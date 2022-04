Lý do xung đột tại Donbass sắp tới sẽ diễn ra hết sức ác liệt

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga gần đây không công bố thông tin về đợt triển khai lực lượng ở Donbass, nhưng điều này không có nghĩa là năng lực tấn công của Nga đã “cạn kiệt”. Trên thực tế, những thông tin tạm lắng có thể cho thấy, sự chuẩn bị cho việc thực hiện một trong những hoạt động chiến lược quan trọng nhất, trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine; đó là cuộc bao vây khu vực phòng ngự Slavic-Kramatorsk của các Lực lượng vũ trang Ukraine. Trước đó vào ngày 25/3, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga công bố, Quân đội Nga và lực lượng dân quân thân Nga, đã kiểm soát 54% lãnh thổ Donetsk và 93% lãnh thổ Lugansk. Hiện tại, Quân đội Nga đang tập trung lực lượng để chiếm toàn bộ khu vực Donbass. Tại khu vực phòng ngự Slavic-Kramatorsk, có Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 95 của Quân đội Ukraine (Sở chỉ huy tại vùng Gorlovka), người dân đã nghe thấy tiếng pháo lớn của quân Nga bắn vào khu vực. Theo một số thông tin, Nga đã dùng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, để tấn công lực lượng Ukraine phòng thủ tại đây. Đây cũng là dấu hiệu điển hình, cho việc quân Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công lớn sắp diễn ra. Hiện nay lực lượng Ukraine phòng ngự mạnh nhất, tập trung trên hướng Slavyansk, Kramatorsk, Bakhmut và Lisichansk; hiện quân Nga đã tổ chức hợp vây, và có khả năng không tấn công trực diện, mà tấn công từ bên sườn theo hướng Pokrovsk. Nhưng dù Nga có thực hiện theo hướng tiến công nào, cũng sẽ vấp phải lực lượng rất mạnh của Ukraine hiện đang phòng thủ tại Donbass. Trước ngày xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, Quân đội Ukraine ở Donbas, với số lượng khoảng 135-140 nghìn quân. Có thể nói trước đó, phần lớn lực lượng của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tập trung tại đây. Quân số của phía Ukraine tại Donbass, còn nhiều hơn 30% so với tổng số quân Nga, đã đưa vào Ukraine, để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo thông tin tình báo của phía Nga, lực lượng phòng thủ của Ukraine tại Donbass, đã giảm ít nhất một nửa do bị thương vong, bị quân Nga bắt hoặc mất tích; quân số bỏ vị trí chiến đấu trong những tuần đầu tiên nổ ra xung đột. Nhưng trên thực tế, lực lượng của Ukraine còn lại ở Donbas là rất lớn; các trận địa phòng ngự ở đây được xây dựng rộng khắp ở một số tuyến, có thể hỗ trợ tốt cho nhau. Tất cả những trận địa phòng ngự này, đã được chuẩn bị trong nhiều năm, thậm chí còn có sự trợ giúp của nước ngoài. Những lực lượng phòng thủ của Ukraine tại Donbass, được bố trí thành các cụm điểm tựa phòng ngự tương đối kiên cố, có nhiều vật cản chống cơ giới; binh lính và chỉ huy ở đây, đã được thử thách liên tục qua 8 năm xung đột. Trong tháng đầu của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, những lực lượng tại khu vực phòng ngự Slavic-Kramatorsk, phần lớn chưa tham chiến; nên vẫn còn một số lượng lớn vũ khí, trang bị và công sự chưa bị phá hủy. Do vậy trận chiến chiếm khu vực Donbass của Nga, cụ thể là đột phá vào tuyến phòng ngự Slavic-Kramatorsk, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Để chuẩn bị cho trận chiến này, quân Nga đã rút lực lượng bao vậy Kiev và thành phố Chernihiv; cũng như điều chỉnh lực lượng tại Grudia đến tăng cường. Quân đội Nga với hỏa lực vượt trội, đặc biệt là không quân và pháo binh, sẽ làm “mềm chiến trường”, trước khi đưa bộ binh và xe tăng vào tham chiến. Theo thông tin, trận đánh chiếm thành phố Mariupol đã chuẩn bị chấm dứt, như vậy quân Nga sẽ tập trung thêm lực lượng, đánh vào bên sườn. Sau khi hoàn thành hai chiến dịch quy mô lớn này, nếu Nga giành thắng lợi, Quân đội Ukraine sẽ mất phần lớn lực lượng và Quân đội Nga sẽ có không