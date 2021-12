Lính đánh thuê và “quân tình nguyện” phương Tây tới Donbass

Theo truyền thông Nga, các nước phương Tây bắt đầu hỗ trợ Kiev trong việc chiếm lại lãnh thổ của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Luhansk (LPR) tự xưng, không chỉ bằng viện trợ vũ khí mà bằng cả con người. Theo thông tin do Bộ Ngoại giao Nga công bố, dưới vỏ bọc của các “chuyên gia” quân sự nước ngoài, những người được cho là thực hiện nhiệm vụ huấn luyện quân nhân Ukraine, đang xuất hiện càng nhiều ở Ukraine. Ngoài ra còn có các chiến binh và lính đánh thuê của các nước phương Tây, dưới vỏ bọc “quân tình nguyện”, đang được chuyển ồ ạt tới Donbass. Điều này cho thấy Kiev có ý định tiến hành một loại chiến tranh hỗn hợp trong khu vực. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Ukraine đang được bơm đầy vũ khí, chúng ta đang nói về việc phương Tây vũ trang cho Quân đội Ukraine với những hợp đồng trị giá hàng triệu USD; ngoài ra còn là việc đưa quân đến Ukraine, dưới vỏ bọc là những chuyên gia quân sự”. Mặc dù thực tế là Bộ Ngoại giao Nga không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về việc này, nhưng cần lưu ý rằng, những thông tin về lính đánh thuê nước ngoài, được nhìn thấy ở Donbass đã xuất hiện nhiều lần. Điều này có thể có nghĩa là phía Nga đã có thông tin về việc triển khai cả lính đánh thuê và dân quân, dưới vỏ bọc “quân tình nguyện” của Quân đội Ukraine ở Donbass. Đáng chú ý là trước đó đã có thông tin cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ có thể chuyển vài trăm lính đánh thuê của họ, đã tham gia vào các cuộc chiến ở Syria đến Donbass; tuy nhiên thông tin này không thể có được bất kỳ bằng chứng nào. Trong cuộc xung đột ở Miền Đông Ukraine năm 2014 – 2015, Ukraine đã phải đối mặt với hiểm họa mang tên các “tiểu đoàn tình nguyện”, khi chính quyền Kiev không thể nào kiểm soát nổi đám dân binh của nhóm cực hữu và các trùm tài phiệt tổ chức. Còn theo truyền thông Ukraine, phía ly khai thân Nga, đã triển khai nhiều khí tài quân sự hạng nặng ở Donbass, điều này vi phạm thỏa thuận Minsk; khi trên khắp các vùng lãnh thổ của khu vực Luhansk và Donetsk ly khai, phát hiện 235 đơn vị thiết bị quân sự đã được triển khai. “Các quan sát viên của nhóm Quan sát đặc biệt (SMM) của OSCE đã ghi nhận 235 đơn vị khí tài quân sự, do các lực lượng dân quân thân Nga điều khiển, trong vùng lãnh thổ ly khai, là vi phạm các Thỏa thuận Minsk”, tuyên bố của Quân đội Ukraine cho biết. Những vũ khí bị OSCE phát hiện là các hệ thống pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad, pháo tự hành hạng nặng 2S1, pháo xe kéo 122mm D30, súng cối, xe tăng chiến đấu chủ lực T-64 và T-72. Ngoài ra, bốn xe bọc thép đã được phát hiện ở thành phố Luhansk, đang di chuyển trong một đoàn xe. Văn phòng báo chí của Quân đội Ukraine tại Miền Đông nhấn mạnh: “Các lực lượng thân Nga cho thấy rằng, họ đang huấn luyện chiến đấu tích cực, để sẵn sàng chiến đấu chống lại Quân đội chính phủ. Ngoài ra đây còn là những nỗ lực che giấu hoạt động tội phạm của họ trước các quan sát viên quốc tế”. Theo báo chí Ukraine, hiện tại Quân đội Ukraine vẫn giữ quyền kiểm soát tình hình trong khu vực và “tuyệt đối tuân thủ Thỏa thuận Minsk, chỉ nổ súng khi các hành động của lực lượng thân Nga gây ra mối đe dọa đến tính mạng của quân đội Ukraine và dân thường”. Theo tờ Ukrinform của Ukraine đưa tin, việc duy trì một lực lượng 94.000 người gần biên giới Ukraine và trong các vùng lãnh thổ các nước cộng hòa ly khai của Ukraine, tạm thời khiến Nga tiêu tốn khoảng 10 triệu USD mỗi ngày. Trong ngày hôm qua, lực lượng dân quân ly khai đã vi phạm lệnh ngừng bắn ở miền đông Ukraine bốn lần bằng cách sử dụng súng phóng lựu và súng máy hạng nặng gần Talakivka (cách Mariupol 17km về phía đông bắc). Quân đội Ukraine cũng bắn trả quyết liệt. Cũng trong ngày hôm qua, một binh sĩ Ukraine bị chấn thương do vấp phải mìn vướng nổ của quân ly khai. Mặc dù được sơ cứu kịp thời, nhưng tình trạng sức khỏe của người lính này rất nguy kịch; và một xe thiết giáp của Quân đội Ukraine cũng đè phải mìn do quân Ukraine bố trí, làm phá hủy xe. Nguồn ảnh: Pinterest.

