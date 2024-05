Lính Israel mắc lỗi chiến thuật ngớ ngẩn, để quân Hamas tiêu diệt

Gần đây, đã xảy ra một trận chiến đánh kinh điển ở thị trấn Beit Hanoun ở phía bắc Dải Gaza, có thể nói là đã làm nổi bật kỹ năng cơ bản của bộ binh cả hai bên. Trong đó lực lượng vũ trang Hamas đã đánh một trận đạt hiệu suất cao. Câu hỏi đặt ra là tại sao khả năng vận dụng và chấp hành nguyên tắc chiến thuật của Quân đội Israel ngày càng tệ hơn, khi tấn công vào Dải Gaza lần này; khi Quân đội Israel luôn nổi tiếng về việc thực hiện và vận dụng thành thạo chiến thuật? Trận phục kích bắn tỉa này là một ví dụ điển hình. Chiến thuật của lực lượng vũ trang Hamas trước tiên là dụ quân Israel đến khu vực bố trí thiết bị nổ, sau đó cho nổ tung dưới sự quan sát trực tiếp của camera. Quân Hamas tính toán, phía Israel chắc chắn sẽ có hành động dọn dẹp chiến trường, thu hồi thi thể và cấp cứu những người bị thương, nên họ đã triển khai trận địa bắn tỉa gần khu vực trên, sẵn sàng tiêu diệt quân tiếp viện của Israel. Đúng như tính toán của Hamas, lực lượng tiếp viện từ Tiểu đoàn 97 thuộc Lữ đoàn Sư tử trẻ 900 của Quân đội Israel, không rõ lý do vì bất cẩn hay chủ quan, đã không có biện pháp phòng vệ, nên dễ dàng bị các tay súng bắn tỉa của Hamas tiêu diệt. Nếu điều này là bất ngờ, thì điều đáng kinh ngạc hơn nữa là các sĩ quan Israel có mặt tại trận địa đã hoàn toàn choáng váng và đứng đó “ngơ ngác”, kết quả là họ đã bị các tay súng bắn tỉa của Hamas tiêu diệt tiếp. Trước đây, những ví dụ chiến đấu bắn tỉa như vậy có thể không có cảnh chiến đấu thực tế, nhưng lần này có bằng chứng video và được tung lên mạng và rất có thể những giảng viên quân sự sẽ sử dụng như một trong những tài liệu mới về huấn luyện bắn tỉa cho quân đội của nhiều quốc gia khác nhau trong tương lai. Sau khi Hamas tung ra đoạn video ngắn trên, thì Quân đội Israel cũng phải “thật thà hợp tác”, khi công bố thiệt hại trong trận đánh trên, khi thừa nhận có 2 người bị bắn chết tại chỗ và một người khác bị thương nặng trong trận bắn tỉa. Trong số đó, sĩ quan thiệt mạng được thăng cấp hàm trung úy. Trong trận rải mìn trước đó, Quân đội Israel đã “chấp nhận” hai người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Ngoài các sĩ quan và binh sĩ của Tiểu đoàn 97, trong số những người thương vong, có thành viên của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Yahalom, thuộc Lữ đoàn Công binh. Bởi vì Tiểu đoàn 97 của Quân đội Israel (tức Tiểu đoàn Neza Yehuda) đã tàn phá người dân Palestine ở Bờ Tây và thậm chí giết chết cả công dân Mỹ. Do vậy Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp “trừng phạt” với đơn vị này của Israel. Nhưng do mối “quan hệ đặc biệt” giữa Mỹ và Israel, nên lệnh trừng phạt này vẫn chưa được thực thi. Như vậy có thể nói, các tay súng bắn tỉa Hamas có thể được coi là giúp Mỹ “trừng phạt” đơn vị này của Quân đội Israel. Đánh giá từ cuộc tấn công mới của Quân đội Israel vào Dải Gaza, trình