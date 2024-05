Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 của Quân đội Nga một lần nữa lập được thành tích vang dội ở mặt trận Avdiivka; tiền thân của Lữ đoàn là Trung đoàn 11 của Quân đội Nhân dân Donetsk. Lữ đoàn 114 đã đóng vai trò then chốt trong trận Avdiivka kéo dài 4 tháng vừa qua. Vào thời điểm đó, ở Ukraine có tin đồn rằng Lữ đoàn 114 của Nga đã bị quân Ukraine đánh cho “tổn thất nặng nề”, phải “xóa sổ” lữ đoàn. Tuy nhiên, điều bất ngờ là chính Lữ đoàn 114 đã cắm cờ chiến thắng ở Avdiivka, đánh dấu thất bại hoàn toàn của Ukraine ở Avdiivka. Kể từ đó, Lữ đoàn 114 tiếp tục tiến về phía tây Avdiivka và một tin vui khác lại đến vào ngày 9/5. Theo báo cáo chiến đấu của Bộ Quốc phòng Nga, Quân đội Nga đã chiếm đóng hoàn toàn cứ điểm Umanske và sẽ sử dụng nó làm bàn đạp để tiếp tục tiến về phía nam Umanske, sau đó sẽ tạo thành vòng vây với số quân còn lại của Ukraine tại đây. Ukraine hiếm khi thừa nhận sự thất bại trên chiến trường, không thừa nhận Quân đội Nga đã chiếm gần như hoàn toàn mặt trận phía tây bắc Avdiivka. Hiện tại Quân đội Nga cũng chiếm được một khu vực dài 2 km do Ukraine kiểm soát ở phía nam Umanske. Sau khi chiếm Umanske, Lữ đoàn 114 của Nga tiếp tục đột phá vào vị trí phòng thủ của quân Ukraine ở làng Neteilove. Quân của Lữ đoàn 114 được hỏa lực trên không để yểm trợ, lực lượng xe tăng và xe thiết giáp nhanh chóng phá vỡ các tuyến phòng ngự phía trước của quân Ukraine. Quân trú phòng Ukraine ở làng Neteilove không nhận được hỏa lực yểm trợ nào và không dám tiến về phía trước để ngăn chặn cuộc tấn công của quân Lữ đoàn 114, để quân Nga chiếm được một số ngôi nhà ở làng Neteilove và thiết lập các đầu cầu; buộc quân Ukraine phải rút lui về Karlivka. Kể từ khi mặt trận Kharkov được mở ra, một số đơn vị tinh nhuệ Ukraine, thay vì được tăng viện cho Avdiivka, đã phải điều tăng cường cho Kharkov. Một số chuyên gia cho rằng, Quân đội Ukraine lúc này nên rút lui về kênh đào Severski Donets - Donbass ở phía tây Avdiivka để bố trí tuyến phòng thủ mới. Tuy nhiên, thực tế là tốc độ tấn công của quân Nga rất nhanh. Nếu quân Ukraine muốn xây dựng hệ thống phòng thủ trên kênh đào Severski Donets - Donbass càng sớm càng tốt, thì nhất định phải bỏ toàn bộ tuyến phòng thủ Umanske. Đối với Ukraine, đây là một lựa chọn khó khăn. Tuy nhiên, khi Quân đội Nga chiếm được hoàn toàn Umanske, quân phòng thủ Ukraine ở phía nam Umanske đã trở thành “rùa thả trong bình”. Theo thông tin triển khai chiến đấu của Ukraine, hai tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn xung kích Azov số 3 của Ukraine đang đối đầu với Quân đội Nga tại đây. Lữ đoàn xung kích Azov số 3 (tiền thân là Tiểu đoàn Azov) đã nhiều lần đối đầu với Quân đội Nga, từ Mariupol đến trận Bakhmut, và bây giờ đến chiến trường phía tây Avdiivka. Tiểu đoàn Azov trước đây khét tiếng, nhưng nhiều lần bị quân Nga đả bại, giờ đây họ đã trở nên trầm tính hơn rất nhiều. Nguyên nhân lớn nhất là quân của Tiểu đoàn Azov trước đây, sau hai năm tham chiến, đều đã bị loại hết khỏi vòng chiến đấu và cuối cùng được sáp nhập vào Lữ đoàn tấn công số 3 của Quân đội Ukraine. Quân bây giờ chủ yếu là quân mới, nên trên thực tế về chất lượng chiến đấu cũng giống các đơn vị khác của Quân đội Ukraine. Maxim Zolin, Phó chỉ huy Lữ đoàn xung kích Azov số 3, cho biết đơn vị của anh ta hiện đang phải đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan lớn nhất kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ. Phải nói rằng, rất hiếm khi chỉ huy Lữ đoàn Azov công khai thừa nhận khó khăn của mình. Nguyên nhân đơn giản là Ukraine hiện tại đang thiếu quân trầm trọng ở tiền tuyến và thiếu trầm trọng vũ khí trang bị nên chỉ có thể phòng ngự. Trong khi Quân đội Nga thì lực lượng không quân chiến thuật hồi sinh, đem lại mối đe dọa kinh hoàng đối với quân Ukraine ở chiến tuyến. Tình thế đe dọa đến mức Lữ đoàn xung kích Azov số 3 bắt đầu công khai bất tuân chỉ thị của chỉ huy Quân đội Ukraine để tồn tại. Bắt đầu từ giai đoạn cuối của trận Avdiivka, binh lính của Lữ đoàn đã bỏ nhiệm vụ. Vào thời điểm đó, theo yêu cầu của chỉ huy Quân đội Ukraine tại Avdiivka, Lữ đoàn xung kích Azov số 3 có nhiệm vụ tiếp viện cho phần phía tây của Avdiivka. Kết quả là Lữ đoàn đã bỏ chạy đến Nhà máy luyện cốc ở phía bắc Avdiivka để trú ẩn an toàn. Sau đó Quân đội Nga phát hiện ra nơi trú quân của Lữ đoàn xung kích Azov 3, họ lập tức ném bom rải thảm, khiến quân số lữ đoàn bị thiệt hại nặng, tinh thần binh sĩ bị dao động mạnh. Lữ đoàn Azov đã phải rút về Umanske để tổ chức lại lực lượng. Trong thời gian này, Tướng Syrsky, Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine đã yêu cầu Lữ đoàn Azov tăng viện cho Chasov Yar nhưng tiếp tục bị từ chối. Lữ đoàn Azov không muốn tiến vào chiến trường Chasov Yar khi ở đó quá ác liệt. Dù Lữ đoàn Azov nhiều lần từ chối mệnh lệnh cấp trên để tránh bị tiêu diệt, nhưng lần này Lữ đoàn Azov đã phải chịu số phận. Hiện tại, Lữ đoàn 114 của Quân đội Nga đã sử dụng một lượng lớn hỏa lực pháo binh để chặn đường rút lui với hai tiểu đoàn còn lại của Lữ đoàn Azov. Một khi Lữ đoàn Azov rút khỏi vị trí trên diện rộng, Quân đội Nga sẽ ngay lập tức sử dụng UAV FPV và pháo binh tầm xa để thực hiện một cuộc tấn công bao trùm với hai tiểu đoàn của Lữ đoàn Azov. (nguồn ảnh CNN, Reuters. Ukrinform, Sputnik).

