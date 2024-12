Lữ đoàn 200 của Nga chiếm tiểu khu Severny ở Chasov Yar

Mặc dù tình hình Quân đội Ukraine (AFU) ngày càng khó khăn do thiếu hụt quân số, vấn nạn đào ngũ, tinh thần chiến đấu sa sút, thiếu đạn pháo…nhưng trên các mặt trận, AFU vẫn kiên cường chiến đấu, khiến Quân đội Nga (RFAF) rất khó khăn mới có thể vượt qua. Trong những ngày nghỉ Tết 2025 và dịp Giáng sinh, thông tin về Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 200 của RFAF đang chiến đấu để chiếm nhà ga và tiểu khu Severny ở thành phố Chasov Yar diễn ra ác liệt. Chasov Yar là một trong những pháo đài kiên cố nhất ở Donbass của Lực lượng Vũ trang Ukraine, các trận đánh vào thành phố này bắt đầu vào tháng 4 năm nay, sau khi chiến dịch phản công mùa hè năm 2023 của AFU kết thúc thất bại. Mở đầu chiến dịch đánh chiếm Chasov Yar, RFAF nhanh chóng đánh bật AFU khỏi tiểu khu Kanal, nằm tách biệt ở phía đông thành phố. Tiếp theo, quân Ukraine tổ chức phòng ngự, sử dụng kênh đào Seversky Donets-Donbass làm chướng ngại vật tự nhiên. Tuy nhiên, các đơn vị RFAF đã vượt qua vật cản này, tiến dọc theo tuyến đường sắt. Trong những ngày chuẩn bị đón năm mới 2025, trang Topwar của Nga đưa tin, quân Ukraine đã phải rút khỏi tiểu khu Severny ở Chasov Yar. Còn Bộ Quốc phòng Nga trong bản tin chiến trường ngày 28/12 cho biết, các đơn vị thuộc Cụm quân miền Nam đã chiếm giữ những vị trí thuận lợi hơn trong thành phố. Hiện các trận đánh tại nhà máy vật liệu chịu lửa vẫn diễn ra ác liệt, khi hai bên giành nhau từng phân xưởng. Thế chủ động thuộc về quân Nga, nhưng quân Ukraine phòng thủ vẫn kiên cường, giữ vững trận địa và không có ý định rút lui; đồng thời tiếp tục tăng viện cho lực lượng phòng thủ tại đây. Một ngày trước đó đã có những nỗ lực phản công của quân Ukraine trên nhiều khu vực ở Chasov Yar, bao gồm cả khu vực tiểu quận Novy, nhưng đều không thành công. Quân Ukraine phải rút lui với tổn thất đáng kể về quân số và vũ khí, trang bị. Đánh giá dựa trên bản đồ chiến sự Liveuamap của Lầu Năm góc chưa phản ánh thông tin mới nhất, ngay cả trong giới hạn thành phố. Hiện RFAF sử dụng chiến thuật tiến công sườn, chiến thuật đã trở thành “chiến thuật kinh điển”, khi đánh chiếm các khu định cư kiên cố của Ukraine. Ngoài việc tiến dọc theo đường sắt, quân Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ AFU bằng mũi nhọn ở phía đông nam Chasov Yar. Hiện khu vực nhà máy vật liệu chịu lửa, nơi mà quân Nga dù tập trung lực lượng, nhưng cũng chưa thể vượt qua. Tuy nhiên RFAF đang cố gắng thiết lập vòng vây và ngăn chặn nguồn cung cho quân Ukraine cố thủ ở đó. Mặc dù RFAF đã có cách giải quyết các tòa nhà cao tầng và khu công nghiệp bị quân Ukraine biến thành các pháo đài bằng bom hạng nặng có điều khiển, bảo đảm cho quân Nga tiến nhanh qua những khu vực kiên cố của Ukraine. Nhưng họ cũng chưa thể vượt qua được khu vực nhà máy vật liệu chịu lửa. Cũng trong kỳ Giáng sinh, kênh Rybar đưa tin, RFAF đã hoàn thành việc kiểm soát