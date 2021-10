Liệu Ukraine có dọa được Nga bằng tên lửa chống tăng của Anh?

Chuyên gia quân sự Konstantin Sivkov nói với tờ báo VZGLYAD (Tầm nhìn) của Nga rằng, loại tên lửa chống tăng Brimstone mà Anh sẽ cung cấp cho Ukraine, sẽ là mối đe dọa không phải đối với Nga, mà chỉ đối với các lực lượng dân quân Miền Đông ly khai của Ukraine. Trước đó, cựu Phó Tổng tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Igor Romanenko đã đe dọa, sẽ “tiêu diệt” các tàu chiến Nga bằng “vũ khí mới”. Thứ vũ khí mà ông Romanenko ám chỉ, đó chính là tên lửa chống tăng Brimstone. “Tên lửa Brimstone là tên lửa chống tăng, được thiết kế để phóng từ máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang và tàu tuần tra. Tên lửa có khối lượng 49 kg, sử dụng đầu đạn nổ lõm nối tiếp, có trọng lượng từ 5 đến 10 kg, tầm bắn tối đa 11,5 km. Tiến sĩ Khoa học Quân sự Konstantin Sivkov cho biết, tên lửa Brimstone có thể xuyên thủng mọi lớp giáp xe tăng Nga hiện nay. Theo ông Sivkov, đầu dẫn đường bằng laser hoặc radar sóng milimet sử dụng trên tên lửa Brimstone, sẽ hạn chế khả năng hoạt động rất nhiều của loại tên lửa này trong điều kiện thời tiết bất lợi, chẳng hạn như mưa và sương mù. Chuyên gia Sivkov giải thích: “Brimstone sẽ không thể gây ra thiệt hại đáng kể cho các con tàu; vì sau khi xuyên thủng thân tàu, đầu nổ của tên lửa chỉ có thể phá hủy một hoặc hai cabin liền kề. Để bắn chìm một tàu hộ tống, thì tên lửa phải có đầu đạn lớn gấp 5 lần đầu đạn Brimstone”. Ngoài ra, các tàu hộ tống của Nga có hệ thống tên lửa dẫn đường bằng radar trong mọi điều kiện thời tiết và những tên lửa phòng không trên tàu này, đều có tầm bắn trên 15 km và những pháo bắn nhanh phòng thủ tên lửa trên tàu đều có tốc độ bắn 200 phát / phút. Do đó, các tàu chiến của Hải quân Nga đơn giản là không cho phép máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang hay tàu tuần tra của Ukraine tiếp cận để phóng tên lửa Brimstone ở trong tầm bắn và sẽ bắn hạ ngay máy bay của Ukraine trước khi kịp phóng tên lửa Brimstone. Trên thực tế, loại tên lửa này của Ukraine sẽ chỉ gây ra mối đe dọa đối với xe tăng, xe cơ giới và các công sự phòng ngự vững chắc trên mặt đất. Ngay cả khi chống lại bộ binh, nó sẽ không hiệu quả, vì đầu đạn tên lửa là dạng nổ lõm, chứ không phải là nổ phá, chuyên gia Sivkov phân tích. Nhưng tại sao Ukraine lại lựa chọn loại tên lửa Brimstone? Có hai lý do, thứ nhất vũ khí phải đến từ các nước NATO và phải chống lại Nga; thứ hai, Anh cung cấp tên lửa Brimstone để Quân đội Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào DPR và LPR ở hướng biển, ví dụ như gần Mariupol. Được biết trước đó, chính quyền Ukraine đang đàm phán với Anh về việc mua tên lửa Brimstone, để trang bị cho máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang và tàu tuần tra của Ukraine. Theo thông tin, các bên đang thảo luận về hợp đồng mua bán tên lửa chống tăng Brimstone, có trị giá khoảng 138.000 USD/ quả cho Quân đội Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh đã xác nhận thông tin cung cấp tên lửa Brimstone cho Ukraine và nói rõ, đây là thương vụ được ký kết vào tháng 6/2021. Theo tờ The Times của Anh, Anh sẽ cung cấp tên lửa hải đối đất cho tàu tuần tra và tên lửa cho máy bay chiến đấu của Ukraine, khi hợp tác giữa hai nước được mở rộng, sau khi Anh rời Liên minh châu Âu (Brexit). Các tên lửa Brimstone do Tập đoàn quốc tế Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) phát triển, có thể tấn công đồng thời hàng loạt mục tiêu và sẽ được triển khai trên các tàu tuần tra của Hải quân Ukraine, thông tin cho biết. Ngoài ra, vào ngày 15/10, đại sứ nước cộng hòa Ukraine tại London, Vadim Prystaiko đã thông báo rằng, Anh sẽ cung cấp cho Ukraine một số loại tên lửa và hai tàu quét mìn; các bên có ý định cùng đóng tàu cho nhu cầu của Hải quân Ukraine. Về vấn đề này, nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine, Trung tướng Igor Romanenko khi trả lời phỏng vấn trên cổng thông tin Obozrevatel, đã bày tỏ quan điểm rằng, các tàu tuần tra Ukraine được lắp đặt tên lửa Brimstone, sẽ có thể tấn công tàu chiến Nga (?). Theo tướng Romanenko, khi các tên lửa Brimstone được phóng với số lượng cần thiết, có thể tiêu diệt “tàu lớn của đối phương”. Theo ông Romanenko, nhờ sự hiện diện của các loại vũ khí như vậy, Ukraine sẽ có cơ hội “đáp trả mạnh mẽ hơn” các “hành động khiêu khích” của Nga. Đồng thời, tướng Romanenko lưu ý rằng, tính đến sự cân bằng lực lượng, Kiev cần tìm kiếm những cách thức để “tiến hành chiến tranh phi đối xứng”, trang bị vũ khí cho tàu xuồng mang tên lửa Brimstone là một trong những giải pháp như vậy. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thừa nhận, khả năng NATO sẽ triển khai tên lửa ở Ukraine. “Ngày mai tên lửa của NATO sẽ xuất hiện gần Kharkov, chúng ta nên làm gì với điều này?”. Để phòng ngừa, Nga sẽ triển khai các loại vũ khí tiến công như tên lửa tầm trung và tầm ngắn; sẵn sàng xóa sổ những trận địa tên lửa như vậy của Ukraine. Nguồn ảnh: Pinterest.

Ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine vẫn có đủ khả năng tự sản xuất xe tăng chủ lực. Nguồn: QPVN.



