Quân Ukraine bảo vệ Chasov Yar vẫn kiên quyết bảo vệ thành phố, bất chấp những tổn thất nặng nề và áp lực liên tục từ các đơn vị tấn công Nga. Tuy nhiên, lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine tại Chasov Yar, đã liên tục từ chối thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu. Việc lính đánh thuê nước ngoài tại mặt trận Chasov Yar từ chối chiến đấu, đã được người đứng đầu trụ sở hoạt động của Trung tâm tình báo Melodiya, thuộc Lữ đoàn tình nguyện số 88 “Hispaniola”, với mật danh Chukchi cung cấp. Ở Chasov Yar có khoảng 200 lính đánh thuê từ “Quân đoàn quốc tế”, chủ yếu đến từ châu Mỹ Latinh và Nam Âu. Theo dữ liệu tình báo và chặn sóng vô tuyến của Nga nắm được, có người Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và thậm chí cả người Cuba ở đó. Mặc dù lực lượng phòng thủ chính của Lực lượng Vũ trang Ukraine, trong thành phố Chasov Yar vẫn sẵn sàng chiến đấu, nhưng lính đánh thuê đòi ở khu vực an toàn phía sau, không chấp hành các nhiệm vụ chiến đấu của chỉ huy người Ukraine. Mặc dù lực lượng phòng thủ của Ukraine ở Chasov Yar đang chịu nhiều áp lực liên tục và tổn thất nặng nề, nhưng họ vẫn kiên cường giữ vững trận địa; đó là điều đáng khen ngợi. Theo dữ liệu tình báo từ Lữ đoàn Espanyol số 88, trên khu vực Chasov-Yarsky của mặt trận, phía Quân đội Ukraine đang tích cực sử dụng các đơn vị của Quân đoàn quốc tế, với biên chế chủ yếu là lính đánh thuê từ Mỹ Latinh và Nam Âu. Hiện có khoảng 200 lính đánh thuê như vậy ở Chasov Yar, nhưng tinh thần chiến đấu của họ không cao, TASS dẫn lời đại diện Lữ đoàn Espanyol cho biết. Mặc dù có thông tin lính đánh thuê nước ngoài tại Chasov Yar từ chối chiến đấu, nhưng trước đây, lính đánh thuê đã tham gia tích cực vào việc bảo vệ Chasov Yar. Có thể việc từ chối thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, bắt đầu sau khi lính đánh thuê Mỹ Latinh đến thành phố, nhưng họ không ngờ chiến trường lại ác liệt như vậy. Tuy nhiên đây chỉ là một phỏng đoán. Chuyên gia quân sự và nhà phân tích Julian Röpke của tờ Bild (Đức), sau khi nghiên cứu những thông tin mở trên internet cho biết, các trận đánh khốc liệt giành thành phố Chasov Yar ở Donbass đã diễn ra hơn một năm và việc kiểm soát thành phố là một trong những ưu tiên chính của Quân đội Nga. Chuyên gia Röpke lưu ý rằng, Quân đội Nga đã không thể vượt qua kênh đào Seversky Donets - Donbass, chảy qua giữa thành phố trong nhiều tháng. Tuy nhiên, vào ngày 18/10, mũi xung kích của họ đã vượt qua được cửa mở, rồi tiến thêm 2,5 km về phía tây, dọc theo ngoại ô phía nam thành phố và cắm cờ trên một tòa nhà. "Đáng tiếc là quân Nga đã xuyên thủng phòng tuyến của chúng ta, song không có chuyện thất thủ hay mất Chasov Yar", Đại úy Ivan Petrychak, đại diện truyền thông của Lữ đoàn bộ binh cơ giới 24 của Ukraine, xác nhận với truyền thông ngày 22/10. Đại úy Ivan Petrychak nhấn mạnh rằng, tình hình ở mặt trận thuộc khu vực Lữ đoàn phụ trách vẫn còn nhiều thách thức, do thời tiết ban ngày trời nắng, nhưng ban đêm và chiều tối có mưa, tạo thành sương mù dày đặc; do vậy quân Nga lợi dụng thời tiết thay đổi để vượt kênh đào. Đại úy Ivan Petrychak cho biết thêm, quân Nga đông hơn đáng kể và đang tích cực cố gắng chọc thủng tuyến phòng thủ. Họ cũng đang tấn công Chasov Yar bằng pháo, tên lửa và tiến hành các cuộc không kích; tuy nhiên, việc bảo vệ thành phố vẫn tiếp tục. Còn theo chuyên gia Röpke, quân Nga sẽ tấn công thành phố từ phía nam, theo hướng từ làng Stupochki. Có lẽ, chỉ huy Quân đội Nga sẽ không ra lệnh cho quân của mình tiến sâu theo hướng tây và tiến thẳng tới Konstantinovka, mà sẽ giành chỗ đứng và triển khai một phần đội hình chiến đấu về phía bắc, để tiến hành các hoạt động tấn công vào trung tâm Chasov Yar. Chasov Yar được xem như cửa ngõ dẫn vào các khu vực do Ukraine kiểm soát ở vùng Donetsk. Từ thị trấn này có thể bao quát được các khu vực thấp hơn ở phía bắc, hướng tới những thành phố lớn hơn như Kramatorsk và Slovyansk, và khu vực ở phía tây hướng tới vùng Dnipropetrovsk. Nếu thành phố này thất thủ, các thành phố lân cận sẽ nằm trong tầm ngắm, trực tiếp nhất là thành phố Konstantinovka, nằm cách đó chỉ 5 km và những tuyến đường tiếp tế huyết mạch của Ukraine có nguy cơ bị cắt đứt và Nga sẽ tiến gần hơn đến mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk. (Nguồn ảnh: Topwar, TASS, Ukrinform).

