Lý do xạ thủ bắn tỉa Việt Nam sẽ thắng lớn ở Army Games

Theo báo Quân đội Nhân dân, hôm 29/7, Đội tuyển Bắn tỉa thuộc Đoàn Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia Hội thao Quân sự quốc tế năm 2019 ( Army Games 2019) đã đến thành phố Minsk, thủ đô của Belarus. Nguồn ảnh: QĐND Sau lễ đón theo nghi lễ đón truyền thống tại sân bay, nước chủ nhà Belarus đã chu đáo bố trí xe dẫn đường đưa toàn bộ đội tuyển từ Minsk đến thao trường thi đấu thuộc Lữ đoàn Tác chiến đặc biệt số 38 của Belarus tại ngoại ô thành phố Brest, cách thủ đô 380km. Nguồn ảnh: QĐND Theo thông tin mới nhất, có tổng cộng 23 đội tuyển tham gia môn thi bắn tỉa có chủ đề “Ranh giới xạ thủ” được Belarus đăng cai. Trước đó, các đội tuyển Nga, Trung Quốc, Mông Cổ, Bangladesh và Myanmar đã có mặt tại Brest. Tất cả các đội tuyển sẽ tập trung đông đủ vào 2 ngày tới. Sau khi ổn định nơi ăn ở, các đội tuyển sẽ làm thủ tục đăng ký, khám sức khỏe, thăm quan thao trường và nhận vũ khí trang bị chuẩn bị thi đấu. Nguồn ảnh: QĐND Đáng chú ý, kỳ thi tại Belarus sẽ sử dụng khẩu súng trường bắn tỉa SVD, súng ngắn K-59 và súng tiểu liên AK. Đây thực sự là tin vui cho tuyển Việt Nam so với các phần thi khác khi thường phải thi đấu với khí tài chưa có trong quân đội ta. Nguồn ảnh: QĐND Bởi SVD được chúng ta sử dụng hàng chục năm nay, và từng có nhiều kinh nghiệm chiến trường. Chúng ta chắc chắn hiểu rõ từng ưu nhược điểm của khẩu súng, chiến thuật sử dụng. Đó là những lợi thế rất lớn! Ảnh: Các xạ thủ phối hợp bài Cặp xạ thủ “Bắn cùng đồng đội”, trong đó một xạ thủ ngồi làm giá súng. Đây là nội dung thi đấu thú vị, đòi hỏi các xạ thủ hiểu nhau từ ánh mắt, hơi thở. Nguồn ảnh: QĐND SVD là khẩu súng trường bắn tỉa bán tự động sử dụng đạn 7,62x54mmR được đưa vào phục vụ từ năm 1963. Dù vậy, tới tận hôm nay SVD vẫn được coi là không hề lỗi thời, vẫn phát huy khả năng của mình dù thế giới xuất hiện nhiều loại vũ khí bắn tỉa mới hơn. Nguồn ảnh: QĐND SVD có trọng lượng 4,3 kg (không kính ngắm và hộp tiếp đạn), chiều dài tổng 1.225mm, chiều dài nòng 610mm - tùy phiên bản. Cơ chế hoạt động của súng sử dụng hệ thống trích khí ngắn, khoang chứa đạn sử dụng thoi nạp đạn xoay (quay về bên trái) sử dụng ba móc khóa viên đạn cố định vào vị trí khớp với nòng súng tránh bị lệch do phản lực khi bắn. Sau khi sử dụng viên đạn cuối cùng trong hộp đạn, khoang chứa đạn và thoi nạp đạn sẽ được giữ ở vị trí kéo về phía sau và được giữ bởi một con ốc có thể đưa nó trở lại vị trí cũ bằng cách đẩy cò súng lên phía trước. Khẩu này có cơ chế sử dụng búa điểm hỏa và có thể chỉnh chế độ an toàn. Nguồn ảnh: QĐND SVD có hệ thống điểm ruồi và thước ngắm dự phòng khi không có ống nhắm (có thể ngắm bắn trong cự ly 1.200m). Điểm ruồi có thể được sử dụng khi có hay không có ống nhắm, diều này là có thể vì ống ngắm được lắp ở vị trí không cản trở tầm nhìn từ thước ngắm đến điểm ruồi. Ống ngắm của SVD thường là PSO-1 có tầm nhắm hiệu quả 1.300m, hiệu quả nhất từ 600-1.300m tùy thuộc hời tiết cũng như tài nghệ xạ thủ. Nguồn ảnh: QĐND Có rất nhiều phụ kiện được chế tạo cho SVD như lưỡi lê hình dao (thường gắn trên AKM), một khung gắn bốn băng đạn với nhau thành hình vuông để thuận tiện khi tác chiến, dây đeo bằng vải hay nhựa, bao chứa đạn, dụng cụ làm sạch và bảo trì súng cũng như ống nhắm... Nguồn ảnh: QĐND Ngoài SVD, các xạ thủ bắn tỉa Việt Nam tham gia hội thao tại Belarus cũng sẽ có phần thi nhỏ phụ với súng ngắn Makarov 9mm. Đây cũng là lợi thế với Việt Nam khi mà chúng ta cũng có trong trang bị khẩu súng này – đúng hơn là phiên bản Trung Quốc với tên gọi riêng K59. Trong ảnh, xạ thủ bắn tỉa thực hiện tư thế đứng bắn với súng ngắn Makarov 9mm. Nguồn ảnh: QĐND Video bắn thử súng bắn tỉa SVD. Nguồn: Youtube Marstar Canada

