Lữ đoàn trưởng trẻ nhất Ukraine và hai lần đưa đơn vị vào bãi mìn

Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 được đánh giá là “nắm đấm thép” của Quân đội Ukraine. Mặc dù đơn vị này mới được thành lập vào đầu năm 2023, nhưng quân số đều được huấn luyện cơ bản và có kinh nghiệm chiến đấu từ các đơn vị khác nhau. Tiền thân của Lữ đoàn 47 là Tiểu đoàn đặc công 47, được thành lập vào năm 2022; mặc dù chỉ với số ít cựu chiến binh còn sót lại, nhưng đã trở thành trụ cột của đơn vị. Cùng với đó, toàn bộ đơn vị được cố vấn quân sự NATO huấn luyện và trang bị vũ khí tốt nhất. Tiểu đoàn xe tăng của Lữ đoàn 47 được trang bị hoàn toàn bằng xe tăng Leopard 2 của Đức do phương Tây viện trợ; ba tiểu đoàn bộ binh cơ giới được trang bị đồng bộ xe bọc thép Bradley; tiểu đoàn hỏa lực được trang bị pháo tự hành M109A6 Paladin, đều là của Mỹ. Lữ đoàn 47 không chỉ được ưu tiên về quân số, vũ khí, trang bị hiện đại, mà còn được cố vấn quân sự của NATO huấn luyện. Một điều đặc biệt nữa là, Trung tá Alexander Sak, 28 tuổi, được bổ nhiệm làm Lữ đoàn trưởng, được truyền thông Ukraine tung hô đây là lữ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Quân đội Ukraine. Tất cả những yếu tố trên khiến lãnh đạo Ukraine hy vọng, Lữ đoàn 47 sẽ là “nhân tố thay đổi cục diện chiến trường”. Đặc biệt trong chiến dịch “đại phản công” vào mùa hè năm ngoái, Lữ đoàn 47 được tin tưởng giao nhiệm vụ tiến công trên hướng chủ yếu của chiến dịch, đó là “thông chốt” qua làng Rabotino. Trung tá Alexander Sak, Lữ đoàn trưởng là người đã nổi danh trong trận Uglegorsk ở Donetsk vào tháng 6/2022, khi sử dụng nguyên tắc chiến thuật “phi tiêu chuẩn”, cho gài mìn dày đặc để ngăn bước quân Nga tiến vào, trong bối cảnh Ukraine với quân số ít hơn nhiều. Còn tại “cửa tử” Rabotino, Trung tá Sak vẫn áp dụng chiến thuật “phi tiêu chuẩn” tương tự trong các trận chiến tại Uglegorsk TPP, nhưng lại rơi vào bẫy mìn của Nga. Rõ ràng, Lữ đoàn 47 được giao nhiệm vụ mở cửa đánh chiếm đầu cầu, nhưng hoàn toàn không trinh sát kỹ các vật cản của Nga. Kết quả là ngay trong đêm mở màn chiến dịch, do vướng bãi mìn của Nga, lực lượng của Lữ đoàn 47 ùn tắc trước cửa mở, biến thành mục tiêu cho pháo binh và trực thăng vũ trang của Nga, khiến hàng chục xe tăng Leopard 2 và xe bọc thép Bradley bị bắn cháy. Sự kiện này đã “gây choáng” cho phương Tây. Sau đó Lữ đoàn 47 tiếp tục gặp "vận xui", khiến Lữ đoàn tổn thất nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là nặng nề. Đơn cử như vào đầu tháng 7/2023, trong một trận đánh, Lữ đoàn điều 1.500 quân và 150 xe tăng, xe thiết giáp; nhưng do pháo binh và không quân Nga oanh kích quá ác liệt, trong hai giờ chiến đấu, Lữ đoàn tổn thất hơn 350 quân, 30 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Đánh giá từ các video được phát tán trên mạng cho thấy khả năng nắm và vận dụng nguyên tắc chiến thuật của đội ngũ sĩ quan chỉ huy của Lữ đoàn 47 vào chiến đấu là rất thấp. Mặc dù quân số của Lữ đoàn đều được lựa chọn và có kinh nghiệm chiến đấu. Ví dụ, Lữ đoàn 47 đã được huấn luyện chiến đấu chuyên sâu ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Ukraine và châu Âu; trang Forbes của Mỹ cho biết, số bộ binh sử dụng xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley và các vũ khí khác của Mỹ được huấn luyện trực tiếp tại căn cứ của NATO ở Grafenwöhr, Đức. Theo nhiều nguồn tin, một số sĩ quan và hạ sĩ quan của Ukraine dường như đã “trốn học” tại các cơ sở huấn luyện của NATO. Nếu không, họ đã biết việc cho quân tiến vào bãi mìn, mà không có khả năng rà phá bom mìn, là “hành động tự sát”. Nhưng một số thông tin khác lại cho rằng, Lữ đoàn 47 thiếu phương tiện rà phá bom mìn, nên không thể tiến hành các cuộc hành quân quy mô lớn. Do vậy đã bị quân Nga với hỏa lực vượt trội chế áp trong một khu vực tương đối nhỏ. Minh chứng cho điều này là sau khi xe tăng đột phá bị hỏa lực Nga phá hủy, có một đoạn video cho thấy các lực lượng này và một số binh lính khác của Lữ đoàn đã nhanh chóng sơ tán; sau đó tham gia cùng các đơn vị khác và tổ chức lại chiến đấu. Sau ba tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, thiệt hại về quân số của Lữ đoàn 47 đã ở mức “4 con số”, khiến Trung tá Oleksandr Sak, Lữ đoàn trưởng bị cách chức. Thay thế ông là Đại tá Oleksandr Pavlii (ảnh Trung tá Oleksandr Sak (trái) và Đại tá Oleksandr Pavlii). Sau khi thay Lữ trưởng, Lữ đoàn 47 được rút về hậu phương bổ sung quân số, vũ khí và tiếp tục được tung vào mặt trận Avdiivka đang bị nguy ngập. Hiện Lữ đoàn 47 đang chiến đấu ở sườn phía bắc của Avdiivka và cũng bị nhiều thiệt hại, do khu vực này được cho là khốc liệt nhất của mặt trận Avdiivka. Lữ đoàn 47 của Ukraine bị thiệt hại nặng trước làng Rabotino, vùng Zaporizhia. Nguồn: Topwar.

Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 được đánh giá là “nắm đấm thép” của Quân đội Ukraine. Mặc dù đơn vị này mới được thành lập vào đầu năm 2023, nhưng quân số đều được huấn luyện cơ bản và có kinh nghiệm chiến đấu từ các đơn vị khác nhau. Tiền thân của Lữ đoàn 47 là Tiểu đoàn đặc công 47, được thành lập vào năm 2022; mặc dù chỉ với số ít cựu chiến binh còn sót lại, nhưng đã trở thành trụ cột của đơn vị. Cùng với đó, toàn bộ đơn vị được cố vấn quân sự NATO huấn luyện và trang bị vũ khí tốt nhất. Tiểu đoàn xe tăng của Lữ đoàn 47 được trang bị hoàn toàn bằng xe tăng Leopard 2 của Đức do phương Tây viện trợ; ba tiểu đoàn bộ binh cơ giới được trang bị đồng bộ xe bọc thép Bradley; tiểu đoàn hỏa lực được trang bị pháo tự hành M109A6 Paladin, đều là của Mỹ. Lữ đoàn 47 không chỉ được ưu tiên về quân số, vũ khí, trang bị hiện đại, mà còn được cố vấn quân sự của NATO huấn luyện. Một điều đặc biệt nữa là, Trung tá Alexander Sak, 28 tuổi, được bổ nhiệm làm Lữ đoàn trưởng, được truyền thông Ukraine tung hô đây là lữ trưởng trẻ nhất trong lịch sử Quân đội Ukraine. Tất cả những yếu tố trên khiến lãnh đạo Ukraine hy vọng, Lữ đoàn 47 sẽ là “nhân tố thay đổi cục diện chiến trường”. Đặc biệt trong chiến dịch “đại phản công” vào mùa hè năm ngoái, Lữ đoàn 47 được tin tưởng giao nhiệm vụ tiến công trên hướng chủ yếu của chiến dịch, đó là “thông chốt” qua làng Rabotino. Trung tá Alexander Sak, Lữ đoàn trưởng là người đã nổi danh