hoàn toàn tiểu khu Severny; những ổ kháng cự còn sót lại đang được RFAF dọn sạch. Tuy nhiên AFU vẫn giữ được mỏ Severny, nơi đóng vai trò là một trong những điểm cao quan trọng ở vùng ngoại vi Chasov Yar, nhưng họ không còn giữ các điểm cao trong thành phố. Phía sau tiểu khu Severny ở Chasov Yar về phía tây có thêm hai tiểu khu là tiểu khu tháng Mười và Novoseverny; nhưng khả năng AFU sẽ rất khó giữ được các vị trí ở ngoại ô phía tây thành phố, khi RFAF đang tăng cường phong tỏa các tuyến đường tiếp tế. Mặc dù các tuyến đường này vẫn nằm trong tay AFU, nhưng đã bị hỏa lực của RFAF khống chế một phần hoặc hoàn toàn. Thành phố Chasov Yar có vị trí quan trọng ở bắc tỉnh Donetsk, do gần thành phố Bakhmut, thành phố bị chia cắt thành hai phần bởi kênh Seversky Donets - Donbass. Nếu kiểm soát được Chasov Yar, giúp RFAF phát triển về hai thành phố lớn nhất còn lại của khu vực Donbass là Slavyansk và Kramatorsk. Do Chasov Yar nằm hoàn toàn trên một ngọn đồi, điều kiện địa lý này có tầm quan trọng đặc biệt, vì khi RFAF chiếm hoàn toàn Chasov Yar, giúp họ khống chế bằng hỏa lực đối với các đô thị còn lại ở phía bắc tỉnh Donetsk như Konstantinovka, Druzhkovka, cũng như Slavyansk và Kramatorsk. Điều đáng chú ý là Chasov Yar là một trong số ít các khu định cư lớn ở Donbass, nơi AFU có thể kìm hãm bước tiến RFAF. Cuộc chiến giành thành phố này đã diễn ra được 8 tháng và hiện các đơn vị Nga đang kiểm soát khoảng một nửa lãnh thổ thành phố. (Nguồn ảnh: RIA Novosti, TASS, Ukrinform, Liveuamap). >>>Mời độc giả xem thêm video: Nga chuẩn bị cho làn sóng tấn công mới quy mô lớn vào Ukraine?

Mặc dù tình hình Quân đội Ukraine (AFU) ngày càng khó khăn do thiếu hụt quân số, vấn nạn đào ngũ, tinh thần chiến đấu sa sút, thiếu đạn pháo…nhưng trên các mặt trận, AFU vẫn kiên cường chiến đấu, khiến Quân đội Nga (RFAF) rất khó khăn mới có thể vượt qua. Trong những ngày nghỉ Tết 2025 và dịp Giáng sinh, thông tin về Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 200 của RFAF đang chiến đấu để chiếm nhà ga và tiểu khu Severny ở thành phố Chasov Yar diễn ra ác liệt. Chasov Yar là một trong những pháo đài kiên cố nhất ở Donbass của Lực lượng Vũ trang Ukraine, các trận đánh vào thành phố này bắt đầu vào tháng 4 năm nay, sau khi chiến dịch phản công mùa hè năm 2023 của AFU kết thúc thất bại. Mở đầu chiến dịch đánh chiếm Chasov Yar, RFAF nhanh chóng đánh bật AFU khỏi tiểu khu Kanal, nằm tách biệt ở phía đông thành phố. Tiếp theo, quân Ukraine tổ chức phòng ngự, sử dụng kênh đào Seversky Donets-Donbass làm chướng ngại vật tự nhiên. Tuy nhiên, các đơn vị RFAF đã vượt qua vật cản này, tiến dọc theo tuyến đường sắt. Trong những ngày chuẩn bị đón năm mới 2025, trang Topwar của Nga đưa tin, quân Ukraine đã phải rút khỏi tiểu khu Severny ở Chasov Yar. Còn Bộ Quốc phòng Nga trong bản tin chiến trường ngày 28/12 cho biết, các đơn vị thuộc Cụm quân miền Nam đã chiếm giữ những vị trí thuận lợi hơn trong thành phố. Hiện các trận đánh tại nhà máy vật liệu chịu lửa vẫn diễn ra ác liệt, khi hai bên giành nhau