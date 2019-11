“Lực sĩ bay” C-130J của Mỹ gãy càng trước, mài mặt xuống đường băng

Sự cố xảy ra ở căn cứ Không quân Little Rock đặt tại bang Arkansas. Theo thông tin được Không quân Mỹ công bố, chiếc máy bay vận tải C-130J của lực lượng này đã gặp sự cố dẫn đến việc gẫy hoàn toàn càng trước. Nguồn ảnh: ACBS. Sự việc xảy ra vào hôm 30/10 vừa rồi, ngay sau khi bị gãy càng đáp, chiếc C-130J đã tiến hành sơ tán khẩn cấp. Sự việc không có thiệt hại về người. Nguồn ảnh: ACBS. Nhiều khả năng, phần càng trước của máy bay vận tải C-130J đã bị gãy do tính toán chịu lực hàng hoá mà nó mang theo không chuẩn, khiến cho tải trọng bị dồn lên phía mũi máy bay là quá lớn. Nguồn ảnh: ACBS. Nhiều chuyên gia nhận định, rất may mắn sự cố xảy ra ngay khi máy bay chuẩn bị cất cánh. Nếu không, nhiều khả năng máy bay sẽ bị mất cân bằng khi bay, dẫn đến nguy hiểm cho phi hành đoàn. Nguồn ảnh: USAF. C-130J là phiên bản phổ biến nhất, hiện đại bậc nhất của dòng C-130 tính tới thời điểm hiện tại. Loại máy bay này có phi hành đoàn vận hành tối thiểu chỉ ba người, trong đó bao gồm hai phi công và một kỹ sư xếp hàng. Nguồn ảnh: USAF. Máy bay có khả năng mang theo tối đa 92 hành khách hoặc 64 lính dù với đầy đủ trang bị hoặc 6 pallets hàng hoá. Khi vận tải phương tiện, một chiếc C-130J mang theo được tối đa từ 2 tới 3 xe thiết giáp Humvee hoặc 1 thiết giáp LAV III hoặc một thiết giáp M113 chở quân. Nguồn ảnh: USAF. Máy bay được trang bị bốn động cơ Rolls-Royce AE 2100D3 với công suất đầu ra 4600 mã lực ở mỗi động cơ. Công suất này cho phép C-130J cất cánh được với trọng tải tối đa 74 tấn. Nguồn ảnh: USAF. Tốc độ tối đa của C-130J voà khoảng 671 km/h, tốc độ hành trình của máy bay vảo khoảng 643 km/h và có tầm bay tối đa 3300 km khi mang theo trọng tải tối đa. Nguồn ảnh: USAF. Do có kích thước lớn, trọng lượng quá nặng nên vận tải cơ C-130J cần đường băng tiêu chuẩn dài 3000 ft tương đương 1000 mét - giống với đường băng của máy bay chở khách - để có thể cất - hạ cánh. Nguồn ảnh: USAF. Mời độc giả xem Video: Phiên bản C-130 mang theo vũ khí để yểm trợ mặt đất từ trên không.

