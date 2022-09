Mặt trận Kherson ác liệt: Ukraine tung vũ khí chủ lực vào cuộc

Theo trang Ukrinform của Ukraine, quân đội Ukraine đã mở một cuộc phản công tại Kherson. Đồng thời, hai vũ khí chủ lực hạng nặng của Ukraine được Mỹ và Anh viện trợ là pháo phản lực phóng loạt (MLRS) M270 và HIMARS, đã được sử dụng để giáng đòn hỏa lực mạnh “chưa từng có” vào các vị trí tiền phương của quân đội Nga. Cuộc phản công của Ukraine đã được giới chức lãnh đạo Kiev tuyên bố từ vài tháng trước đây và cuộc phản công vào Kherson, được coi là hướng phản công chính, nhưng liên tục bị lùi thời gian; nhưng cuối cùng, nó cũng được diễn ra. Trung tâm An ninh Thông tin và Truyền thông Chiến lược Ukraine thuộc Bộ Văn hóa Ukraine tuyên bố rằng, quân đội Ukraine đã chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của quân đội Nga; một trung đoàn của Quân đội Nga trên tuyến phòng thủ đầu tiên “đã sụp đổ”; nhưng thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập. Theo thông tin từ Ukrinform, Quân đội Ukraine đã tổ chức 3 mũi đột phá vào 3 vị trí phòng ngự của Quân đội Nga tại mặt trận Kherson, khiến lực lượng lính dù Nga phải bỏ chạy về phía sau; đồng thời củng cố vững chắc đầu cầu vừa chiếm được, đánh tan các cuộc phản công của Quân đội Nga. Có thông tin cho rằng, sau khi quân đội Ukraine phát động cuộc tấn công, máy bay trinh sát không người lái chiến lược tầm cao RQ-4 Global Hawk của Mỹ và máy bay trinh sát PC-135W của Anh, đã tích cực hoạt động ở khu vực phía nam Ukraine, để tìm kiếm mục tiêu cho quân đội Ukraine. Ông Kumenyuk, người phát ngôn của Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam Ukraine cho biết, sau một thời gian dài chuẩn bị, quân đội Ukraine đã phá hủy hơn chục kho đạn của quân đội Nga ở khu vực Kherson trong vài tuần qua, đồng thời phá hủy nhiều trận địa phòng không của quân Nga. Trong quá trình phản công, quân đội Ukraine đã được sự yểm trợ từ trên không của máy bay cường kích Su-25 và xe tăng thiết giáp tham gia tác chiến. Từ những bức ảnh công khai của quân đội Ukraine, có thể thấy họ đã sử dụng xe thiết giáp chở quân M-113A1 và xe chiến đấu bộ binh kiểu cũ YPR-765 của Hà Lan tham gia chiến đấu. Nhưng bất chấp những trận chiến ác liệt kéo dài nhiều ngày, trên thực tế, quân đội Ukraine thực sự không đạt được nhiều kết quả, khi họ chỉ chiếm được hai ngôi làng và quân đội Nga vẫn ở tuyến phòng thủ thứ hai. Theo hãng tin Sputnik của Nga, Bộ Quốc phòng Nga đưa ra thông báo về các trận đánh ở mặt trận phía Nam Ukraine và cho biết: Quân đội Ukraine xuất phát từ Nikolayev và tấn công Kherson từ ba hướng, nhưng quân đội Nga đang tích cực tiến hành các hoạt động phòng ngự. Trên chiến trường, quân đội Ukraine tiến rất chậm, một lực lượng hỗn hợp gồm bộ binh hạng nhẹ và xe bọc thép với lực lượng cấp tiểu đoàn tiến lên phía trước, với sự hỗ trợ rất hạn chế của không quân. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã bị trúng đạn pháo dữ dội của quân đội Nga trên đường phản công. Người phát ngôn Quân đội Nga cho biết, quân đội Ukraine đã bị loại khỏi vòng chiến đấu hơn 560 binh lính khi cố gắng tấn công; 26 xe tăng và 23 máy bay không người lái của Ukraine đã bị phá hủy, 2 máy bay cường kích Su-25 bị bắn hạ. Còn bản tin của Quân đội Ukraine cho biết: Quân đội Ukraine đã phát động cuộc tấn công từ đầu cầu trên sông Ingulets và đã đạt được một số tiến bộ. Giờ đây, tất cả các cây cầu trên tàu Dnepr đã không còn có thể sử dụng và quân đội Nga chỉ có thể sử dụng phà và cầu phao để vượt qua con sông rộng 1.000 mét này. Theo giới quan sát quân sự độc lập, việc quân Nga nhanh chóng rút khỏi làng Sukhoistavok chứng tỏ họ không có quyết tâm cao khi gặp đợt phản công của quân Ukraine; có thể họ ưu tiên rút lui tạm thời, để tránh tổn thất quá nhiều về nhân lực và vật lực. Trên thực tế, với khả năng tấn công mà quân đội Ukraine thể hiện bấy lâu nay, việc có những thay đổi bất ngờ xảy ra mới là chuyện lạ. Với khả năng của Quân đội Ukraine hiện nay, họ chỉ có thể chiếm một vài ngôi làng và giữ vững nó, chứ không thể đe dọa bất kỳ thành trì chủ chốt nào của quân đội Nga ở Kherson. Sau khi bổ sung thêm quân, quân đội Nga ở Kherson và Zaporozhye hiện đã lên tới 100.000 quân, được biên chế thành 66 cụm chiến đấu. Rất có thể quân đội Ukraine chỉ tiến hành các chiến dịch quấy rối, mục đích chính là kiềm chế quân đội Nga và phá hoại kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý ở Kherson và Zaporozhye của Nga vào tháng 9 tới. Một cuộc phản công như vậy hiệu quả và mạnh mẽ như thế nào, ai cũng có thể tưởng tượng được. Các quan chức địa phương thân Nga ở Kherson mô tả, nó giống như "một bộ phim" và mang tính chất tuyên truyền cho truyền thông phương Tây. Mục tiêu thực sự của quân đội Ukraine trong chiến dịch phản công ở miền Nam nước này, là tấn công những cây cầu và đường tiếp tế của Nga, đồng thời tiếp tục cô lập 20.000 quân Nga tại thành phố Kherson ở bờ Tây sông Dnepr. Trong thời gian gần đây, quân đội Ukraine đã sử dụng một chiến thuật mới, đó là tấn công vào các đầu mối tiếp tế, cầu, nhà ga và các mục tiêu khác của Nga. Với mục đích cắt đứt các tuyến đường vận chuyển hậu cần của quân đội Nga, cuối cùng đã buộc quân đội Nga phải rút lui, khi không đảm bảo được tiếp viện. Bằng cách triệt đường tiếp tế hậu cần của quân Nga, Quân đội Ukraine không phải mở các chiến dịch tấn công vào các công sự của đối phương và việc này dễ dàng hơn rất nhiều. Do Quân đội Nga thiếu khả năng tấn công chính xác tầm xa, vì số lượng vệ tinh do thám của Nga quá ít; nhưng điểm yếu này có thể được khắc phục trong thời gian tới, khi Nga đưa vào sử dụng nhiều UAV tầm xa hơn. Cũng phải mất vài tuần nữa, mới thấy được hiệu quả và ý đồ phản công của quân đội Ukraine khi xuất hiện những hướng phản công mạnh nhất cấp lữ đoàn; khi đó chúng ta mới có thể biết ý định của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine. Còn trên thực tế, nếu Quân đội Ukraine không có những chiến dịch quyết định trong tháng 9, có thể họ sẽ rơi vào thế khó trong mùa đông năm nay.

