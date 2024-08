Lý do phản ứng “chậm chạp” của Nga trước cuộc đột kích của Ukraine

Hãng tin Mỹ dẫn lời một số quan chức Chính phủ Mỹ cho biết, Quân đội Nga đã phản ứng chậm chạp trước cuộc tấn công chớp nhoáng ở biên giới gần đây của Ukraine, điều này không chỉ khiến Moscow mất cảnh giác, mà còn gây sốc cho các đồng minh của Kiev. Vào ngày 6/8, Quân đội Ukraine bất ngờ tiến vào khu vực phòng thủ yếu ớt phía đông bắc Kiev, chiếm thành công nhiều ngôi làng và bắt giữ nhiều tù binh Nga. Một quan chức Mỹ chỉ ra rằng, kể từ khi Nga chiến tranh toàn diện Ukraine vào tháng 2/2022, Ukraine đã nhận được hơn 55 tỷ USD hỗ trợ quân sự của Mỹ, nhưng Nhà Trắng hoặc Lầu Năm Góc không được thông báo trước về hoạt động này . Tổng thống Nga Putin coi hành động xâm chiếm lãnh thổ của Ukraine là hành động khiêu khích, được phương Tây ủng hộ, cáo buộc Ukraine và các đồng minh sử dụng những hành động như vậy để củng cố con bài thương lượng của họ trong các cuộc đàm phán tương lai. Đối mặt với cuộc tấn công bất ngờ, phản ứng ban đầu của Nga có vẻ “đặc biệt chậm chạp”. Ba quan chức Mỹ, không ai trong số họ được phép phát biểu công khai, đã vẽ ra một bức tranh về lực lượng Nga được chuẩn bị kém, có thể đã bị cản trở do phụ thuộc quá nhiều vào hỏa lực pháo binh và không thể đối đầu với quân Ukraine có khả năng cơ động cao. Một trong những quan chức Mỹ chỉ ra rằng, Quân đội Nga rõ ràng thiếu lực lượng phản ứng nhanh, có thể di chuyển nhanh chóng trong trường hợp khẩn cấp. Ngược lại, Quân đội Mỹ như Sư đoàn Dù 82, có thể nhanh chóng triển khai đến bất kỳ địa điểm nào trên thế giới trong vòng 18 giờ kể từ khi nhận được lệnh và nhiều binh sĩ hơn có thể được điều động trong vòng bốn ngày. Đã hơn 900 ngày, kể từ khi Moscow phát lệnh tấn công vào Ukraine, Quân đội Nga tiếp tục bắn hàng triệu viên đạn pháo vào mặt trận phía đông và phía nam Ukraine, nhưng chưa bao giờ sử dụng hỏa lực pháo binh quy mô lớn để đánh bật quân Ukraine khỏi khu vực Kursk. Điều này có thể là do lo ngại về thiệt hại ngẫu nhiên đối với thị trấn của mình, hoặc do thiếu hụt pháo binh và đạn dược do giao tranh ác liệt kéo dài. Gần đây, Nga cuối cùng đã bắt đầu huy động quân để đáp trả cuộc tấn công của Ukraine. Quân đội Ukraine hiện kiểm soát tới 1.150 km2 lãnh thổ Nga ở khu vực Kursk. Một trong những nguyên nhân khiến Nga phản ứng chậm, đó là do Nga không thể đánh giá rõ ràng ý định thực sự của Quân đội Ukraine. Theo phân tích, mục tiêu đầu tiên của Ukraine trong cuộc đột kích vào Kursk là nhằm bắt tù binh Nga làm con bài thương lượng, để đổi lấy tù binh. Hơn 3.000 tù binh Ukraine đã được trả tự do thông qua các cuộc trao đổi như vậy, nhưng con số chính xác mà cả hai bên hiện đang nắm giữ vẫn chưa rõ ràng. Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết trong bài phát biểu tối thứ Tư: "Sự tiến bộ của chúng tôi ở Kursk đang tiến triển suôn sẻ và chúng tôi đang dần đạt được các mục tiêu chiến lược của mình. Đồng thời, 'thư viện chiến lợi phẩm' của đất nước cũng đã được làm phong phú đáng kể". Chiến dịch Kursk của Ukraine đã nâng cao tinh thần trong nước và mang lại bước đột phá lớn, bất chấp bế tắc trong những tháng gần đây. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện hôm thứ Tư với người đồng cấp Ukraine Rustem Umerov. Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Chuẩn tướng Pat Ryder cho biết: “Bộ trưởng Umerov đã thông báo cho Bộ trưởng Austin về những diễn biến mới nhất trên chiến trường và tác động của các cuộc tấn công liên tục của Nga vào Ukraine”. Tuy nhiên dưới góc nhìn khác, bà Tatyana Stanovaya, chuyên gia của Trung tâm Carnegie, giải thích trong cuộc phỏng vấn với tờ The Wall Street Journal của Mỹ, về lý do Quân đội Nga “không vội” giải phóng vùng Kursk. Theo bà Stanovaya, ngày nay mục tiêu chiến lược của bộ chỉ huy Nga là thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn lãnh thổ vùng Donbass, điều này cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền và Quân đội Ukraine, buộc Kiev phải đàm phán theo các điều kiện của Moscow. Do đó, Lực lượng Vũ trang Ukraine sẽ phải rời khỏi các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng ở khu vực Kursk của Nga, mà Quân đội Nga không cần giao tranh, điều này sẽ cho phép chính quyền Nga tránh được một kịch bản tàn phá quy mô lớn và các trận chiến trong đô thị. Có thể thấy ở Moscow, không có sự hoảng loạn đặc biệt nào về tình hình ở khu vực Kursk. Thậm chí Tổng thống Putin không nghĩ cuộc tấn công của Ukraine có tác động nhiều đến tính toán chiến lược rộng lớn hơn của ông, bà Stanovaya nói. Sau khi Ukraine bất ngờ đưa lực lượng dự bị sẵn sàng chiến đấu tấn công khu vực Kursk của Nga, nhiều chuyên gia đã đưa ra nhiều phiên bản khác nhau liên quan đến mục tiêu của chiến dịch này. Một số người cho rằng, Kiev có ý định chiếm giữ Nhà máy điện hạt nhân Kursk, những người khác gọi hành động của Ukraine là một “cuộc phiêu lưu truyền thông”. Đồng thời, kế hoạch của Ukraine kéo một phần các đơn vị của Quân đội Nga về hướng Kursk, để giảm nhẹ sức ép với chiến trường trung tâm ở Donbass, nơi quân Ukraine đang “rút lui đều đặn” một cách có hệ thống và chịu những tổn thất thảm khốc. Tuy nhiên đã hơn hai tuần trôi qua, kể từ khi quân Ukraine tiến vào khu vực Kursk của Nga, Tổng thống Putin và bộ tham mưu của ông vẫn chưa dồn toàn bộ lực lượng sẵn có để “dập lửa” vùng Kursk như kỳ vọng của Kiev. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Kyiv Independent, CNN, TASS). Quân Nga tập kích đoàn xe cơ giới Ukraine ở tỉnh Kursk. Nguồn: Topwar.

