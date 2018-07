Lập căn cứ không quân chiến lược ở Syria, Mỹ đang toan tính gì?

Dù Lầu Năm Góc không tiết lộ vị trí chính xác của căn cứ không quân mới nhất được nước này đặt ở Syria. Tuy nhiên bằng cách so sánh với các hình ảnh vệ tinh, có thể đoán khá chắc chắn rằng sân bay quân sự mới này nằm ở giữa vùng Tell Tamr và Tell Baydar ở miền Bắc Syria. Nguồn ảnh: BI. Hình ảnh những chiếc máy bay vận tải hạng nặng loại C-130 Hercules và C-17 cất - hạ cánh liên tục xuống đường băng ở căn cứ không quân này ít nhiều cho thấy quy mô của căn cứ không quân của Mỹ ở miền Bắc Syria có thể đảm bảo cho các hoạt động quân sự cấp chiến thuật hay thậm chí chiến lược. Nguồn ảnh: BI. Điều này thể hiện ý đồ muốn chia cắt Syria "để trị" của Mỹ khi họ ra sức xây dựng một chính quyền mới ở miền Bắc Syria với trung tâm là người Kurd tách biệt hoàn toàn với chính quyền trung ương ở Damascus. Hình ảnh Vận tải cơ C-130 của Mỹ đang mang theo người và trang bị hậu cần tới một địa điểm khác cho chiến dịch hậu cần của quân đội Mỹ ở Syria. Nguồn ảnh: BI. Thay vì chỉ thả dù như trước đây, máy bay vận tải Mỹ giờ đã có thể hạ cánh xuống căn cứ không quân mới cho phép nó mang theo nhiều hàng hóa hơn, nhất là các phương tiện quân sự hạng nặng. Vận tải cơ hạng nặng loại C-17 Globamaster hạ cánh xuống đường băng mới tại căn cứ sân bay quân sự chưa được xác nhận vị trí hôm 23/6 vừa rồi. Nguồn ảnh: BI. Đường băng cần thiết để C-17 hạ cánh khi nó mang theo đầy tải là khoảng 1100 mét - nghĩa là tương đương với các đường băng tiêu chuẩn của sân bay dân sự trên thế giới. Trong ảnh là các trực thăng vận tải UH-60 và máy bay C-130J của Mỹ tại căn cứ không quân ở miền Bắc Syria. Nguồn ảnh: Twitter. hậm chí ở căn cứ này người ta còn thấy sự xuất hiện của MV-22 Osprey dòng vận tải cơ đặc biệt của Quân đội Mỹ. Nguồn ảnh: Twitter. C-130 là loại máy bay vận tải cổ nhất của Không quân Mỹ hiện nay, phiên bản đầu tiên của loại máy bay này đã ra đời từ năm 1962 trong khi phiên bản hiện đại nhất là KC-130J lại mới chỉ được nâng cấp và ra đời cách đây 14 năm. Nguồn ảnh: Twitter. Trong khi đó, C-17 Globamaster lại mới ra đời từ năm 1991 và là một trong những chiếc máy bay vận tải hạng nặng nhất của Không quân Mỹ hiện nay. Nguồn ảnh: Twitter. C-17 có thể chứa được tối đa 102 lính dù với đầy đủ trang bị hoặc một kiện hàng nặng tối đa tới 77,5 tấn. Trọng lượng cất cánh tối đa của chiếc máy bay này lên tới 265,5 tấn. Nguồn ảnh: Twitter. Được trang bị 4 động cơ P&W F117-PW-100 tua-bin cánh quạt, C-17 có thể bay được với tốc độ tối đa khoảng 829 km/h, trần bay cao 13.700 mét và có khả năng hoạt động với tầm bay tối đa 4482 km khi bay đầy tải. Nguồn ảnh: Twitter. Mời độc giả xem Video: Vận tải cơ khổng lồ C-130 cực "ngầu" của không quân Mỹ.

