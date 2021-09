Lột trần vụ oanh tạc cuối cùng của Mỹ ở Afghanistan

Tờ New York Times của Mỹ vừa tung ra nhiều bằng chứng, cho thấy cuộc không kích cuối cùng mà Mỹ thực hiện ở Afghanistan, đã trở thành thảm họa, khi khiến 7 trẻ em thiệt mạng. Vụ không kích xảy ra vào ngày 29/8 vừa rồi, được coi là vụ không kích cuối cùng trước khi quân đội Mỹ chính thức rút lui khỏi Afghanistan. Ban đầu, quân đội Mỹ cho biết, mục tiêu của vụ không kích là các thành viên của tổ chức IS-K - những kẻ được cho là phải chịu trách nhiệm về vụ đánh bom làm hàng chục lính Mỹ thiệt mạng trước đó, xảy ra ở gần phi trường Kabul. Tuy nhiên những bằng chứng mà New York Times đưa ra lại trái ngược hoàn toàn. Cụ thể, vụ không kích được cho là đã nhắm vào một nhóm công nhân, hậu quả khiến 10 người thiệt mạng, trong đó có 7 trẻ em. Quả tên lửa Hellfire được phóng đi từ máy bay không người lái, đã phá hủy một chiếc xe hơi, làm hư hại một chiếc khác đỗ cạnh đó, khiến những đứa trẻ vô tội thiệt mạng ngay trong sân nhà mình. Theo đoạn video được tờ New York Times đăng tải, người chủ của chiếc xe xơi bị phá hủy trong vụ việc, được xác định là một người đàn ông tên Ahmadi. Khi vụ việc xảy ra, người này đang chất những can nước lớn lên xe hơi. Hiện tại, Nhà Trắng vẫn chưa lên tiếng phủ nhận hay xác nhận thông tin được tờ New York Times đưa ra. Tuy nhiên, nếu thông tin này là thật, chắc chắn quân đội Mỹ cùng nhiều tướng lĩnh chỉ huy, sẽ phải chịu trách nhiệm. Trước đó, khủng bố IS-K đã thực hiện một vụ đánh bom liều chết gần phi trường quốc tế Kabul - nơi đang có rất đông người tụ tập, để chờ tới lượt được đi di tản, trên những chuyến bay cuối cùng rời Afghanistan. Vụ khủng bố của IS-K đã khiến 13 lính Mỹ cùng 169 dân thường Afghanistan thiệt mạng tại chỗ. Ngay sau đó, Không quân Mỹ đã tiến hành oanh tạc để trả đũa. Giới chuyên gia cho biết, ngay cả khi quân đội Mỹ đã rút khỏi Afghanistan, Không quân Mỹ vẫn có thể tiếp tục tiến hành oanh tạc quốc gia này bất cứ lúc nào mà không cần báo trước. Bằng việc sử dụng các loại máy bay không người lái hiện đại, quân đội Mỹ vẫn có thể oanh kích Taliban tại Afghanistan mà không cần phải trực tiếp đưa quân tới quốc gia này. Theo thống kê của Hội Chữ Thập Đỏ, kể từ năm 2001 tới nay, tổng cộng đã có khoảng 2300 dân thường Afghanistan thiệt mạng, trong đó có 930 người thiệt mạng trong các vụ đánh bom liều chết, khoảng 1600 người khác thiệt mạng do bị lính Mỹ sát hại (một cách vô tình hay có chủ ý). Nguồn ảnh: BI. Dàn vũ khí nhiều khủng khiếp mà các tay súng Taliban thu giữ được từ tay quân đội Mỹ. Nguồn: WION.