trong trận Uglegorsk ở Donetsk vào tháng 6/2022, khi sử dụng nguyên tắc chiến thuật “phi tiêu chuẩn”, cho gài mìn dày đặc để ngăn bước quân Nga tiến vào, trong bối cảnh Ukraine với quân số ít hơn nhiều. Còn tại “cửa tử” Rabotino, Trung tá Sak vẫn áp dụng chiến thuật “phi tiêu chuẩn” tương tự trong các trận chiến tại Uglegorsk TPP, nhưng lại rơi vào bẫy mìn của Nga. Rõ ràng, Lữ đoàn 47 được giao nhiệm vụ mở cửa đánh chiếm đầu cầu, nhưng hoàn toàn không trinh sát kỹ các vật cản của Nga. Kết quả là ngay trong đêm mở màn chiến dịch, do vướng bãi mìn của Nga, lực lượng của Lữ đoàn 47 ùn tắc trước cửa mở, biến thành mục tiêu cho pháo binh và trực thăng vũ trang của Nga, khiến hàng chục xe tăng Leopard 2 và xe bọc thép Bradley bị bắn cháy. Sự kiện này đã “gây choáng” cho phương Tây. Sau đó Lữ đoàn 47 tiếp tục gặp "vận xui", khiến Lữ đoàn tổn thất nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là nặng nề. Đơn cử như vào đầu tháng 7/2023, trong một trận đánh, Lữ đoàn điều 1.500 quân và 150 xe tăng, xe thiết giáp; nhưng do pháo binh và không quân Nga oanh kích quá ác liệt, trong hai giờ chiến đấu, Lữ đoàn tổn thất hơn 350 quân, 30 xe tăng và xe chiến đấu bộ binh. Đánh giá từ các video được phát tán trên mạng cho thấy khả năng nắm và vận dụng nguyên tắc chiến thuật của đội ngũ sĩ quan chỉ huy của Lữ đoàn 47 vào chiến đấu là rất thấp. Mặc dù quân số của Lữ đoàn đều được lựa chọn và có kinh nghiệm chiến đấu. Ví dụ, Lữ đoàn 47 đã được huấn luyện chiến đấu chuyên sâu ở nhiều địa điểm khác nhau trên khắp Ukraine và châu Âu; trang Forbes của Mỹ cho biết, số bộ binh sử dụng xe chiến đấu bộ binh M2A2 Bradley và các vũ khí khác của Mỹ được huấn luyện trực tiếp tại căn cứ của NATO ở Grafenwöhr, Đức. Theo nhiều nguồn tin, một số sĩ quan và hạ sĩ quan của Ukraine dường như đã “trốn học” tại các cơ sở huấn luyện của NATO. Nếu không, họ đã biết việc cho quân tiến vào bãi mìn, mà không có khả năng rà phá bom mìn, là “hành động tự sát”. Nhưng một số thông tin khác lại cho rằng, Lữ đoàn 47 thiếu phương tiện rà phá bom mìn, nên không thể tiến hành các cuộc hành quân quy mô lớn. Do vậy đã bị quân Nga với hỏa lực vượt trội chế áp trong một khu vực tương đối nhỏ. Minh chứng cho điều này là sau khi xe tăng đột phá bị hỏa lực Nga phá hủy, có một đoạn video cho thấy các lực lượng này và một số binh lính khác của Lữ đoàn đã nhanh chóng sơ tán; sau đó tham gia cùng các đơn vị khác và tổ chức lại chiến đấu. Sau ba tháng chiến đấu không ngừng nghỉ, thiệt hại về quân số của Lữ đoàn 47 đã ở mức “4 con số”, khiến Trung tá Oleksandr Sak, Lữ đoàn trưởng bị cách chức. Thay thế ông là Đại tá Oleksandr Pavlii (ảnh Trung tá Oleksandr Sak (trái) và Đại tá Oleksandr Pavlii). Sau khi thay Lữ trưởng, Lữ đoàn 47 được rút về hậu phương bổ sung quân số, vũ khí và tiếp tục được tung vào mặt trận Avdiivka đang bị nguy ngập. Hiện Lữ đoàn 47 đang chiến đấu ở sườn phía bắc của Avdiivka và cũng bị nhiều thiệt hại, do khu vực này được cho là khốc liệt nhất của mặt trận Avdiivka. Lữ đoàn 47 của Ukraine bị thiệt hại nặng trước làng Rabotino, vùng Zaporizhia. Nguồn: Topwar.