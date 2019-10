Ly kỳ cuộc truy tìm tàu ngầm hải quân Pháp mất tích nửa thế kỷ

Hải quân Pháp đã tìm thấy tàu ngầm mất tích của nước này từ năm 1968 mang tên Minerve. Theo tài liệu được lưu trữ lại từ quá khứ, khi mất tích trên tàu có tổng cộng 52 thuỷ thủ và sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: BI. Tàu được tìm thấy cách cảng Toulon (cảng hải quân lớn bậc nhất của Pháp ở Địa Trung Hải) chỉ khoảng 50 km nhưng nằm ở độ sâu 2300 mét. Giới chức Pháp cho biết tàu ngầm Minerve chỉ chịu được độ sâu khoảng 300 mét trước tàu bị tràn nước khiến thuỷ thủ đoàn trên tàu thiệt mạng. Nguồn ảnh: BI. Quá trình tìm kiếm tàu ngầm Minerve mới chỉ được Pháp khởi động lại vào năm 2018. Bằng các thiết bị công nghệ hiện đại của thế kỷ 21, tàu ngầm Minerve đã được tìm thấy chỉ sau hơn nửa năm. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại lý do tại sao khiến tàu Minerve gặp tại nạn vẫn là điều bí ẩn và sau khi bị chìm xuống độ sâu 2300 mét, vỏ tàu sẽ bị sức ép của nước biển làm biến dạng hoàn toàn khiến việc tìm nguyên nhân tai nạn của Minerve là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Nguồn ảnh: BI. Theo các tiền lệ trong quá khứ, nhiều khả năng tàu Minerve sẽ không bao giờ được trục vớt mà sẽ trở thành nơi an nghỉ vĩnh viễn cho 52 thành viên thuỷ thủ đoàn. Việc tìm thấy vị trí chìm của tàu ngầm này gần như chỉ mang tính chất động viên tinh thần cho người nhà của những thuỷ thủ xấu số trên Minerve. Nguồn ảnh: BI. Được đóng theo lớp Daphne, tàu ngầm Minerve của Hải quân Pháp được đặt lườn từ năm 1958 và chính thức được hoàn thành vào ngày 31/5/1961. Tới năm 1964 tàu được gia nhập biên chế Hải quân Pháp và phục vụ được ba năm rưỡi trước khi bị mất tích. Nguồn ảnh: BI. Trong chuyến hải trình diễn ra vào ngày 27/1/1968, tàu ngầm Minerve đã được nhìn thấy lần cuối khi nó di chuyển về hướng Vịnh Sư Tử từ cảng Toulon. Các tài liệu của Pháp thời điểm này nhận định rằng Minerve đã chìm ở vùng nước có độ sâu khoảng từ 1000 tới tối đa 2000 mét. Nguồn ảnh: BI. Bằng các công nghệ của thời điểm những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, việc tìm kiếm và trục vớt được một tàu ngầm ở độ sâu hàng nghìn mét như vậy là điều bất khả thi và phải tới tận 51 năm sau, con tàu này mới được tìm thấy bằng công nghệ của thế kỷ 21. Nguồn ảnh: BI. Thuyền trưởng cảu tàu Minerve khi xảy ra sự cố đã có 7000 giờ hoạt động trên tàu ngầm loại này và bản thân lớp tàu ngầm Daphne cũng cực kỳ bền bỉ, không hề có bất cứ sự cố nghiêm trọng nào trong suốt thời gian phục vụ. Nguồn ảnh: BI. Nguyên nhân khả dĩ nhất có thể được đưa ra lý giải cho thảm hoạ của Minerve đó là do thời tiết. Theo các tài liệu được ghi chép lại, vào thời điểm tàu Minerve mất tích thời tiết trong khu vực cảng Toulon là cực kỳ xấu. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm hạt nhân Liên Xô chìm ngoài khơi Na Uy năm 1989 tới nay vẫn... xả phóng xạ ra môi trường.

