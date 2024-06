LGM-35A Sentinel, vũ khí hạt nhân chiến lược mới nhất của Mỹ

Cơ quan báo chí của Căn cứ Không quân Vandenberg ở phía Tây Bắc Los Angles đưa tin, ngày 17/6, Lực lượng Không gian Mỹ đã phóng thử tên lửa Minotaur I được trang bị đầu đạn Mk21A mới. Vụ phóng được thực hiện từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California. Thông tin chi tiết chưa được tiết lộ, đầu đạn được Lockheed Martin phát triển và bản thân dự án này đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Lockheed Martin nhận được hợp đồng phát triển đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-35 Sentinel vào cuối tháng 10 năm ngoái. Dự kiến đến tháng 10/2039, Lockheed Martin sẽ thiết kế và đưa vào sản xuất một đầu đạn tương đối rẻ cho tên lửa đạn đạo MK.21A, được phát triển trên cơ sở đầu đạn Mk.21 từ tên lửa đạn đạo Minuteman-III.LGM-35A Sentinel là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đang được Northrop Grumman phát triển cho Không quân Mỹ. Chương trình đã khởi động từ năm 2014 và sẽ thay thế cho 400 tên lửa Minuteman III đã có từ những năm 1970. Ngoài ra, chương trình còn nâng cấp 450 hầm phóng silo và hiện đại hóa hơn 600 cơ sở trên khoảng 103.000 km2 ở sáu bang. Tháng 9/2020, Northrop Grumman giành được hợp đồng trị giá 13,3 tỷ USD từ USAF để phát triển và chế tạo tên lửa Sentinel. Dự án LGM-35A Sentinel ước tính đòi hỏi chi phí vốn lên tới 264 tỷ USD trong suốt vòng đời và là một phần trong dự án hiện đại hóa vũ khí hạt nhân trị giá 1,5 nghìn tỷ USD. Sentinel dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong Không quân Mỹ từ năm 2029 đến 2075. LGM-35A Sentinel sẽ tích hợp các công nghệ số hóa và sử dụng kiến trúc hệ thống mở theo dạng mô-đun, đem lại khả năng tương tác và giảm chi phí trong suốt vòng đời. Thiết kế mô-đun giúp hệ thống có khả năng thích ứng cao vì mọi bộ phận đều có thể thay mới nếu cần. Tên lửa được trang bị ba động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và được phóng từ hầm chứa (silo), cửa hầm có thể đóng trong quá trình bảo trì đầu đạn để đảm bảo an toàn. Sentinel dự kiến sẽ có phạm vi phóng hơn 5.500 km và tối đa lên tới 13.000 km, đồng thời có thể tiếp cận bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới chỉ trong 30 phút sau khi phóng theo quỹ đạo hình parabol hướng tới mục tiêu. Phương tiện chở đầu đạn MK21A dự kiến được sử dụng để đưa đầu đạn vào không gian, nó sẽ quay lại bầu khí quyển trước khi tiếp cận mục tiêu nên còn gọi là phương tiện tái nhập (re-entry vehicle, hay RV). Vai trò chính của RV là đưa đầu đạn đi tới mục tiêu đã định. Ở giữa chuyến bay, RV sẽ tách khỏi tầng 3 của tên lửa, quay lại bầu khí quyển rồi lao xuống mục tiêu. RV được thiết kế để chịu được nhiệt độ và áp suất cực cao tạo ra trong quá trình hồi quyển, nó còn có tấm chắn nhiệt để bảo vệ đầu đạn. RV có khả năng cơ động để điều chỉnh quỹ đạo của chúng trong quá trình hạ xuống, các thao tác này nâng cao độ chính xác và cho phép RV tránh bị đánh chặn. Một số tên lửa đạn đạo mang nhiều đầu đạn trên một tên lửa và mỗi đầu đạn được đặt trong một RV riêng, cho phép một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu một cách độc lập. LGM-35A Sentinel sẽ được trang bị đầu đạn tên lửa nhiệt hạch W87-1, thay thế cho đầu đạn W78 của Minuteman III. Cần có chi phí vốn ít nhất 12 tỷ USD để chế tạo đầu đạn này, bên cạnh chi phí mua sắm ước tính 95 tỷ USD của chương trình Sentinel. Các đầu đạn W87-1 sau khi hồi quyển sẽ có sức công phá gấp 300 lần quả bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản trong Thế chiến II. Cấu tạo của Sentinel cũng tương đồng với tên lửa Minuteman III, với các đầu đạn đi kèm phương tiện chở RV, động cơ tên lửa rắn ở 3 tầng, tầng trung gian và đuôi. Chương trình Sentinel ra đời với mục đích cải thiện năng lực hạt nhân của Mỹ, nó sẽ hiện đại