Chuyên gia quân sự Trung Quốc giải mật “Biệt đội tử thần” Hamas

Khi bắt đầu vòng xung đột Hamas-Israel mới, lực lượng vũ trang Hamas đã gây chấn động thế giới với cuộc đột kích thành công vào lãnh thổ Israel. Hơn 1.500 người đột nhập vào Israel đều thuộc lực lượng biệt kích đặc biệt của Lữ đoàn Al-Qassam khét tiếng của Hamas, họ chiến đấu rất gan dạ, được mệnh danh là "Biệt đội tử thần". Hiện quân đội Israel đã kiểm soát phía bắc Dải Gaza nhưng vẫn phải đối mặt với mối đe dọa rất lớn từ "biệt đội tử thần" của Hamas. “Biệt đội tử thần” của Hamas gồm những ai và tại sao họ có tinh thần chiến đấu gan dạ như vậy? Lực lượng này ảnh hưởng thế nào đến tình hình xung đột giữa Hamas và Israel? Mới đây, trong một đoạn video do Hamas công bố, có thể thấy các chiến binh của "Biệt đội tử thần" Hamas đã bí mật xuất hiện từ đường hầm, bí mật tiếp cận phía sau xe tăng Merkava, kích hoạt đầu đạn chống tăng và nhanh chóng quay trở lại. Một thành viên khác của Hamas đã bồi cho chiếc Merkava này bằng tên lửa chống tăng. Từ video có thể thấy, "biệt đội tử thần" Hamas dám đối mặt với xe tăng hạng nặng của Israel, họ lao thẳng tới không chút do dự với cái chết. Hành động của họ có thể so sánh với những người lính Nhật sử dụng bom ba càng, để tiêu diệt xe tăng đối phương trong Thế chiến thứ hai. “Biệt đội tử thần” là tên mà thế giới bên ngoài gọi; thực chất họ là lực lượng tác chiến đặc biệt của Lữ đoàn Al-Qassam thuộc lực lượng vũ trang Hamas. Đơn vị này có tính chất của một “biệt đội tử thần”, vì dám thực hiện những nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm. Theo hãng tin AFP của Pháp, trong cuộc xung đột giữa Hamas và Israel đang diễn ra, Hamas đã lên kế hoạch cẩn thận cho một chiến dịch đột phá vào lãnh thổ Israel; 1.500 chiến binh "đội tử thần" Hamas sử dụng dù lượn và mô tô, được trang bị AK47 và hỏa lực hạng nhẹ, thực hiện chiến dịch đột kích nhanh. Trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công, những chiến binh Hamas của “biệt đội tử thần” này, đã lái dù lượn vượt qua bức tường an ninh cao 8 mét do Israel dựng lên. Một khi chiếc dù lượn đã hạ cánh, họ phải chiến đấu mà không có đường quay trở lại Dải Gaza từ lãnh thổ Israel. Đó là lý do tại sao họ được gọi là “đội cảm tử” vì họ chiến đấu mà không có phương án rút lui. Những chiếc dù lượn "kamikaze" đã vượt qua bức tường ngăn cách giữa Dải Gaza và Israel, khiến quân đội Israel bất ngờ. Theo hãng tin Pháp AFP, quân đội Israel đã ngay lập tức phản công sau khi phát hiện ra những chiếc dù lượn và tấn công bằng hỏa lực hạng nặng, nhiều chiến binh Hamas đã thiệt mạng trước khi đổ bộ. Rất nhiều người trong số lực lượng đổ bộ bằng dù lượn đã bị bắn hạ, vì họ sử dụng những chiếc dù rất đơn giản và không có khả năng phòng thủ. Thông tin cho biết, quân đội Israel đã tiêu diệt khoảng 1.500 chiến binh Hamas và thi thể của họ được tìm thấy trên khắp các khu vực biên giới giữa Dải Gaza với Israel. Theo đánh giá từ kết quả thực tế, đúng là về cơ bản không ai trong số 1.500 chiến binh cảm tử Hamas có thể quay trở lại. Tuy nhiên khả năng giác ngộ của họ đã đạt đến mức độ họ không hề sợ hãi. Trong trận đánh, các "biệt đội tử thần" Hamas này đã thực hiện các cuộc tấn công liều chết vào Israel và những cuộc tấn công này bị phương Tây xác định là hành động khủng bố và "đội tử thần" Hamas còn bị gọi là những kẻ cực đoan. Hãng tin AP của Mỹ nhận định, đây là cuộc đột kích chí mạng, ngay từ khi quyết định vào Israel, họ đã không có ý định sống sót trở về. "Biệt đội tử thần” có khoảng 2.000 người, trong tổng số 30.000 đến 40.000 chiến binh Hamas; họ là lực lượng tồn tại bí ẩn nhất. Tuy nhiên, khái niệm “ Biệt đội tử thần” thường là tên gọi của tất cả các chiến binh của Lữ đoàn Al-Qassam. “Biệt đội tử thần” của Hamas thường đã trải qua hai đến ba năm huấn luyện; lực lượng này không những có khả năng chiến đấu tốt, mà còn có phẩm chất trung thành và rất cuồng tín. Theo tình báo Israel cho biết, 85% quân số của “biệt đội tử