độ vận dụng và chấp hành các nguyên tắc chiến thuật của Quân đội Israel đã không được cải thiện, dựa trên lượng lớn kinh nghiệm và bài học kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây nửa năm. Thậm chí nó còn sa sút rất nhiều so với giai đoạn đầu cuộc chiến. Nguyên nhân có lẽ là Quân đội Israel chỉ có thể dựa vào một số lượng hạn chế các đơn vị đang hoạt động tại Dải Gaza để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Sau khi một số lượng lớn sĩ quan và binh lính được rút ra nghỉ ngơi, thì lực lượng mới yếu hơn hiện đang tham chiến, chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Tuy chúng ta không đánh giá thấp về sức mạnh của lực lượng mặt đất Israel, nhưng chúng ta cũng cần nhận ra rằng, cuộc chiến đã bắt đầu hơn nửa năm; Dải Gaza vẫn tồn tại cho đến nay mà không có viện trợ nước ngoài; sức mạnh quốc gia toàn diện của Israel và sự hỗ trợ của Mỹ, việc so sánh nguồn lực chiến tranh giữa hai bên là vô cùng chênh lệch. Giới quan sát nhận định, nếu Hamas nhận được viện trợ tự do (từ các quốc gia Arab), giống như Ukraine hiện nay, thì liệu Israel có khả năng tàn phá Dải Gaza như vậy không? Và thiệt hại của Quân đội Israel sẽ lớn như thế nào? (lưu ý 95% số bom mà Không quân Israel thả xuống Dải Gaza là bom thường). Như một hệ quả tất yếu đó là khi Quân đội Israel gặp khó khăn về mặt quân sự, họ sẽ tăng cường trả đũa dân thường. Các cuộc không kích gần đây vào các trại tị nạn ở vành đai Rafah nhắm thẳng vào phụ nữ và trẻ em, cảnh tượng thật tàn khốc và hành động của Quân đội Israel bị cả thế giới lên án. (Ảnh: CNN, ABC News, Forbes).

Gần đây, đã xảy ra một trận chiến đánh kinh điển ở thị trấn Beit Hanoun ở phía bắc Dải Gaza, có thể nói là đã làm nổi bật kỹ năng cơ bản của bộ binh cả hai bên. Trong đó lực lượng vũ trang Hamas đã đánh một trận đạt hiệu suất cao. Câu hỏi đặt ra là tại sao khả năng vận dụng và chấp hành nguyên tắc chiến thuật của Quân đội Israel ngày càng tệ hơn, khi tấn công vào Dải Gaza lần này; khi Quân đội Israel luôn nổi tiếng về việc thực hiện và vận dụng thành thạo chiến thuật? Trận phục kích bắn tỉa này là một ví dụ điển hình. Chiến thuật của lực lượng vũ trang Hamas trước tiên là dụ quân Israel đến khu vực bố trí thiết bị nổ, sau đó cho nổ tung dưới sự quan sát trực tiếp của camera. Quân Hamas tính toán, phía Israel chắc chắn sẽ có hành động dọn dẹp chiến trường, thu hồi thi thể và cấp cứu những người bị thương, nên họ đã triển khai trận địa bắn tỉa gần khu vực trên, sẵn sàng tiêu diệt quân tiếp viện của Israel. Đúng như tính toán của Hamas, lực lượng tiếp viện từ Tiểu đoàn 97 thuộc Lữ đoàn Sư tử trẻ 900 của Quân đội Israel, không rõ lý do vì bất cẩn hay chủ quan, đã không có biện pháp phòng vệ, nên dễ dàng bị các tay súng bắn tỉa của Hamas tiêu diệt. Nếu điều này là bất ngờ, thì điều đáng kinh ngạc hơn nữa là các sĩ quan Israel có mặt tại trận địa đã hoàn toàn choáng váng và đứng đó “ngơ ngác”, kết quả là họ đã bị các tay súng bắn tỉa của Hamas tiêu diệt tiếp. Trước đây, những ví dụ chiến