhận được lệnh kiềm chế quân Nga, trước lễ nhậm chức của ông Trump, mà đang kìm chân, để Quân đội Nga không chuyển lực lượng của họ sang các khu vực khác của mặt trận, từ đó làm giảm sức ép lên các chiến trường khác. Trước đó, hãng tin BBC của Anh, dẫn lời một chỉ huy Quân đội Ukraine ở khu vực Kursk cho biết, họ đã nhận được lệnh giữ lãnh thổ khu vực Nga bằng mọi cách, cho đến khi ông Trump nhậm chức, vì khi đó ông Zelensky có ý định đổi nó lấy “thứ mà không ai biết”. Đồng thời viên chỉ huy này cũng kêu ca về tổn thất và sự vô nghĩa trong mệnh lệnh của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine, khi đưa quân vào Kursk. (Nguồn ảnh: Topwar, Rvvoenkory, Deep State, Ukrinform). Bản đồ quân Ukraine tiến vào khu vực Kursk từ 6/8 đến ngày 6/11. Nguồn: RVvoenkory.

