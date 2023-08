Những bãi mìn của Nga khiến Ukraine khó phản công trên hướng Zaporizhia

Thời gian gần đây, mặc dù tình hình trong nước gặp nhiều vấn để, nhưng các hoạt động quân sự đặc biệt của quân đội Nga trên chiến trường Ukraine không bị ảnh hưởng và hiệu suất chiến đấu của họ trên tiền tuyến vẫn tốt. Trên hướng bắc mặt trận, quân Nga đang chuyển sang thế phản công và tại hướng nam, họ cầm chân và đánh thiệt hại nặng quân Ukraine. Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns từng nói: Cuộc phản công của quân đội Ukraine gặp nhiều khó khăn. Gần đây, họ đã gặp phải một vấn đề hóc búa trong cuộc phản công, đó là quân đội Nga đã bố trí các bãi mìn lớn ở trước khu vực xuất phát tiến công của quân đội Ukraine; thậm chí có những bãi mìn trải dài hơn 20 km. Muốn tiếp cận tuyến phòng ngự của Nga, Quân đội Ukraine trước hết sẽ phải vượt qua được những bãi mìn khổng lồ này. Quân đội Nga sử dụng hơn chục loại mìn và bao phủ một khu vực rộng lớn, nếu quân đội Ukraine dọn sạch tất cả mìn thì mới bảo đảm an toàn cho các mũi tấn công. Nhưng Quân đội Ukraine do thiếu các khí tài phá mìn chuyên dụng, nên những quả mìn của Nga vẫn hiện diện trên từng bước đường hành quân và có thể bị kích hoạt gây nổ bất cứ lúc nào khi quân Ukraine tiến lên. Nếu không rà phá được những quả mìn này, binh lính và các phương tiện cơ giới có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Xe tăng phương Tây trong tay quân đội Ukraine tuy rất quan trọng, nhưng lại trở nên “như gà mắc tóc” trước những bãi mìn lớn này của Nga. Vì vậy, sau một số trận chiến đấu bị thiệt hại nặng về xe tăng, xe bọc thép, chỉ huy quân đội Ukraine đã lựa chọn chiến thuật bỏ vũ khí hạng nặng như xe tăng và lựa chọn tiến quân bộ. Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã công bố một đoạn video, trong đó là một tốp xe tăng Ukraine đi lạc vào một bãi mìn; chỉ cần xe tăng tiến lên phía trước sẽ kích hoạt những quả mìn phát nổ. Cuối cùng, hầu như tất cả các phương tiện đều không thể tiến lên. Thủ đoạn mà quân đội Nga nghĩ ra rất hay, quân đội Ukraine hành quân tiến công trong bãi mìn dày đặc trong đêm tối, do vậy quân Nga không đủ lực lượng để có thể phát hiện ra. Tuy nhiên nhờ có những bãi mìn này, nên đã hạn chế việc Quân đội Ukraine sử dụng vũ khí hạng nặng; binh lính dù đi bộ tiến lên, cũng cần phải hết sức cẩn thận. Hơn nữa, việc bố trí các bãi mìn ở những khu vực yếu địa, có thể cho phép quân đội Nga “khoanh tay đợi thỏ”, chờ tiêu diệt binh lính Ukraine và phá hủy một số lượng lớn vũ khí mà không tốn nhiều công sức. Có lẽ đây là những vũ khí phòng ngự rất hiệu quả của quân đội Nga. Với khả năng rà phá mìn có hạn, Quân đội Ukraine chỉ có thể mở các lối đi nhỏ qua các bãi mìn rộng lớn của Nga. Nếu một chiếc xe tăng bị tiêu diệt, dễ dẫn đến ùn tắc trước cửa mở và đây là thời cơ để các đội cơ động diệt tăng và trực thăng vũ trang tiêu diệt xe cơ giới của Ukraine. Việc chỉ huy quân đội Ukraine lựa chọn chiến thuật “đi bộ tiến công” cũng dựa trên những cân nhắc sau: Thứ nhất, nó có thể giảm bớt thiệt hại các loại vũ khí hạng nặng như xe tăng. Thứ hai, binh lính đi bộ sẽ an toàn hơn. Tuy nhiên, những người lính tiến vào những bãi mìn theo cách này, sẽ trở thành "mục tiêu sống" cho quân Nga; nhất là trong điều kiện thảo nguyên bằng phẳng, có tầm quan sát tốt. Và một khi binh lính Ukraine hoảng sợ, sẽ kích hoạt bãi mìn và bỏ mạng. Theo trang tin “Bình luận quân sự” của Nga, quân đội Ukraine đã mất 20% số xe tăng phương Tây trong giai đoạn một cuộc phản công (từ 4/6 đến 27/7). Còn truyền thông phương Tây trước đó thì cho rằng, những chiếc xe tăng của họ có thể trở thành vũ khí sắc bén cho cuộc phản công của người Ukraine. Nhưng mới đây, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine Valeriy Zaluzhnyi trong một cuộc phỏng vấn đã cho biết, xe tăng do các nước phương Tây viện trợ không phải là “bất khả chiến bại”, nếu các xe tăng này tác chiến độc lập sẽ không thể chọc thủng hệ thống phòng ngự của Nga. Ngay cả những chiếc xe tăng hiện đại nhất như Leopard 2A6 của Đức, đã phải “chôn chân” trước bãi mìn và bị hỏa lực Nga tiêu diệt. Thậm chí những chiếc xe tăng phá mìn chuyên dụng như Leopard 2R, cũng bị những quả mìn chống tăng của Nga cho “nằm liệt” tại chỗ. Thực tế trước những bãi mìn dày đặc của quân đội Nga, những chiếc xe tăng của phương Tây, dù có trụ được một thời gian, nhưng cũng không thể trụ được đến cùng. Khi những chiếc xe tăng này “bơ vơ” giữa bãi mìn, ngay lập tức bị hỏa lực quân Nga tập trung tiêu diệt. Hiện tại, quân đội Ukraine sẽ tập trung vào việc rà phá bom mìn, nhưng đây là một "dự án lớn" đối với quân đội Ukraine, việc rà phá thủ công một bãi mìn dài 20 km phải mất rất nhiều thời gian Hơn nữa, công việc rà phá bom mìn đòi hỏi các chuyên gia, chỉ bằng cách dò tìm và loại bỏ nhiều lần, mới có thể tạo ra một con đường an toàn cho các đơn vị tấn công. Tuy nhiên quân Nga không để cho quân đội Ukraine thực hiện nhiệm vụ đó một cách dễ dàng, khi họ nhanh chóng thiết lập các bãi mìn mới bằng các khí tài rải mìn tự động. Mới đây, một bác sĩ quân y Ukraine cho biết: Bom mìn đã khiến một số lượng lớn binh sĩ tử trận, hiện nay bom mìn và đạn pháo của Nga là mối nguy hiểm lớn nhất cho sự an toàn của những người lính nơi tiền tuyến. Xác những chiếc xe tăng, xe bọc thép của Quân đội Ukraine bị quân Nga tiêu diệt trên thảo nguyên Zaporizhia. Nguồn Telegram