hóa bộ phận mặt đất trong bộ ba hạt nhân của quốc gia, bao gồm tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và oanh tạc cơ chiến lược mang bom hạt nhân và tên lửa. Mục tiêu chính của chương trình không phải là tấn công mà là ngăn chặn đối thủ bằng cách đe dọa một sự đáp trả hạt nhân mạnh mẽ và vô hiệu hóa khả năng quân sự của đối thủ. Sentinel đóng vai trò năng lực tấn công thứ hai, nó đảm bảo rằng ngay cả sau khi bị tấn công hạt nhân thì Mỹ vẫn có thể trả đũa một cách hiệu quả. Sentinel là phương sách cuối cùng với mục đích răn đe hành động liều lĩnh thêm nữa từ đối phương, người ta hy vọng sự tồn tại của tên lửa này là đủ để không phải sử dụng chúng trong thực tế. Vào tháng 2/2023, Northrop Grumman đã tiến hành một loạt thử nghiệm trong hầm gió đối với Sentinel. Cuộc thử lửa tĩnh đầu tiên của động cơ tên lửa rắn tầng một Sentinel đã được hoàn thành vào tháng 3/2023 tại Utah, trong khi cuộc thử lửa tĩnh với của động cơ tên lửa rắn tầng hai được tiến hành vào tháng 1/2024 ở Tennesse. Sau các cuộc thử lửa này, một chuỗi các bài kiểm tra chất lượng đối với động cơ tên lửa của cả hai tầng sẽ được bắt đầu. Cuộc thử nghiệm thử lửa tĩnh với động cơ tầng 1 ở Utah tháng 3/2023. Thử lửa tĩnh là thử nghiệm trong đó động cơ của tên lửa được khởi động trong khi toàn bộ phương tiện vẫn gắn chặt vào mặt đất. Các tên lửa ICBM mới sẽ được đặt tại các địa điểm phóng tên lửa hiện có của USAF tại các Căn cứ Không quân FE Warren ở Wyoming, Minot ở Bắc Dakota và Malmstrom ở Montana. Một số hoạt động của chương trình như bảo trì, lưu trữ, đào tạo và thử nghiệm sẽ diễn ra tại Căn cứ Không quân Hill và Khu thử nghiệm và huấn luyện Utah ở bang Utah, cũng như Trại Navajo ở Arizona và Trại Guernsey ở Wyoming. Mục tiêu tấn công tiềm năng của Sentinel là các thành phố lớn, căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay và bến cảng ở các quốc gia đối thủ. (Nguồn ảnh: Defense News, The Sun, The War zone, Military review, Bulgarian Mô tả video





Video nói về cuộc thử lửa tĩnh thành công với động cơ tầng 1 của Sentinel. Nguồn: YT.

Cơ quan báo chí của Căn cứ Không quân Vandenberg ở phía Tây Bắc Los Angles đưa tin, ngày 17/6, Lực lượng Không gian Mỹ đã phóng thử tên lửa Minotaur I được trang bị đầu đạn Mk21A mới. Vụ phóng được thực hiện từ Căn cứ Lực lượng Không gian Vandenberg ở California. Thông tin chi tiết chưa được tiết lộ, đầu đạn được Lockheed Martin phát triển và bản thân dự án này đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Lockheed Martin nhận được hợp đồng phát triển đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo xuyên lục địa LGM-35 Sentinel vào cuối tháng 10 năm ngoái. Dự kiến đến tháng 10/2039, Lockheed Martin sẽ thiết kế và đưa vào sản xuất một đầu đạn tương đối rẻ cho tên lửa đạn đạo MK.21A, được phát triển trên cơ sở đầu đạn Mk.21 từ tên lửa đạn đạo Minuteman-III. LGM-35A Sentinel là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa đang được Northrop Grumman phát triển cho Không quân Mỹ. Chương trình đã khởi động từ năm 2014 và sẽ thay thế cho 400 tên lửa Minuteman III đã có từ những năm 1970. Ngoài ra, chương trình còn nâng cấp 450 hầm phóng silo và hiện đại hóa hơn 600 cơ sở trên khoảng 103.000 km2 ở sáu bang. Tháng 9/2020, Northrop Grumman giành được hợp đồng trị giá 13,3 tỷ USD từ USAF để phát triển và chế tạo tên lửa Sentinel. Dự án LGM-35A Sentinel ước tính đòi hỏi chi phí vốn lên tới 264 tỷ USD trong suốt vòng đời và là một phần trong dự án hiện đại hóa vũ khí hạt nhân trị giá 1,5 nghìn tỷ USD. Sentinel dự kiến sẽ được đưa vào sử dụng trong Không quân Mỹ từ năm 2029 đến 2075. LGM-35A Sentinel sẽ tích hợp các công nghệ số hóa và sử dụng kiến trúc hệ thống mở theo dạng mô-đun, đem lại khả năng tương tác và giảm chi phí trong suốt vòng đời. Thiết kế mô-đun giúp hệ thống có khả năng thích ứng cao vì mọi bộ phận đều có thể thay mới nếu cần. Tên lửa được trang bị ba động