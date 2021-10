Lý do pháo tự hành K9 của Hàn Quốc càng bán càng chạy?

Được sản xuất bởi Samsung, pháo tự hành K9 Thunder của Hàn Quốc đang trở thành thứ vũ khí xuất khẩu chủ lực của quốc gia này. Mới đây, trên trang web chính thức của Bộ quốc phòng Phần Lan, nước này xác nhận đã "xuống tiền" mua một lô pháo tự hành K9 của Hàn Quốc. Quá trình đàm phán giữa Phần Lan và Hàn Quốc bắt đầu từ năm 2016, tháng 11 cùng năm, Bộ Quốc phòng Phần Lan đã có quyết định mua 48 khẩu pháo tự hành K9 qua sử dụng của Hàn Quốc với đơn giá lên tới 200 triệu USD. Theo các tài liệu được các bên công khai, giá thành của mỗi khẩu pháo tự hành K9 cùng các hệ thống hậu cần, hỗ trợ sẽ vào khoảng 3 triệu Euro/khẩu - tương đối rẻ so với các loại pháo tự hành phổ biến hiện nay của Mỹ và Nga. Cũng theo các điều khoản của hợp đồng, toàn bộ lô pháo tự hành này sẽ được bàn giao cho Phần Lan trước năm 2024. Sau đó, Phần Lan vẫn sẽ bỏ ngỏ khả năng tiếp tục mua thêm pháo tự hành K9 với số lượng lớn hơn trong tương lai. Được thiết kế trong gần 10 năm, pháo tự hành K9 của Samsung được coi là loại pháo tự hành hiện đại bậc nhất khu vực Đông Á, có thị trường xuất khẩu cực kỳ rộng lớn, trải dài từ châu Á sang châu Âu. Về thông số kỹ thuật cơ bản, khẩu pháo tự hành này có trọng lượng tổng cộng 47 tấn, dài 12 mét, rộng 3,4 mét và có kíp chiến đấu 5 người. Khẩu pháo tự hành này tương thích với 5 loại đạn khác nhau, và với mỗi loại đạn, tầm bắn lại khác nhau, từ 18 km cho tới tối đa 54 km khi sử dụng đạn tăng tầm. Các khẩu pháo tự hành K9 sẽ hoạt động cùng xe hậu cần K10 để tải đạn và hỗ trợ trên chiến trường. Bản thân xe hỗ trợ K10 thậm chí còn được đánh giá là hiện đại hơn so với K9, khi nó có cơ cấu hoạt động gần như tự động hoàn toàn. Ngoài Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan và Ấn Độ cũng là những khách hàng "ruột" của loại pháo tự hành do Hàn Quốc sản xuất này. Trong thời gian sắp tới, nhiều thông tin cho biết Ai Cập, Australia và thậm chí Anh quốc cũng đang tiến hành đàm phán để nhập khẩu số lượng lớn pháo tự hành K9 trong tương lai. Ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương, pháo tự hành K9 dù chưa có được khách hàng tiềm năng, những rõ ràng là rất phù hợp với nhiều quốc gia, trong đó có cả các quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á. Nguồn ảnh: Ydex. Cận cảnh sức mạnh của khẩu pháo tự hành K9 Thunder do Hàn Quốc sản xuất và xuất khẩu ra khắp thế giới.



