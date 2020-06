Lính Trung - Ấn đánh nhau đẫm máu ở biên giới: Chiến tranh cận kề

Xung đột biên giới Trung Quốc - Ấn Độ tăng nhanh đáng kể từ đầu tháng 5 tại khu vực Ladakh cho đến nay vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt, thay vào đó là những hành động gây leo thăng căng thẳng liên tục giữa hai bên. Ảnh: Đoàn xe vận tải của Ấn Độ di chuyển về phía biên giới. Trong một diễn biến gần đây, cuối tháng 5, đã có một vụ ẩu đả lớn giữa binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ. Ấn Độ đã đăng clip cho thấy họ đang đánh một lính Trung Quốc trọng thương và phá hoại một xe thiết giáp của đối phương. Phía Trung Quốc sau đó cũng đã đáp trả bằng việc đăng tải các hình ảnh cho thấy binh sĩ nước này đã bắt giữ rất nhiều lính Ấn Độ. Ảnh: Minh họa. Sự việc càng được đẩy lên căng thẳng tột độ khi mới đây, phía Ấn Độ đã xác nhận có 1 sĩ quan cấp tá và 2 binh sĩ đã chết tại chỗ trong một cuộc xung đột với lính Trung Quốc. 17 binh sĩ Ấn Độ khác cũng được ghi nhận là đã hi sinh do vết thương quá nặng và thời tiết lạnh giá. Nâng số thương vong của Ấn Độ lên ít nhất 20 người chết và 135 người bị thương.

Ảnh: Một cuộc tuần tra chung của binh sĩ Trung - Ấn. Ảnh: Minh họa. Mặc dù chưa có sự lên tiếng từ phía Trung Quốc, nhưng hãng thông tấn ANI (Ấn Độ) cho hay, đã có ít nhất 43 binh sĩ Trung Quốc thương vong trong cuộc đụng độ vừa qua tại thung lũng Galwan. Hãng này cũng nói thêm rằng, Trung Quốc đã huy động nhiều trực thăng đến hiện trường để đưa các binh sĩ bị thương về tuyến sau. Ảnh: Minh họa. Tuy nhiên, Tổng biên tập tờ Hoàn Cầu thời báo, ấn phẩm phụ của Nhân dân Nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng Sản Trung Quốc - ông Hồ Tích Tiến cũng đã xác nhận rằng phía Trung Quốc cũng có thương vong. Đồng thời ông này cũng cảnh báo phía Ấn Độ rằng người Trung Quốc không muốn gây chiến nhưng đừng nghĩ rằng họ đang sợ hãi.

Ảnh: Minh họa. Với con số thương vong khủng khiếp được đưa ra, thì đây là cuộc xung đột lớn nhất diễn ra kể từ khi bắt đầu căng thẳng biên giới Ấn - Trung. Dự kiến trong những ngày sắp tới, tình hình khu vực này sẽ lại càng phức tạp do những âm mưu “Ăn miếng trả miếng” của các bên. Ảnh: Minh họa. Chưa rõ nguyên nhân gây ra cuộc ẩu đả lớn này và liệu binh sĩ hai bên chỉ dùng gạch đá, gậy gộc,.. hay có nổ súng hay không. Tuy nhiên với con số thương vong khủng khiếp như vậy, việc sử dụng súng là hoàn toàn có thể xảy ra.

Ảnh: Minh họa. Trước đó không lâu, trong một động thái liên quan, Trung Quốc đã thực hiện các cuộc diễn tập rầm rộ cũng như vận chuyển các loại khí tài quân sự áp sát biên giới Ấn Độ trong đó có xe tăng hạng nhẹ Type-15, các loại tiêm kích hạng nặng J-11, J-16, máy bay trinh sát cảnh báo sớm KJ-500,... cho thấy nước này đã chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô với Ấn Độ. Ảnh: Xe tăng hạng nhẹ Type-15. Ảnh: Minh họa. Đáp trả lại, Ấn Độ cũng đã di chuyển số lượng lớn các xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 và T-90 đến biên giới để sẵn sàng chiếm ưu thế trước các loại xe tăng và thiết giáp nhẹ của Trung Quốc. Ảnh: Xe tăng T-72 của Ấn Độ trên đường di chuyển đến biên giới. Có thể thấy rằng, Ấn - Trung luôn có những hành động đáp trả quyết liệt, ăn miếng trả miếng, không bên nào chịu nhượng bộ bên nào càng làm căng thẳng thêm tình hình và chưa hề có một dấu hiệu nào cho sự hạ nhiệt cũng như kiềm chế giữa 2 nước. Dự đoán trong những ngày sắp tới, tình hình có thể sẽ càng xấu đi và chiến tranh giữa 2 cường quốc hàng đầu châu Á đang nguy cơ diễn ra hơn bao giờ hết. Ảnh: Minh họa. Video Trung Quốc sẵn sàng “chiến tới bến” với Ấn Độ - Nguồn: VTC1

