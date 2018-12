Lễ Giáng sinh của lính Mỹ trên khắp thế giới

Binh sĩ Mỹ tại các căn cứ nước ngoài đang gấp rút hoàn tất trang trí và chuẩn bị cho Giáng sinh. Trong ảnh, các thành viên trong làng quân sự Kaiserslautern của Mỹ tham dự lễ thắp đèn cây Giáng sinh tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức ngày 27/11. Nguồn: US Air Force Binh sĩ Mỹ và Canada thắp nến trong buổi lễ trước Giáng sinh tại căn cứ không quân Mihail Kogălniceanu, Rumani ngày 6/12. Ảnh: US Army Binh sĩ thuộc nhóm nhạc US Army Europe và dàn giao hưởng trong buổi biểu diễn nhân dịp Giáng sinh tại căn cứ Grafenwöhr, Đức ngày 14/12. Ảnh: US National Guard Binh sĩ thuộc nhóm nhạc US Army Europe và dàn giao hưởng trong buổi biểu diễn nhân dịp Giáng sinh tại căn cứ Grafenwöhr, Đức ngày 14/12. Ảnh: US National Guard Một sĩ quan tuyên úy tại Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ chuẩn bị quà giáng sinh cho các binh sĩ. Ảnh: US Marine Binh sĩ các quốc gia đồng minh của Mỹ cũng trang hoàng khu vực đóng quân nhân dịp Gáng sinh. Bộ chỉ huy quốc tế của NATO tại Kabul, Afghanistan được trang trí đơn giản cùng tấm biển đề "Chào mừng đến với Đường Giáng sinh". Ảnh: NATO Tòa nhà của các binh sĩ Italy đồn trú tại Kabul, Afghanistan được sơn theo màu quốc kỳ và trang hoàng. Ảnh: NATOCây thông Noel, đèn trang trí và tất được treo tại căn cứ NATO ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: NATO Binh sĩ Tây Ban Nha trang trí khu vực đóng quân của mình theo phong cách truyền thống. Ảnh: NATO Tiêm kích F/A-18 Hornet trên tàu sân bay George H. W. Bush được trang trí bằng đèn chớp và mô hình ông già Noel. Ảnh: US Navy

Binh sĩ Mỹ tại các căn cứ nước ngoài đang gấp rút hoàn tất trang trí và chuẩn bị cho Giáng sinh. Trong ảnh, các thành viên trong làng quân sự Kaiserslautern của Mỹ tham dự lễ thắp đèn cây Giáng sinh tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức ngày 27/11. Nguồn: US Air Force Binh sĩ Mỹ và Canada thắp nến trong buổi lễ trước Giáng sinh tại căn cứ không quân Mihail Kogălniceanu, Rumani ngày 6/12. Ảnh: US Army Binh sĩ thuộc nhóm nhạc US Army Europe và dàn giao hưởng trong buổi biểu diễn nhân dịp Giáng sinh tại căn cứ Grafenwöhr, Đức ngày 14/12. Ảnh: US National Guard Binh sĩ thuộc nhóm nhạc US Army Europe và dàn giao hưởng trong buổi biểu diễn nhân dịp Giáng sinh tại căn cứ Grafenwöhr, Đức ngày 14/12. Ảnh: US National Guard Một sĩ quan tuyên úy tại Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ chuẩn bị quà giáng sinh cho các binh sĩ. Ảnh: US Marine Binh sĩ các quốc gia đồng minh của Mỹ cũng trang hoàng khu vực đóng quân nhân dịp Gáng sinh. Bộ chỉ huy quốc tế của NATO tại Kabul, Afghanistan được trang trí đơn giản cùng tấm biển đề "Chào mừng đến với Đường Giáng sinh". Ảnh: NATO Tòa nhà của các binh sĩ Italy đồn trú tại Kabul, Afghanistan được sơn theo màu quốc kỳ và trang hoàng. Ảnh: NATO Cây thông Noel , đèn trang trí và tất được treo tại căn cứ NATO ở Kabul, Afghanistan. Ảnh: NATO Binh sĩ Tây Ban Nha trang trí khu vực đóng quân của mình theo phong cách truyền thống. Ảnh: NATO Tiêm kích F/A-18 Hornet trên tàu sân bay George H. W. Bush được trang trí bằng đèn chớp và mô hình ông già Noel. Ảnh: US Navy