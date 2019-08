Loạt khoảnh khắc chẳng lính Mỹ nào muốn thấy ở chiến trường Việt Nam

Với những người lính Mỹ, cuộc chiến tranh Việt Nam căng thẳng hơn nhiều so với Chiến tranh Thế giới thứ hai và không chỉ quân giải phóng mà cả thiên nhiên ở Việt Nam cũng khiến những người lính cao to vạm vỡ này kiệt quệ. Nguồn ảnh: Thearchive. Hình ảnh lính quân y Mỹ tiếp cận một binh lính đang nằm trên mặt đất, có vẻ người lính này đã thiệt mạng từ trước đó và đang chờ để được đưa xác về tuyến sau. Nguồn ảnh: Thearchive. Ngôi mộ với cây thánh giá được làm sơ sài bằng những vật liệu có sẵn là nơi an nghỉ của một lính ở miền Nam Việt Nam. Nguồn ảnh: Thearchive. Quân y Mỹ đang sơ cứu cho một người lính Mỹ có vẻ như đã bất tỉnh, bên cạnh anh ta là một người khác cũng đang nằm trên đất chờ để được sơ tán. Nguồn ảnh: Thearchive. Tử sĩ Mỹ đang chờ được trực thăng tới nhận xác để mang về hậu phương. Sau khi thiệt mạng, phần lớn các tử sĩ của Mỹ sẽ được đưa về tận quê nhà để an táng. Nguồn ảnh: Thearchive. Lính Mỹ sơ tán đồng đội bị thương ra khỏi một khu vực có vẻ như là một ngôi nhà của người dân địa phương, nhiều khả năng đây là hình ảnh được ghi lại trong một trận càn của binh lính Mỹ. Nguồn ảnh: Thearchive. Ở miền Tây sông nước, binh lính Mỹ đi càn cũng sử dụng thuyền bè như người dân bản địa để mang vác vũ khí hạng nặng hoặc thương bệnh binh. Nguồn ảnh: Thearchive. Vẻ mặt đầy mệt mỏi của một binh lính Mỹ trên chiến trường miền Nam Việt Nam - nơi nhiệt độ mùa hè có thể lên tới 40 độ C và độ ẩm đạt 100% - một môi trường quá khắc nghiệt và xa lạ với những người lính Mỹ tới từ vùng ôn đới này. Nguồn ảnh: Thearchive. Kíp chiến đấu với súng máy hạng nặng M60 trên chiến trường miên Nam Việt Nam. Nguồn ảnh: Thearchive. Súng phun lửa được lính Mỹ sử dụng ở miền Nam Việt Nam chủ yếu vào nhiệm vụ... đốt nhà của những người dân mà lính Mỹ nghi ngờ là "thân với quân giải phóng". Bản thân loại vũ khí này lại không hiệu quả trong tác chiến do nó có tầm bắn quá hẹp, không phù hợp với môi trường chiến đấu ở Việt Nam. Nguồn ảnh: Thearchive. Mời độc giả xem Video: Lính Mỹ đi càn ở Campuchia trong Chiến tranh Việt Nam

