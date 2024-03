Liên quân do Iran lãnh đạo đã tìm ra chiến thuật đánh Israel

Truyền thông Israel đưa tin, quân đội nước này đã tiến hành một chiến dịch tiêu diệt có chủ đích nhằm vào một chiếc ô tô ở khu vực Naqoura, miền nam Lebanon. Trên xe có chỉ huy Lữ đoàn Imam Hussein của Iran và Abbas Ahmed Khalil, cháu trai của thủ lĩnh Hezbollah người Lebanon Hassan Nasrallah đã thiệt mạng. Điều này cũng tiết lộ một bí mật, Lữ đoàn Imam Hussein, một lực lượng dân quân liên kết với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, đã tham gia cuộc chiến ở miền nam Lebanon và đang hỗ trợ lực lượng vũ trang Hezbollah ở Lebanon, tấn công tên lửa vào miền bắc Israel. Sau khi nhận được sự hỗ trợ từ một lữ đoàn Iran, lực lượng Hezbollah ở Lebanon đang đẩy mạnh các cuộc tấn công vào Israel. Trong 2 tuần qua, đã có những cuộc tấn công lớn như vào ngày 20/2, Hezbollah ở Lebanon đã sử dụng 2 tên lửa chống tăng Kornet của Nga tấn công Căn cứ hải quân Rasal-Naqurah ở tây bắc Israel. Ngoài ra lực lượng Hezbollah ở Liban đã phóng tên lửa chống tăng Typhoon do Iran sản xuất và tên lửa 122 mm được sử dụng để tấn công các vị trí phòng thủ của Quân đội Israel ở khu vực biên giới. Vào ngày 21/2, lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã sử dụng tên lửa chống tăng Kornet-M của Nga tấn công căn cứ quân sự Bilkat Trisha ở miền bắc Israel. Vào ngày 22/2, Hezbollah ở Lebanon đã phát động 12 cuộc tấn công vào miền bắc Israel trong một ngày. Ngày 23/2, Hezbollah ở Lebanon đã sử dụng tên lửa dẫn đường bằng hình ảnh Diamond do Iran sản xuất, để tấn công căn cứ của Lữ đoàn miền Đông số 769 của Israel. Tên lửa chống tăng Kornet của Nga đã được sử dụng để tấn công khu định cư Metura của Israel. Ngày 24/2, lực lượng Hezbollah của Lebanon đã tiến hành cuộc tấn công bằng rocket dữ dội vào Sư đoàn Golan của Israel, với hơn 60 quả rocket 122mm được bắn đi; nhưng đợt tấn công này không gây thiệt hại về người cho phía Israel. Vào ngày 25/2, lực lượng Hezbollah ở Lebanon tiếp tục phóng tên lửa không điều khiển 122m tấn công khu định cư Shtura phía bắc Israel. Ngày 27/2, Hezbollah ở Lebanon đã phóng tên lửa tấn công Căn cứ không quân Mount Meron của Israel. Vào ngày 28/2, Hezbollah ở Lebanon đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn hơn, khi đã bắn hơn 100 quả đạn tên lửa BM-21 vào các vị trí của Sư đoàn 146 và Sư đoàn 210 của Israel. Vào ngày 29/2, Hezbollah ở Lebanon đã tấn công các mục tiêu ở miền bắc Israel bằng tên lửa chống tăng dẫn đường bằng hình ảnh của Iran. Vào ngày 2/3, Hezbollah ở Lebanon đã sử dụng tên lửa chống tăng Kornet của Nga và bệ phóng tên lửa 107mm để tấn công các khu định cư Gon và Elon ở miền bắc Israel. Theo thống kê của Israel, trong suốt tháng 2, lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã điều động 40 máy bay không người lái cảm tử, 91 tên lửa chống tăng, 21 tên lửa hạng nặng và 668 tên lửa hạng nhẹ không có điều khiển tấn công các mục tiêu ở miền bắc Israel. Các cuộc tấn công của lực lượng Hezbollah ở Lebanon đã làm một binh sĩ Israel thiệt mạng, 16 binh sĩ bị thương và 570 ngôi nhà bị hư hại. Ngoài ra tình báo Israel còn phát hiện lực lượng Hezbollah ở Lebanon đang tiến hành một hoạt động chung với Lữ đoàn Imam Hussein của Iran. Israel còn phát hiện cảnh tượng kinh hoàng, lực lượng vũ trang Iran đã tiến vào Lebanon để tham chiến. 91 tên lửa, 40 máy bay không người lái và 668 tên lửa mỗi tháng chỉ là một giọt nước trong kho vũ khí của Iran. Nếu họ đánh với cường độ này, kho vũ khí của Iran hiện tại có thể chiến đấu trong 100 năm. Trong phạm vi với độ sâu 20 km ở phía bắc Israel, đã hoàn toàn biến thành chiến trường, một lượng lớn cư dân Israel phải đi lánh nạn. Có lẽ Iran đã tìm ra cách đánh bại Mỹ và Israel, đó là cuộc chiến tranh du kích kéo dài, dù có bao nhiêu khó khăn, mất mát thì tiếp tục làm cho Israel “mất ăn mất ngủ”. Chiến thuật của Iran là lợi dụng lực lượng vũ trang Hezbollah ở Libanon tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm, với chiến thuật đánh lâu dài, đánh không phân tuyến, đánh cảm tử; đồng thời sử dụng nhiều phương pháp tiến công hiện đại như UAV. Chiến thuật này chắc chắn gây khó khăn cho Israel. Điểm cốt lõi là Iran và Hezbollah sẽ không để Israel có được hòa bình và sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại Israel bất kể giá nào. Bởi vì khi tiến hành chiến tranh du kích, điều quan trọng nhất là không sợ thất bại, thì nhất định sẽ thắng. Khó khăn thì đánh nhỏ, thuận lợi thì đánh lớn, không để Israel dừng bước. Các lực lượng vũ trang Palestine cực đoan như Hamas, Hezbollah, Jihad có thể thay phiên nhau đánh Israel; nếu thất bại, các tổ chức dân quân liên kết với Vệ binh Cách mạng Iran vẫn có thể tham chiến. Trong 20 năm qua, “mặt trận kháng chiến Trung Đông” lấy Iran làm nòng cốt, đã đạt được sự phát triển mạnh mẽ chưa từng có. Giờ đây, Iran có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mặt trận kháng chiến do họ lãnh đạo, để phát động một cuộc tấn công quân sự lớn hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn nhằm vào Israel. Israel hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn. Đánh giá chung, Israel ngày càng có nhiều kẻ thù có kỹ năng chiến đấu ngày càng tốt hơn và ngày càng có nhiều vũ khí tấn công tầm trung và tầm xa nhằm vào họ. Hơn nữa, năng lực tổ chức của lực lượng chống Israel đã được cải thiện, chứ không phải là tự phát. Và điều đáng sợ nhất là đối thủ khổng lồ này muốn gây ra một cuộc chiến tranh tiêu hao và du kích kéo dài bất tận với Israel. Trên thực tế, lần này Israel không thể đánh bại Hamas, trong vài năm nữa Hamas rất có thể sẽ phát động một cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào Israel (Nguồn ảnh: Arab News, BBC, IRNA).

