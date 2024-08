Quân Ukraine ở Kursk rơi vào bẫy, quân Nga sử dụng bom nhiệt áp

Trong ván cờ phức tạp của cuộc xung đột Nga-Ukraine, cuộc đột kích của Quân đội Ukraine vào tỉnh Kursk chắc chắn đã trở thành một bước ngoặt nổi bật. Hành động này không chỉ phá vỡ kỳ vọng của thế giới bên ngoài, rằng cuộc xung đột sẽ chỉ giới hạn ở các mặt trận truyền thống, mà còn thể hiện sự cân nhắc chiến lược sâu rộng và tinh thần mạo hiểm của Ukraine. Quyết tâm tấn công vào tỉnh Kursk lần này của Ukraine được thể hiện rõ qua quy mô quân số của nước này. Trước việc Nga triển khai quân rầm rộ trên các chiến trường chính, không dễ để Ukraine triển khai 5 lữ đoàn và khoảng 10.000 binh sĩ tinh nhuệ để phát động tấn công. Đằng sau điều này, là sự phân tích chuyên sâu về khả năng phân bổ lực lượng và phòng thủ của Quân đội Nga, bởi các quan chức cấp cao Ukraine, cũng như việc triển khai hiệu quả các nguồn lực quân sự có phần hạn chế của nước này. Điều Kiev đặt cược, đó là Quân đội Nga sẽ không thể huy động đủ quân, để chống lại cuộc tấn công bất ngờ này trong thời gian ngắn một cách hiệu quả, để Kiev có thể tận dụng lợi thế chênh lệch múi giờ và sức mạnh để giành được chiến thắng then chốt ở khu vực Kursk. Tuy nhiên, sự tàn khốc của chiến tranh và bất kỳ khái niệm chiến lược nào, cũng cần được thử nghiệm trong thực chiến. Mặc dù bước tiến của Quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk ban đầu suôn sẻ, nhưng họ sớm gặp phải những vấn đề thực tế như phân tán quân và khó khăn về cung ứng hậu cần. Diện tích đất rộng lớn của tỉnh Kursk khiến 10.000 quân Ukraine khó hình thành mạng lưới kiểm soát hiệu quả. Mỗi khu vực họ chiếm giữ đều cần phải chia thành các điểm chốt phòng ngự, điều này chắc chắn sẽ làm suy yếu khả năng tấn công của họ. Đồng thời, tốc độ phản ứng và hiệu quả tăng viện của Quân đội Nga đã vượt quá sự tính toán của Tổng thống Zelensky và bộ tham mưu của ông. Từ Moscow đến Kherson, Zaporozhye và các tiền tuyến khác, Quân đội Nga nhanh chóng huy động lực lượng tinh nhuệ quay trở lại Kursk và dỡ bỏ hạn chế sử dụng vũ khí hạng nặng. Việc sử dụng các loại vũ khí hủy diệt như bom nhiệt áp ODAB-500 và bệ phóng tên lửa hạng nặng, đã khiến không gian sống của Quân đội Ukraine ở Kursk Oblast ngày càng bị thu hẹp. Họ không chỉ phải đối mặt với cuộc tấn công trực diện của Quân đội Nga, mà còn phải thường xuyên đề phòng những đòn tấn công chí mạng từ trên không. Điều khiến các nước phương Tây và Ukraine càng lo lắng hơn, là trong số 10.000 quân Ukraine, có một lượng lớn lính đánh thuê đến từ các nước phương Tây. An ninh của họ không chỉ liên quan đến tính bền vững của các hoạt động quân sự của Ukraine, mà còn chạm trực tiếp đến lợi ích mấu chốt của các nước phương Tây. Một khi những người lính đánh thuê này gặp phải điều gì đó bất ngờ ở Kursk Oblast, điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự ủng hộ và niềm tin của các nước phương Tây đối với Ukraine. Vì vậy, khi chiến tranh tiếp tục nóng lên, Ukraine và các nước phương Tây bắt đầu nhận ra rằng, khu vực Kursk đã trở thành một “cái bẫy” tiềm tàng. Quân đội Ukraine phải đưa ra quyết định càng sớm càng tốt đó là, nên tiếp tục mạo hiểm để thu được nhiều lợi ích chiến lược hơn, hay nên rút lui kịp thời để tránh tổn thất lớn hơn? Đối với Ukraine, cuộc đột kích này chắc chắn là một nỗ lực táo bạo và một canh bạc đầy rủi ro. Mặc dù mang lại áp lực và thách thức đáng kể cho Quân đội Nga, nhưng nó cũng bộc lộ những hạn chế của Ukraine về nguồn lực quân sự và chiều sâu chiến lược. Vì vậy, trong tương lai, Ukraine cần đánh giá kỹ hơn sức mạnh của mình và tình hình chiến trường, để xây dựng kế hoạch chiến lược hợp lý và hiệu quả hơn. Ngày 20/8, tờ Die Welt của Đức có bài viết của tác giả Christoph Schlitz, nêu bốn lý do tại sao cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk sẽ đẩy nhanh sự thất bại của Kiev và dẫn đến các cuộc đàm phán hòa bình có lợi cho Nga. Đầu tiên, Schlitz tin rằng, việc phương Tây sẵn sàng cung cấp khẩn cấp cho Ukraine những vũ khí cần thiết trong thời gian ngắn, có nhiều khả năng sẽ giảm hơn là tăng. Lý do thứ hai nằm ở chỗ, rất có thể, Kiev không thể giữ được các vùng lãnh thổ chiếm đóng được của Nga, vì Lực lượng Vũ trang Ukraine không có đủ vũ khí trang bị cần thiết để giữ được khu vực đã chiếm. Ngoài ra, Quân đội Ukraine còn phải hứng chịu hỏa lực liên tục từ pháo binh, UAV và bom lượn của Nga. Thứ ba, hoạt động ở khu vực Kursk làm phức tạp và làm suy yếu khả năng phòng thủ của quân Ukraine, vì khi tấn công bất ngờ vào lãnh thổ Nga, Ukraine sẽ gia tăng chiến tuyến. “Trong bối cảnh nguồn lực của Quân đội Ukraine đang thiếu hụt rõ ràng, đây là một chiến lược cực kỳ nguy hiểm”. Thứ tư, tính toán của Kiev về việc Nga sẽ điều lực lượng triển khai ở các tiền tuyến khác tới khu vực Kursk chỉ đúng một phần. Nói một cách rõ ràng, nếu quân Ukraine ở khu vực Kursk trong trung hạn, sẽ phải đối mặt với thất bại, giống như sư đoàn xe tăng thứ hai của Đức ở Ardennes năm 1944, Schlitz kết luận. (Nguồn ảnh: Sputnik, RT, Bilid, Ukrinform).

