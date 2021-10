Lý do lính biệt kích Mỹ trong chiến tranh Việt Nam thích AK-47

Trong khi khẩu súng tiểu liên AK-47 của Liên Xô đã trở thành vũ khí đối đầu trực tiếp với phương Tây; thì một thực tế là lính biệt kích Mỹ lại rất thích sử dụng loại súng này ở chiến trường Việt Nam. Khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, quân đội Mỹ thậm chí còn sao chép những khẩu AK-47, chế tạo loại đạn mới cho chúng và đưa ra một vài điều bất ngờ khác, đó là lính biệt kích Mỹ rất ghét súng do Mỹ sản xuất. Theo các sử gia thế giới, những chiến sĩ Quân Giải phóng Miền Nam, có kỹ năng rất tốt trong sử dụng súng tiểu liên AK. Điều này dẫn đến việc AK-47 trở thành một thứ vũ khí uy tín, góp phần quan trọng làm nên thương hiệu AK trên toàn cầu. Sau khi đưa quân vào Miền Nam Việt Nam, lực lượng biệt kích của Lục quân Mỹ và của Hải quân Mỹ (SEAL), đã làm quen với những khẩu AK chiến lợi phẩm và nhanh chóng trở thành vũ khí quan trọng, trong kho vũ khí chiến đấu của các lực lượng này. Đầu tiên, khẩu súng trường tiến công M-16 của Mỹ khá tệ. Thiết kế ban đầu là một cơn ác mộng về lau chùi, bảo quản, do những khẩu súng này thường xuyên bị kẹt đạn trong các trận chiến đấu với quân Giải phóng. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, AK-47 đáng tin cậy hơn nhiều và có băng đạn 30 viên, cho hỏa lực dài hơn. Lính Mỹ cho rằng, họ có thể khiến đối phương của mình bối rối, bằng cách sử dụng vũ khí của chính quân Giải phóng để chống lại họ, đặc biệt là trong đêm khuya. Do các viên đạn vạch đường AK phát sáng màu xanh lá cây, thay vì màu đỏ - màu tiêu chuẩn trong quân đội phương Tây. Nhà sử học Dockery trích lời một sĩ quan SEAL giấu tên viết: “Với số ít binh lính mà chúng tôi có, chúng tôi không có đủ hỏa lực để đối đầu với một đơn vị đối phương. Những tiếng nổ của khẩu M-16 sẽ cho đối phương biết chúng tôi ở đâu và chúng tôi là ai”. Và các kế hoạch chiến đấu của Lầu Năm Góc kêu gọi quân đội Mỹ lùng sục khắp các vùng nông thôn Việt Nam, để tìm kiếm quân Giải phóng và nguồn cung cấp vũ khí của họ. Vì vậy, Quân đội Mỹ đã thu được tương đối nhiều súng, đạn tiểu liên AK để cung cấp cho lực lượng biệt kích. Ví dụ, một báo cáo của SEAL về số vũ khí chiến lợi phẩm thu được, chỉ ghi: “7.400 viên đạn AK-47, được giữ lại cho Đội Hai của SEAL”; theo Dockery, “Nguồn cung cấp đạn dược phổ biến nhất, là từ những nguồn chiến lợi phẩm”. Lầu Năm Góc cũng bắt đầu phát triển chuỗi cung ứng bí mật nguồn cung cấp súng AK-47 của riêng mình. Các nhà thầu chính phủ Mỹ, đã chế tạo các loại đạn AK không có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào, để trang bị cho các nhóm biệt kích hoạt động ở khu vực 3 nước Đông Dương. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Quân sự tối mật của Lầu Năm Góc (còn có tên là Nhóm Nghiên cứu và Quan sát Việt Nam, hay còn gọi là MACV-SOG), thường xuyên đưa quân vượt qua biên giới, để săn lùng các đoàn xe chở hàng của Miền Bắc chi viện cho chiến trường Miền Nam, trên đường mòn Hồ Chí Minh. Lính của MACV-SOG trở thành một trong những người sử dụng nhiều nhất súng tiểu liên AK. Vào tháng 9/1970, nhóm thậm chí còn yêu cầu Phòng thí nghiệm tác chiến trên bộ của Quân đội Mỹ, sửa đổi những khẩu AK, trang bị thêm ống giảm thanh và kính ngắm. MACV-SOG cũng trang bị súng AK cho các đơn vị thám báo của quân ngụy, để đóng giả quân Giải phóng cùng với quân phục giả; một trong những đơn vị như vậy có mật danh là Earth Angels. Chỉ huy Mỹ cho rằng, quân Giải phóng sẽ ít có khả năng phát hiện ra các toán thám báo này. Ngoài ra phía Mỹ còn sản xuất những viên đạn AK, có thể gây nổ ngay trong nòng, gây nguy hiểm cho người sử dụng; sau đó tìm cách đưa ngược trở lại các căn cứ của quân Giải phóng. Các chuyên gia của MACV-SOG giải thích: “Mục tiêu của chương trình là gây ra sự cố và thương vong cho quân giải phóng, để kích động sự nghi ngờ, sợ hãi và thiếu tin tưởng vào vũ khí Liên Xô và Trung Quốc”. Đây là âm mưu rất thâm độc của Mỹ. Sau khi Mỹ kỹ Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh và rút quân khỏi Miền Nam Việt Nam; những khẩu súng tiểu liên AK vẫn nằm trong kho vũ khí hoạt động đặc biệt của Mỹ, phục vụ cho mục đích huấn luyện. Nhưng “mối tình” của Mỹ với khẩu AK-47 trên chiến trường vẫn chưa kết thúc. Ngày nay, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và AK-47 vẫn còn được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, Lầu Năm Góc tiếp tục mua những khẩu súng này trên thị trường mở, để giao cho các đồng minh của Washington; đặc biệt là ở Trung Đông. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh cách thức hoạt động đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả của súng trường tấn công AK-47. Nguồn: Animate.

MP4 File 22.38 MB

Trong khi khẩu súng tiểu liên AK-47 của Liên Xô đã trở thành vũ khí đối đầu trực tiếp với phương Tây; thì một thực tế là lính biệt kích Mỹ lại rất thích sử dụng loại súng này ở chiến trường Việt Nam. Khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, quân đội Mỹ thậm chí còn sao chép những khẩu AK-47, chế tạo loại đạn mới cho chúng và đưa ra một vài điều bất ngờ khác, đó là lính biệt kích Mỹ rất ghét súng do Mỹ sản xuất. Theo các sử gia thế giới, những chiến sĩ Quân Giải phóng Miền Nam, có kỹ năng rất tốt trong sử dụng súng tiểu liên AK . Điều này dẫn đến việc AK-47 trở thành một thứ vũ khí uy tín, góp phần quan trọng làm nên thương hiệu AK trên toàn cầu. Sau khi đưa quân vào Miền Nam Việt Nam, lực lượng biệt kích của Lục quân Mỹ và của Hải quân Mỹ (SEAL), đã làm quen với những khẩu AK chiến lợi phẩm và nhanh chóng trở thành vũ khí quan trọng, trong kho vũ khí chiến đấu của các lực lượng này. Đầu tiên, khẩu súng trường tiến công M-16 của Mỹ khá tệ. Thiết kế ban đầu là một cơn ác mộng về lau chùi, bảo quản, do những khẩu súng này thường xuyên bị kẹt đạn trong các trận chiến đấu với quân Giải phóng. Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến, AK-47 đáng tin cậy hơn nhiều và có băng đạn 30 viên, cho hỏa lực dài hơn. Lính Mỹ cho rằng, họ có thể khiến đối phương của mình bối rối, bằng cách sử dụng vũ khí của chính quân Giải phóng để chống lại họ, đặc biệt là trong đêm khuya. Do các viên đạn vạch đường AK phát sáng màu xanh lá cây, thay vì màu đỏ - màu tiêu chuẩn trong quân đội phương Tây. Nhà sử học Dockery trích lời một sĩ quan SEAL giấu tên viết: “Với số ít binh lính mà chúng tôi có, chúng tôi không có đủ hỏa lực để đối đầu với một đơn vị đối phương. Những tiếng nổ của khẩu M-16 sẽ cho đối phương biết chúng tôi ở đâu và chúng tôi là ai”. Và các kế hoạch chiến đấu của Lầu Năm Góc kêu gọi quân đội Mỹ lùng sục khắp các vùng nông thôn Việt Nam, để tìm kiếm quân Giải phóng và nguồn cung cấp vũ khí của họ. Vì vậy, Quân đội Mỹ đã thu được tương đối nhiều súng, đạn tiểu liên AK để cung cấp cho lực lượng biệt kích. Ví dụ, một báo cáo của SEAL về số vũ khí chiến lợi phẩm thu được, chỉ ghi: “7.400 viên đạn AK-47, được giữ lại cho Đội Hai của SEAL”; theo Dockery, “Nguồn cung cấp đạn dược phổ biến nhất, là từ những nguồn chiến lợi phẩm”. Lầu Năm Góc cũng bắt đầu phát triển chuỗi cung ứng bí mật nguồn cung cấp súng AK-47 của riêng mình. Các nhà thầu chính phủ Mỹ, đã chế tạo các loại đạn AK không có bất kỳ dấu hiệu nhận biết nào, để trang bị cho các nhóm biệt kích hoạt động ở khu vực 3 nước Đông Dương. Tuy nhiên, Bộ Chỉ huy Hỗ trợ Quân sự tối mật của Lầu Năm Góc (còn có tên là Nhóm Nghiên cứu và Quan sát Việt Nam, hay còn gọi là MACV-SOG), thường xuyên đưa quân vượt qua biên giới, để săn lùng các đoàn xe chở hàng của Miền Bắc chi viện cho chiến trường Miền Nam, trên đường mòn Hồ Chí Minh. Lính của MACV-SOG trở thành một trong những người sử dụng nhiều nhất súng tiểu liên AK. Vào tháng 9/1970, nhóm thậm chí còn yêu cầu Phòng thí nghiệm tác chiến trên bộ của Quân đội Mỹ, sửa đổi những khẩu AK, trang bị thêm ống giảm thanh và kính ngắm. MACV-SOG cũng trang bị súng AK cho các đơn vị thám báo của quân ngụy, để đóng giả quân Giải phóng cùng với quân phục giả; một trong những đơn vị như vậy có mật danh là Earth Angels. Chỉ huy Mỹ cho rằng, quân Giải phóng sẽ ít có khả năng phát hiện ra các toán thám báo này. Ngoài ra phía Mỹ còn sản xuất những viên đạn AK, có thể gây nổ ngay trong nòng, gây nguy hiểm cho người sử dụng; sau đó tìm cách đưa ngược trở lại các căn cứ của quân Giải phóng. Các chuyên gia của MACV-SOG giải thích: “Mục tiêu của chương trình là gây ra sự cố và thương vong cho quân giải phóng, để kích động sự nghi ngờ, sợ hãi và thiếu tin tưởng vào vũ khí Liên Xô và Trung Quốc”. Đây là âm mưu rất thâm độc của Mỹ. Sau khi Mỹ kỹ Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh và rút quân khỏi Miền Nam Việt Nam; những khẩu súng tiểu liên AK vẫn nằm trong kho vũ khí hoạt động đặc biệt của Mỹ, phục vụ cho mục đích huấn luyện. Nhưng “mối tình” của Mỹ với khẩu AK-47 trên chiến trường vẫn chưa kết thúc. Ngày nay, khi Chiến tranh Lạnh kết thúc và AK-47 vẫn còn được sử dụng rộng rãi trên toàn cầu, Lầu Năm Góc tiếp tục mua những khẩu súng này trên thị trường mở, để giao cho các đồng minh của Washington; đặc biệt là ở Trung Đông. Nguồn ảnh: QQ. Cận cảnh cách thức hoạt động đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả của súng trường tấn công AK-47. Nguồn: Animate.

MP4 File 22.38 MB