thần” này là con cháu hoặc người thân của các chiến binh Palestine đã chết trong cuộc chống Israel, nên bản thân những người này có lòng căm thù Israel sâu sắc. Nếu chẳng may một chiến binh này hy sinh, toàn bộ gia đình và con cháu của họ sẽ do tổ chức vũ trang Hamas gánh vác. Các thành viên của 'biệt đội tử thần' này về cơ bản là những thanh thiếu niên lớn lên trong các trại tị nạn ở Dải Gaza. Họ có hai đặc điểm chung, thứ nhất là nghèo đói cùng cực, điều này khiến họ dễ dàng lựa chọn phương pháp chiến đấu cực đoan. Thứ hai là bị nhồi nhét bởi tư tưởng thánh chiến từ nhỏ. Những người ở khu vực do Hamas quản lý, đã biết chống lại Israel từ khi mới 4 tuổi, họ được nuôi dưỡng trong môi trường này từ khi còn nhỏ. Họ sẽ nghĩ rằng để tồn tại ở nơi này, họ phải cầm vũ khí và sử dụng vũ khí như một trách nhiệm với mảnh đất của mình và cuộc chiến đấu chống lại Israel, đó là điều họ đã được dạy từ khi còn nhỏ. Để trở thành một chiến binh Lữ đoàn Al-Qassam, trước tiên một thanh niên Palestine phải trở thành một chiến binh Hamas. Tại trại huấn luyện, những thanh niên này sẽ được huấn luyện và đối tượng tác chiến là binh lính và cả người dân Israel. Giáo án huấn luyện những chiến binh trong “biệt đội tử thần” của Hamas không phải là huấn luyện quân sự thông thường, mà có tính khoa học, có tổ chức và chuyên sâu. Chỉ những tổ chức chặt chẽ mới có thể thực hiện được những điều đó, nên đừng đánh giá thấp biệt đội tử thần của Hamas. Tất cả các nội dung huấn luyện chiến đấu của “biệt đội tử thần” Hamas đều cực kỳ cơ bản, bao gồm việc sử dụng thành thạo vũ khí cá nhân, lái xe, sử dụng súng chống tăng, huấn luyện khả năng trinh sát và huấn luyện các kỹ năng như như bắt cóc và nổ mìn. Ngoài ra họ còn huấn luyện việc đóng quân canh phòng, rèn luyện thể chất, sử dụng vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng, rà phá bom mìn, dọn dẹp các chướng ngại vật khác nhau trên đường tiến về phía trước, v.v. Đây là một số nội dung huấn luyện hàng ngày. Ngoài việc huấn luyện sử dụng vũ khí thông thường và mô phỏng mục tiêu, những thanh niên này còn trải qua các khóa huấn luyện đánh bom liều chết. Do sự giám sát chặt chẽ của Israel với Dải Gaza, nên một số đối tượng đào tạo đặc biệt, đã được tổ chức ở nước ngoài. Các cơ quan an ninh và tình báo Israel tin rằng, Hamas luôn có một đội đánh bom liều chết sẵn sàng, với các thành viên từ 5 đến 20 người, tuổi từ 15 đến 23. Tuy nhiên “Biệt đội cảm tử” không phải là một nhóm người liều lĩnh như phương Tây tuyên truyền, mà họ có sự phối hợp chiến thuật và tổ chức chặt chẽ. Ví dụ, họ sử dụng dù lượn có động cơ để di chuyển và tấn công vào một mục tiêu nhất định. Việc phân chia hỏa lực và bố trí yểm trợ chéo, tất cả đều có yêu cầu kỹ thuật chiến thuật riêng. Dù bay là một hệ thống tương đối phức tạp, nếu sử dụng không thành thạo, tất cả đều bị xóa sổ. Vì vậy, đòi hỏi phải huấn luyện phối hợp chiến thuật rất kỹ lưỡng. Mỗi nhóm chiến binh của Hamas sẽ đeo mặt nạ đen và đội khăn màu xanh lá cây trước khi ra trận. Họ tin rằng điều này sẽ mang lại cho họ sức mạnh và khả năng đương đầu tốt hơn với những khó khăn, thử thách trong chiến đấu. Trang phục như vậy đã trở thành biểu tượng của các chiến binh Hamas và là biểu tượng cho cuộc chiến chống lại Israel của họ. Hãng tin Anh Reuters ngày 5/11 đưa tin, 35 chiến binh thuộc "Biệt đội tử thần" Hamas đã vượt qua thành công tuyến phòng thủ tiền tuyến của Israel trong đêm, tập kích bất ngờ vào một tiểu đoàn thiết giáp và tiêu diệt cùng lúc 20 binh sĩ Israel; thu và phá hủy nhiều xe tăng Merkava và xe bọc thép. "Biệt đội tử thần” của Hamas đã đạt được một số kết quả chiến đấu đáng kinh ngạc. Việc đột nhập được vào sở chỉ huy của trại cho thấy các cuộc tấn công cảm tử vào căn cứ Israel tương đối bí mật, điều đó cho thấy họ vẫn có sự phối hợp chiến thuật, tìm ra những mắt xích yếu kém của doanh trại Israel. Chiến binh của “biệt đội tử thần” Hamas tiếp cận tiêu diệt xe tăng Merkava của Israel tại Dải Gaza. Nguồn X