Hải quân Pháp đã tìm thấy tàu ngầm mất tích của nước này từ năm 1968 mang tên Minerve. Theo tài liệu được lưu trữ lại từ quá khứ, khi mất tích trên tàu có tổng cộng 52 thuỷ thủ và sĩ quan chỉ huy. Nguồn ảnh: BI. Tàu được tìm thấy cách cảng Toulon (cảng hải quân lớn bậc nhất của Pháp ở Địa Trung Hải) chỉ khoảng 50 km nhưng nằm ở độ sâu 2300 mét. Giới chức Pháp cho biết tàu ngầm Minerve chỉ chịu được độ sâu khoảng 300 mét trước tàu bị tràn nước khiến thuỷ thủ đoàn trên tàu thiệt mạng. Nguồn ảnh: BI. Quá trình tìm kiếm tàu ngầm Minerve mới chỉ được Pháp khởi động lại vào năm 2018. Bằng các thiết bị công nghệ hiện đại của thế kỷ 21, tàu ngầm Minerve đã được tìm thấy chỉ sau hơn nửa năm. Nguồn ảnh: BI. Tuy nhiên tới thời điểm hiện tại lý do tại sao khiến tàu Minerve gặp tại nạn vẫn là điều bí ẩn và sau khi bị chìm xuống độ sâu 2300 mét, vỏ tàu sẽ bị sức ép của nước biển làm biến dạng hoàn toàn khiến việc tìm nguyên nhân tai nạn của Minerve là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Nguồn ảnh: BI. Theo các tiền lệ trong quá khứ, nhiều khả năng tàu Minerve sẽ không bao giờ được trục vớt mà sẽ trở thành nơi an nghỉ vĩnh viễn cho 52 thành viên thuỷ thủ đoàn. Việc tìm thấy vị trí chìm của tàu ngầm này gần như chỉ mang tính chất động viên tinh thần cho người nhà của những thuỷ thủ xấu số trên Minerve. Nguồn ảnh: BI. Được đóng theo lớp Daphne, tàu ngầm Minerve của Hải quân Pháp được đặt lườn từ năm 1958 và chính thức được hoàn thành vào ngày 31/5/1961. Tới năm 1964 tàu được gia nhập biên chế Hải quân Pháp và phục vụ được ba năm rưỡi trước khi bị mất tích. Nguồn ảnh: BI. Trong chuyến hải trình diễn ra vào ngày 27/1/1968, tàu ngầm Minerve đã được nhìn thấy lần cuối khi nó di chuyển về hướng Vịnh Sư Tử từ cảng Toulon. Các tài liệu của Pháp thời điểm này nhận định rằng Minerve đã chìm ở vùng nước có độ sâu khoảng từ 1000 tới tối đa 2000 mét. Nguồn ảnh: BI. Bằng các công nghệ của thời điểm những năm cuối thập niên 60 của thế kỷ trước, việc tìm kiếm và trục vớt được một tàu ngầm ở độ sâu hàng nghìn mét như vậy là điều bất khả thi và phải tới tận 51 năm sau, con tàu này mới được tìm thấy bằng công nghệ của thế kỷ 21. Nguồn ảnh: BI. Thuyền trưởng cảu tàu Minerve khi xảy ra sự cố đã có 7000 giờ hoạt động trên tàu ngầm loại này và bản thân lớp tàu ngầm Daphne cũng cực kỳ bền bỉ, không hề có bất cứ sự cố nghiêm trọng nào trong suốt thời gian phục vụ. Nguồn ảnh: BI. Nguyên nhân khả dĩ nhất có thể được đưa ra lý giải cho thảm hoạ của Minerve đó là do thời tiết. Theo các tài liệu được ghi chép lại, vào thời điểm tàu Minerve mất tích thời tiết trong khu vực cảng Toulon là cực kỳ xấu. Nguồn ảnh: BI. Mời độc giả xem Video: Tàu ngầm hạt nhân Liên Xô chìm ngoài khơi Na Uy năm 1989 tới nay vẫn... xả phóng xạ ra môi trường.