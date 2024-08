Một bài báo trên tờ Forbes của Mỹ cho biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 Magura tinh nhuệ của Quân đội Ukraine, được biên chế theo chuẩn “NATO”, hiện đang chiến đấu ở phía đông thành phố Pokrovsk, phía đông tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine đã không thể cản các đơn vị thuộc Cụm quân Trung tâm của Nga. “Người Nga đã phát triển phương pháp mới để tiêu diệt xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47. Trong khi những quả bom lượn cực mạnh, do máy bay Su-34 của Không quân Nga thả xuống khu vực phía sau, thì lính trinh sát Nga trên xe máy, đang đột phá vào các vị trí của quân Ukraine ở các tuyến phòng thủ phía trước”, Forbes viết. Theo tác giả bài báo trên tờ Forbes, khi lính trinh sát của quân Nga phát hiện một chiếc ô tô của Ukraine, lính tên lửa Nga sẽ hành động. Nhóm phân tích Deep State của Ukraina giải thích: “Trong vài ngày qua, số lượng tên lửa chống tăng của quân Nga được phóng vào các vị trí phòng thủ đã tăng lên đáng kể”. Các nguồn tin Ukraine cho biết, trên mặt trận phía đông thành phố Pokrovsk, các đơn vị phòng thủ của Ukraine đã được tăng viện lực lượng dự bị mới, nhưng không thể ngăn chặn các cuộc tấn công dữ dội của các đơn vị Nga trong khu vực, từ Timofeevka đến Yasnobrodovka. Một sĩ quan của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine đã rò rỉ thông tin về một cuộc “khủng hoảng mang tính hệ thống” trong kế hoạch phòng thủ của Quân đội Ukraine; điều này làm thay đổi toàn bộ bức tranh xung đột. Ông viết: “Quân Nga đang thực hiện các cuộc đột kích vào bên sườn, khiến quân Ukraine phải hứng chịu những đợt pháo kích lớn, để buộc phải rời khỏi vị trí; giống như chiến thuật được Lực lượng đặc biệt Nga và Quân đội Syria sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo IS và các nhóm khủng bố ở Aleppo và Idlib. Giờ đây, quân Nga chỉ còn cách những ngôi nhà đầu tiên ở Mirnograd chưa đầy 10 km”. Việc đặt cược của Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Tướng Syrsky vào các lữ đoàn độc lập, đã hoạt động tốt trong năm 2022-2023, nhưng giờ không còn hiệu quả nữa, khi Quân đội Nga đã “bắt nhịp” với chiến trường và đặc biệt là sự “hồi sinh” của Lực lượng Không quân chiến thuật, khi đưa vào sử dụng bom lượn có điều khiển từ bom thường. Hiện Quân đội Nga đã có thể dễ dàng vượt qua các trận địa phòng thủ kiên cố của đối phương, nhờ vào việc ném bom liên tục. Theo các sĩ quan Quân đội Nga, đó chính là lý do tại sao, tình hình ở hướng Pokrovsk đang phát triển nhanh chóng, có lợi cho Quân đội Nga. Vào ngày 2/8, kênh quân sự Rybar trên mạng xã hội Telegram viết: “Ở sườn phía bắc trên ‘mấu lồi Ocheretine’, các đơn vị của Cụm quân Trung tâm đã kiểm soát phần phía nam của làng Timofeevka, trong đó có một lối đi qua sông Kazenny Torets, được quân Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các đơn vị của họ. Hiện quân Ukraine vẫn nắm giữ các vị trí ở phía bắc ngôi làng, nhưng phần lớn ngôi làng đã nằm dưới sự kiểm soát của quân Nga”. Ở phía nam của làng Timofeevka, quân Nga đã chiếm đóng một khu vực lớn. Việc dồn quân Ukraine vào khu vực phía bắc của ngôi làng này, sẽ tạo điều kiện để quân Nga tổ chức các đợt tấn công tiếp theo vào nhưng ngôi làng nằm kề về phía nam như Vozdvizhenka và Lisichnoye”. Vào ngày 3/8, liveuamap về chiến trường Ukraine (được cho là của Lầu Năm Góc), đã cập nhật bản đồ các hoạt động ở phía đông Pokrovsk. Theo đó, quân của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 47 đã liên tục rút lui. Quân Nga đã chiếm Lisichnoye và tiếp cận Svirodonovka; giao tranh đang diễn ra ở phía nam làng Vozdvizhenka. Có vẻ như mọi thứ sẽ kết thúc theo hướng tồi tệ, đối quân phòng thủ Ukraine ở Zhelanny. Theo thông tin của phóng viên chiến trường Nga Marat Khairullin viết: “Ở làng Zhelannye đang diễn ra những đánh ác liệt và quân Nga đã chiếm phần lớn ngôi làng; khu vực do quân Ukraine kiểm soát đã thu hẹp 3,4 km và rất có thể đã bị gài mìn”. Phóng viên Khairullin đưa tin, quân Nga đã chiếm nhà ga ở làng Zhelannye và cố thủ trong các tòa nhà ở phía tây của ngôi làng, từ đó làm bàn đạp để họ tiến lên, đánh bật kẻ thù đến trung tâm làng. Đồng thời, quân Nga đang gây sức ép từ hướng Tây Bắc, tiến đến khu trang trại trong khu vực nghĩa trang. Về phía đông bắc làng Zhelanny, quân Nga cũng tích cực mở rộng vùng kiểm soát, đánh bật một đại đội của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 đang phòng ngự ở đó, và hiện đã sẵn sàng cắt đứt vị trí, mà quân Ukraine có thể vượt sông Volchya, để cung cấp cho lực lượng phòng ngự. Từ đó khiến quân Ukraine đang chiến đấu ở khu vực làng Zhelanny, phải đối mặt với sự thiếu hụt nguồn cung hậu cần, trong một tình thế khó khăn”. Các chuyên gia Ukraine thân cận với giới phân tích Mỹ nhắc nhở rằng, “Quân đội Nga càng đột phá sâu theo hướng này về phía Tây và Tây Bắc, thì việc chiếm Toretsk và Chasov Yar sẽ càng dễ dàng và thuận lợi hơn, đặc biệt là ở bối cảnh tuyến giao thông huyết mạch từ Pokrovsk đi Konstantinovka”. Một điều đe dọa với các lực lượng phòng ngự Ukraine ở trên hướng phía đông thành phố Pokrovsk là chỉ huy của Cụm quân Trung tâm là Tướng Mordvichev, một tướng trẻ, có tính chỉ huy quyết đoán, ra những mệnh lệnh chiến đấu mà Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine không thể lường trước. Trong bối cảnh như vậy, quân Ukraine khó có cơ hội ngăn chặn cuộc tấn công trước tuyến do người Nga hoạch định. (Nguồn ảnh: TASS, Sputnik, CNN, Forbes).