đấu bắn tỉa như vậy có thể không có cảnh chiến đấu thực tế, nhưng lần này có bằng chứng video và được tung lên mạng và rất có thể những giảng viên quân sự sẽ sử dụng như một trong những tài liệu mới về huấn luyện bắn tỉa cho quân đội của nhiều quốc gia khác nhau trong tương lai. Sau khi Hamas tung ra đoạn video ngắn trên, thì Quân đội Israel cũng phải “thật thà hợp tác”, khi công bố thiệt hại trong trận đánh trên, khi thừa nhận có 2 người bị bắn chết tại chỗ và một người khác bị thương nặng trong trận bắn tỉa. Trong số đó, sĩ quan thiệt mạng được thăng cấp hàm trung úy. Trong trận rải mìn trước đó, Quân đội Israel đã “chấp nhận” hai người thiệt mạng và một người khác bị thương nặng. Ngoài các sĩ quan và binh sĩ của Tiểu đoàn 97, trong số những người thương vong, có thành viên của lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Yahalom, thuộc Lữ đoàn Công binh. Bởi vì Tiểu đoàn 97 của Quân đội Israel (tức Tiểu đoàn Neza Yehuda) đã tàn phá người dân Palestine ở Bờ Tây và thậm chí giết chết cả công dân Mỹ. Do vậy Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các biện pháp “trừng phạt” với đơn vị này của Israel. Nhưng do mối “quan hệ đặc biệt” giữa Mỹ và Israel, nên lệnh trừng phạt này vẫn chưa được thực thi. Như vậy có thể nói, các tay súng bắn tỉa Hamas có thể được coi là giúp Mỹ “trừng phạt” đơn vị này của Quân đội Israel. Đánh giá từ cuộc tấn công mới của Quân đội Israel vào Dải Gaza, trình độ vận dụng và chấp hành các nguyên tắc chiến thuật của Quân đội Israel đã không được cải thiện, dựa trên lượng lớn kinh nghiệm và bài học kể từ khi cuộc chiến bắt đầu cách đây nửa năm. Thậm chí nó còn sa sút rất nhiều so với giai đoạn đầu cuộc chiến. Nguyên nhân có lẽ là Quân đội Israel chỉ có thể dựa vào một số lượng hạn chế các đơn vị đang hoạt động tại Dải Gaza để thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Sau khi một số lượng lớn sĩ quan và binh lính được rút ra nghỉ ngơi, thì lực lượng mới yếu hơn hiện đang tham chiến, chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Tuy chúng ta không đánh giá thấp về sức mạnh của lực lượng mặt đất Israel, nhưng chúng ta cũng cần nhận ra rằng, cuộc chiến đã bắt đầu hơn nửa năm; Dải Gaza vẫn tồn tại cho đến nay mà không có viện trợ nước ngoài; sức mạnh quốc gia toàn diện của Israel và sự hỗ trợ của Mỹ, việc so sánh nguồn lực chiến tranh giữa hai bên là vô cùng chênh lệch. Giới quan sát nhận định, nếu Hamas nhận được viện trợ tự do (từ các quốc gia Arab), giống như Ukraine hiện nay, thì liệu Israel có khả năng tàn phá Dải Gaza như vậy không? Và thiệt hại của Quân đội Israel sẽ lớn như thế nào? (lưu ý 95% số bom mà Không quân Israel thả xuống Dải Gaza là bom thường). Như một hệ quả tất yếu đó là khi Quân đội Israel gặp khó khăn về mặt quân sự, họ sẽ tăng cường trả đũa dân thường. Các cuộc không kích gần đây vào các trại tị nạn ở vành đai Rafah nhắm thẳng vào phụ nữ và trẻ em, cảnh tượng thật tàn khốc và hành động của Quân đội Israel bị cả thế giới lên án. (Ảnh: CNN, ABC News, Forbes).