gian hoạt động rộng hơn ở phía tây. Nhưng chắc chắn đây không phải là chiến dịch dễ dàng đối với Quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Liên bang Nga gần đây không công bố thông tin về đợt triển khai lực lượng ở Donbass, nhưng điều này không có nghĩa là năng lực tấn công của Nga đã “cạn kiệt”. Trên thực tế, những thông tin tạm lắng có thể cho thấy, sự chuẩn bị cho việc thực hiện một trong những hoạt động chiến lược quan trọng nhất, trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine; đó là cuộc bao vây khu vực phòng ngự Slavic-Kramatorsk của các Lực lượng vũ trang Ukraine. Trước đó vào ngày 25/3, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga công bố, Quân đội Nga và lực lượng dân quân thân Nga, đã kiểm soát 54% lãnh thổ Donetsk và 93% lãnh thổ Lugansk. Hiện tại, Quân đội Nga đang tập trung lực lượng để chiếm toàn bộ khu vực Donbass. Tại khu vực phòng ngự Slavic-Kramatorsk, có Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 95 của Quân đội Ukraine (Sở chỉ huy tại vùng Gorlovka), người dân đã nghe thấy tiếng pháo lớn của quân Nga bắn vào khu vực. Theo một số thông tin, Nga đã dùng tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M, để tấn công lực lượng Ukraine phòng thủ tại đây. Đây cũng là dấu hiệu điển hình, cho việc quân Nga chuẩn bị mở một cuộc tấn công lớn sắp diễn ra. Hiện nay lực lượng Ukraine phòng ngự mạnh nhất, tập trung trên hướng Slavyansk, Kramatorsk, Bakhmut và Lisichansk; hiện quân Nga đã tổ chức hợp vây, và có khả năng không tấn công trực diện, mà tấn công từ bên sườn theo hướng Pokrovsk. Nhưng dù Nga có thực hiện theo hướng tiến công nào, cũng sẽ vấp phải lực lượng rất mạnh của Ukraine hiện đang phòng thủ tại Donbass. Trước ngày xung đột Nga – Ukraine bùng nổ, Quân đội Ukraine ở Donbas, với số lượng khoảng 135-140 nghìn quân. Có thể nói trước đó, phần lớn lực lượng của Lực lượng vũ trang Ukraine đã tập trung tại đây. Quân số của phía Ukraine tại Donbass, còn nhiều hơn 30% so với tổng số quân Nga, đã đưa vào Ukraine, để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Theo thông tin tình báo của phía Nga, lực lượng phòng thủ của Ukraine tại Donbass, đã giảm ít nhất một nửa do bị thương vong, bị quân Nga bắt hoặc mất tích; quân số bỏ vị trí chiến đấu trong những tuần đầu tiên nổ ra xung đột. Nhưng trên thực tế, lực lượng của Ukraine còn lại ở Donbas là rất lớn; các trận địa phòng ngự ở đây được xây dựng rộng khắp ở một số tuyến, có thể hỗ trợ tốt cho nhau. Tất cả những trận địa phòng ngự này, đã được chuẩn bị trong nhiều năm, thậm chí còn có sự trợ giúp của nước ngoài. Những lực lượng phòng thủ của Ukraine tại Donbass, được bố trí thành các cụm điểm tựa phòng ngự tương đối kiên cố, có nhiều vật cản chống cơ giới; binh lính và chỉ huy ở đây, đã được thử thách liên tục qua 8 năm xung đột. Trong tháng đầu của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, những lực lượng tại khu vực phòng ngự Slavic-Kramatorsk, phần lớn chưa tham chiến; nên vẫn còn một số lượng lớn vũ khí, trang bị và công sự chưa bị phá hủy. Do vậy trận chiến chiếm khu vực Donbass của Nga, cụ thể là đột phá vào tuyến phòng ngự Slavic-Kramatorsk, chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Để chuẩn bị cho trận chiến này, quân Nga đã rút lực lượng bao vậy Kiev và thành phố Chernihiv; cũng như điều chỉnh lực lượng tại Grudia đến tăng cường. Quân đội Nga với hỏa lực vượt trội, đặc biệt là không quân và pháo binh, sẽ làm “mềm chiến trường”, trước khi đưa bộ binh và xe tăng vào tham chiến. Theo thông tin, trận đánh chiếm thành phố Mariupol đã chuẩn bị chấm dứt, như vậy quân Nga sẽ tập trung thêm lực lượng, đánh vào bên sườn. Sau khi hoàn thành hai chiến dịch quy mô lớn này, nếu Nga giành thắng lợi, Quân đội Ukraine sẽ mất phần lớn lực lượng và Quân đội Nga sẽ có không gian hoạt động rộng hơn ở phía tây. Nhưng chắc chắn đây không phải là chiến dịch dễ dàng đối với Quân đội Nga.