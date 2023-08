Lý do Ukraine bỏ chiến thuật NATO, quay lại chiến thuật thời Liên Xô

Theo trang Topwar của Nga, vào ngày 6/8 vừa qua, ông Rogov, người đứng đầu Ủy ban chính trị và quân sự vùng Zaporozhye (do Nga kiểm soát) cho biết, quân đội Ukraine đã phát động một cuộc tấn công khác theo nhiều hướng vào sáng sớm cùng ngày; mặc dù quy mô nhỏ, nhưng chiều rộng khoảng 15 km. Ông Rogoff chỉ ra rằng, quân đội Ukraine hiện đã từ bỏ "chiến thuật quân đoàn lớn" do các cố vấn NATO hướng dẫn và quay trở lại phương pháp đột phá trận địa phòng ngự kiên cố, sử dụng các phân đội bộ binh nhỏ. Đây là một hình thái chiến thuật điển hình của quân đội Liên Xô trước đây. Theo một số thông tin, kế hoạch phản công giai đoạn hai của quân đội Ukraine đã bị bại lộ. Ngày 6/8, Lữ đoàn thủy quân lục chiến độc lập 155 thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga, làm nhiệm vụ phòng ngự ở Zaporozhye, đã đẩy lùi thành công hai đợt phản công của quân Ukraine; đồng thời hỗ trợ Tập đoàn quân 58 giữ vững thế phòng ngự của khu vực này. Quân đội Ukraine sau đó buộc phải quyết định rút lui sau khi chịu tổn thất lớn. Các chuyên gia quân sự Nga cho biết, quân đội Ukraine có thể bắt đầu giai đoạn thứ ba của cuộc phản công, sau khi lực lượng Quân đoàn 10 của Ukraine thất bại trong việc chiếm làng Rabotino. Trong những ngày qua, làng Rabotino đã trở thành một trong những địa điểm được nhắc đến nhiều nhất trong các thông tin chiến sự hàng ngày của cả hai bên. Hiện lực lượng phản công Ukraine đang chịu sức ép rất lớn, bởi đây là hướng có cơ hội chọc thủng tuyến phòng thủ Nga tốt nhất, dù vẫn cách tuyến phòng thủ chính tới 19 km. Vào ngày 6/8, quân đội Nga đã đẩy lùi hai cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Zaporozhye. Trên hướng Donetsk, Cụm tập đoàn quân Nam của Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư Donetsk Klesyevka, Pevomyskoye, Neverskoye và Malinka. Cũng vào ngày 6/8, kế hoạch phản công giai đoạn hai của Ukraine đã được “công bố” trên mạng xã hội, nhưng tính xác thực của nó đã bị nghi ngờ. Trong số đó, kế hoạch phản công nhằm chọc thủng tuyến phòng ngự, nơi giao nhau của nhiều đơn vị khác nhau của quân đội Nga ở Donbass. Theo kế hoạch phản công của Ukraine bị tung lên mạng, Zaporozhye sẽ là hướng tấn công chính. Theo kế hoạch, sau khi Ukraine chọc thủng thành công tuyến phòng thủ của Nga ở Rabotino, họ sẽ sử dụng 3 lữ đoàn nhanh chóng đột phá qua cửa mở và thọc sâu xuống thành phố Tokmok và tiến vào Melitopol. Nhiệm vụ chính của lực lượng đột phá là cắt đứt đường tiếp tế giữa phần lãnh thổ Nga và bán đảo Crimea dọc theo tuyến đường bộ ven Biển Azov. Các chuyên gia quân sự Nga nhấn mạnh rằng, quân đội Ukraine thậm chí còn không có đáp án cho câu hỏi đầu tiên của kế hoạch. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Maliar cũng nêu rõ, thế trận tấn công của quân đội Ukraine đã chuyển từ hướng Zaporozhye sang mặt trận phía đông bắc Donbass. Bà Maliar cho biết, số phận của chiến dịch mùa hè này của Ukraine cũng sẽ phụ thuộc vào cuộc tấn công của quân đội Nga vào hồ chứa Oskol và theo hướng Kupyansk. Bà Maliar tin rằng, cuộc tấn công về phía đông của quân đội Nga thông qua tuyến phía bắc của Donbass, có thể đảo ngược tình thế trên toàn bộ chiến tuyến của Donbass. Các chuyên gia quân sự Nga chỉ ra rằng, một trong những khó khăn đang chờ đợi quân đội Ukraine ở tuyến phía bắc Donbass, là các sĩ quan và binh lính sẽ phải đi qua các bãi mìn do chính họ rải. Sau khi kế hoạch phản công giai đoạn hai của quân đội Ukraine bị bại lộ, người ta đã đặt ra câu hỏi, phải chăng chiến thuật của quân đội Ukraine đã thay đổi? Tại sao Ukraine phải thay đổi chiến thuật, khi không sử dụng chiến thuật do “thầy NATO” dạy, mà quay về chiến thuật của quân đội Liên Xô? Đã hơn 2 tháng kể từ khi Ukraine tuyên bố phản công, tuy nhiên những tiến bộ mà quân đội Ukraine đạt được, vẫn chưa như mong đợi. Về vấn đề này, trong NATO cũng có nhiều tiếng nói nghi ngờ. Gần đây, có thông tin cho rằng, quân đội Ukraine đã quyết định từ bỏ chiến thuật "do NATO phát triển". Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, NATO do Mỹ đứng đầu, đã hỗ trợ Ukraine, bao gồm cả huấn luyện và hướng dẫn chiến thuật cho binh lính Ukraine. Quan chức NATO hy vọng, những hỗ trợ này sẽ giúp Ukraine chống lại hiệu quả các cuộc tấn công của Nga và phát động các cuộc phản công. Vậy tại sao các hoạt động phản công của Ukraine đạt được rất ít tiến bộ cho đến nay? Trên thực tế, phía Ukraine nhận ra rằng, do kinh nghiệm chiến đấu và hiệu quả ứng dụng thực tế chiến thuật của NATO, có rất ít tác dụng khi đối mặt với các cuộc tấn công và tác chiến của Nga. Đây cũng là nguyên nhân rất quan trọng, khiến cuộc phản công của Ukraine không đạt kết quả như mong đợi. Vì quân đội Ukraine đã rất quen thuộc với chiến thuật của Nga, nên hiện tại họ đã điều chỉnh chiến thuật của mình, dựa trên kinh nghiệm chiến trường và tình hình thực tế. Ngoài ra, tuyến phòng thủ rộng lớn và vững chắc do quân đội Nga xây dựng, cũng là trở ngại gần như không thể vượt qua của Ukraine. Câu hỏi đặt ra, là làm thế nào để quân Ukraine vượt qua các bãi mìn do Nga bố trí, bao gồm cả cái gọi là "hàng rào răng rồng". Trên thực tế, quân đội NATO không có kinh nghiệm trong vấn đề này. Giới phân tích dự đoán rằng, sau tháng 8, Nga và Ukraine có thể phải đối mặt với một tình huống mới khốc liệt hơn, khi đó điều kiện thời tiết sẽ không tốt như hiện tại, nên có thể càng bất lợi hơn cho phe tấn công. Và theo kế hoạch phản công của Ukraine bị lộ, cuộc phản công của họ sẽ kết thúc vào trung tuần tháng 8 này, dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa. Vũ khí chính xác của Nga tiêu diệt mục tiêu của Ukraine trên chiến trường Zaporizhia. Nguồn Topwar