từng phân xưởng. Thế chủ động thuộc về quân Nga, nhưng quân Ukraine phòng thủ vẫn kiên cường, giữ vững trận địa và không có ý định rút lui; đồng thời tiếp tục tăng viện cho lực lượng phòng thủ tại đây. Một ngày trước đó đã có những nỗ lực phản công của quân Ukraine trên nhiều khu vực ở Chasov Yar, bao gồm cả khu vực tiểu quận Novy, nhưng đều không thành công. Quân Ukraine phải rút lui với tổn thất đáng kể về quân số và vũ khí, trang bị. Đánh giá dựa trên bản đồ chiến sự Liveuamap của Lầu Năm góc chưa phản ánh thông tin mới nhất, ngay cả trong giới hạn thành phố. Hiện RFAF sử dụng chiến thuật tiến công sườn, chiến thuật đã trở thành “chiến thuật kinh điển”, khi đánh chiếm các khu định cư kiên cố của Ukraine. Ngoài việc tiến dọc theo đường sắt, quân Nga đã chọc thủng tuyến phòng thủ AFU bằng mũi nhọn ở phía đông nam Chasov Yar. Hiện khu vực nhà máy vật liệu chịu lửa, nơi mà quân Nga dù tập trung lực lượng, nhưng cũng chưa thể vượt qua. Tuy nhiên RFAF đang cố gắng thiết lập vòng vây và ngăn chặn nguồn cung cho quân Ukraine cố thủ ở đó. Mặc dù RFAF đã có cách giải quyết các tòa nhà cao tầng và khu công nghiệp bị quân Ukraine biến thành các pháo đài bằng bom hạng nặng có điều khiển, bảo đảm cho quân Nga tiến nhanh qua những khu vực kiên cố của Ukraine. Nhưng họ cũng chưa thể vượt qua được khu vực nhà máy vật liệu chịu lửa. Cũng trong kỳ Giáng sinh, kênh Rybar đưa tin, RFAF đã hoàn thành việc kiểm soát hoàn toàn tiểu khu Severny; những ổ kháng cự còn sót lại đang được RFAF dọn sạch. Tuy nhiên AFU vẫn giữ được mỏ Severny, nơi đóng vai trò là một trong những điểm cao quan trọng ở vùng ngoại vi Chasov Yar, nhưng họ không còn giữ các điểm cao trong thành phố. Phía sau tiểu khu Severny ở Chasov Yar về phía tây có thêm hai tiểu khu là tiểu khu tháng Mười và Novoseverny; nhưng khả năng AFU sẽ rất khó giữ được các vị trí ở ngoại ô phía tây thành phố, khi RFAF đang tăng cường phong tỏa các tuyến đường tiếp tế. Mặc dù các tuyến đường này vẫn nằm trong tay AFU, nhưng đã bị hỏa lực của RFAF khống chế một phần hoặc hoàn toàn. Thành phố Chasov Yar có vị trí quan trọng ở bắc tỉnh Donetsk, do gần thành phố Bakhmut, thành phố bị chia cắt thành hai phần bởi kênh Seversky Donets - Donbass. Nếu kiểm soát được Chasov Yar, giúp RFAF phát triển về hai thành phố lớn nhất còn lại của khu vực Donbass là Slavyansk và Kramatorsk. Do Chasov Yar nằm hoàn toàn trên một ngọn đồi, điều kiện địa lý này có tầm quan trọng đặc biệt, vì khi RFAF chiếm hoàn toàn Chasov Yar, giúp họ khống chế bằng hỏa lực đối với các đô thị còn lại ở phía bắc tỉnh Donetsk như Konstantinovka, Druzhkovka, cũng như Slavyansk và Kramatorsk. Điều đáng chú ý là Chasov Yar là một trong số ít các khu định cư lớn ở Donbass, nơi AFU có thể kìm hãm bước tiến RFAF. Cuộc chiến giành thành phố này đã diễn ra được 8 tháng và hiện các đơn vị Nga đang kiểm soát khoảng một nửa lãnh thổ thành phố. (Nguồn ảnh: RIA Novosti, TASS, Ukrinform, Liveuamap). >>>Mời độc giả xem thêm video: Nga chuẩn bị cho làn sóng tấn công mới quy mô lớn vào Ukraine?