cơ tên lửa nhiên liệu rắn và được phóng từ hầm chứa (silo), cửa hầm có thể đóng trong quá trình bảo trì đầu đạn để đảm bảo an toàn. Sentinel dự kiến sẽ có phạm vi phóng hơn 5.500 km và tối đa lên tới 13.000 km, đồng thời có thể tiếp cận bất kỳ mục tiêu nào trên thế giới chỉ trong 30 phút sau khi phóng theo quỹ đạo hình parabol hướng tới mục tiêu. Phương tiện chở đầu đạn MK21A dự kiến được sử dụng để đưa đầu đạn vào không gian, nó sẽ quay lại bầu khí quyển trước khi tiếp cận mục tiêu nên còn gọi là phương tiện tái nhập (re-entry vehicle, hay RV). Vai trò chính của RV là đưa đầu đạn đi tới mục tiêu đã định. Ở giữa chuyến bay, RV sẽ tách khỏi tầng 3 của tên lửa, quay lại bầu khí quyển rồi lao xuống mục tiêu. RV được thiết kế để chịu được nhiệt độ và áp suất cực cao tạo ra trong quá trình hồi quyển, nó còn có tấm chắn nhiệt để bảo vệ đầu đạn. RV có khả năng cơ động để điều chỉnh quỹ đạo của chúng trong quá trình hạ xuống, các thao tác này nâng cao độ chính xác và cho phép RV tránh bị đánh chặn. Một số tên lửa đạn đạo mang nhiều đầu đạn trên một tên lửa và mỗi đầu đạn được đặt trong một RV riêng, cho phép một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu một cách độc lập. LGM-35A Sentinel sẽ được trang bị đầu đạn tên lửa nhiệt hạch W87-1, thay thế cho đầu đạn W78 của Minuteman III. Cần có chi phí vốn ít nhất 12 tỷ USD để chế tạo đầu đạn này, bên cạnh chi phí mua sắm ước tính 95 tỷ USD của chương trình Sentinel. Các đầu đạn W87-1 sau khi hồi quyển sẽ có sức công phá gấp 300 lần quả bom nguyên tử thả xuống Nhật Bản trong Thế chiến II. Cấu tạo của Sentinel cũng tương đồng với tên lửa Minuteman III, với các đầu đạn đi kèm phương tiện chở RV, động cơ tên lửa rắn ở 3 tầng, tầng trung gian và đuôi. Chương trình Sentinel ra đời với mục đích cải thiện năng lực hạt nhân của Mỹ, nó sẽ hiện đại hóa bộ phận mặt đất trong bộ ba hạt nhân của quốc gia, bao gồm tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm và oanh tạc cơ chiến lược mang bom hạt nhân và tên lửa. Mục tiêu chính của chương trình không phải là tấn công mà là ngăn chặn đối thủ bằng cách đe dọa một sự đáp trả hạt nhân mạnh mẽ và vô hiệu hóa khả năng quân sự của đối thủ. Sentinel đóng vai trò năng lực tấn công thứ hai, nó đảm bảo rằng ngay cả sau khi bị tấn công hạt nhân thì Mỹ vẫn có thể trả đũa một cách hiệu quả. Sentinel là phương sách cuối cùng với mục đích răn đe hành động liều lĩnh thêm nữa từ đối phương, người ta hy vọng sự tồn tại của tên lửa này là đủ để không phải sử dụng chúng trong thực tế. Vào tháng 2/2023, Northrop Grumman đã tiến hành một loạt thử nghiệm trong hầm gió đối với Sentinel. Cuộc thử lửa tĩnh đầu tiên của động cơ tên lửa rắn tầng một Sentinel đã được hoàn thành vào tháng 3/2023 tại Utah, trong khi cuộc thử lửa tĩnh với của động cơ tên lửa rắn tầng hai được tiến hành vào tháng 1/2024 ở Tennesse. Sau các cuộc thử lửa này, một chuỗi các bài kiểm tra chất lượng đối với động cơ tên lửa của cả hai tầng sẽ được bắt đầu. Cuộc thử nghiệm thử lửa tĩnh với động cơ tầng 1 ở Utah tháng 3/2023. Thử lửa tĩnh là thử nghiệm trong đó động cơ của tên lửa được khởi động trong khi toàn bộ phương tiện vẫn gắn chặt vào mặt đất. Các tên lửa ICBM mới sẽ được đặt tại các địa điểm phóng tên lửa hiện có của USAF tại các Căn cứ Không quân FE Warren ở Wyoming, Minot ở Bắc Dakota và Malmstrom ở Montana. Một số hoạt động của chương trình như bảo trì, lưu trữ, đào tạo và thử nghiệm sẽ diễn ra tại Căn cứ Không quân Hill và Khu thử nghiệm và huấn luyện Utah ở bang Utah, cũng như Trại Navajo ở Arizona và Trại Guernsey ở Wyoming. Mục tiêu tấn công tiềm năng của Sentinel là các thành phố lớn, căn cứ quân sự hoặc cơ sở hạ tầng quan trọng như sân bay và bến cảng ở các quốc gia đối thủ. (Nguồn ảnh: Defense News, The Sun, The War zone, Military review, Bulgarian Mô tả video





Video nói về cuộc thử lửa tĩnh thành công với động cơ tầng 1 của Sentinel. Nguồn: YT.