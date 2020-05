Lần đầu thử nghiệm súng trường bộ binh mới của quân đội Việt Nam

Kể từ khi Việt Nam nhập khẩu dây chuyền sản xuất súng trường bộ binh Galil Ace 32 và phiên bản carbin của nó là Galil Ace 31 từ Israel, nhiều người đã nghĩ rằng đây sẽ là mẫu súng trường tiêu chuẩn mới của bộ đội ta thay thế cho súng AK-47 huyền thoại đã phục vụ từ thời kháng chiến chống Mỹ. Ảnh: Bộ đội trình diễn tác xạ với súng trường tấn công Galil Ace 32. Tuy nhiên, Việt Nam đã không chính thức đưa vào trang bị Galil Ace mà từ cơ sơ dây chuyền nhập khẩu của Israel, chúng ta tiếp tục nghiên cứu cải tiến cho ra đời thêm hai mẫu súng là STV 215/380 và GK-1/3. Ảnh: Súng STV-215 (phiên bản carbin) và STV-380. Trong đoạn trailer mới đây của một chương trình sắp tới được thực hiện bởi kênh truyền hình QPVN, đoàn làm phóng sự sẽ thực hiện thử nghiệm khẩu súng trường tấn công STV-215/380 mới do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Mở hộp súng STV-215. Nhìn qua bức ảnh này, nhiều người sẽ lầm tưởng đây là súng Galil Ace tuy nhiên không phải vậy. Việt Nam đã cải tiến rất nhiều bộ phận súng để nó có thể phù hợp hơn với đặc thù quân đội Việt Nam. Dễ thấy nhất là cải tiến ốp lót tay, khi bỏ các đường ray Picatinny trên hai bên ốp lót và chỉ giữ lại các ray Picatinny ở trên và dưới. Có thể điều này xuất phát từ nhận định rằng các ray này không cần thiết và việc cải tiến sẽ giúp ốp lót tay có hình dáng khá tương đồng với ốp của súng AK. Ảnh: Súng STV-380 chuẩn bị được thử nghiệm. Thứ hai là bệ khóa nòng và khóa an toàn cùng cơ cấu chuyển chế độ bắn của súng đã bỏ kiểu Galil Ace và chuyển sang kiểu AK. Điều này cũng xuất phát từ thói quen của chiến sĩ đã quen sử dụng khóa an toàn kiểu AK, sẽ dễ dàng hơn cho việc làm quen và huấn luyện. Ảnh: Súng STV-380 đang chuẩn bị được bắn thử nghiệm. Thứ ba là súng STV đã loại bỏ hoàn toàn kiểu hộp khóa nòng hở với miếng che bụi như trên Galil Ace mà dùng cơ chế khóa nòng giống với AK, điều này tạo sự tin cậy và đơn giản hơn cho khẩu súng. Tuy nhiên chưa rõ việc chuyển đổi kiểu hộp khóa nòng cũng như cơ cấu khóa an toàn có khiến máy súng bị thay đổi hay không. Ảnh: Một số mẫu súng do Việt Nam tự chế tạo được mang đi triển lãm tại Indonesia trong đó có STV-215 và STV-380. Thứ tư, mẫu súng carbin STV-215 có vẻ như là kí hiệu tên súng và độ dài nòng là 215mm tương tự độ dài nòng súng Galil Ace 31, tuy nhiên Galil Ace-32 lại có chiều dài nòng là 406mm trong khi súng STV-380 nếu theo logic tương tự STV-215 thì súng chỉ có nòng dài 380mm. Như vậy là nòng súng ngắn hơn Galil Ace 32, tuy nhiên đây chỉ mới là phỏng đoán. Ảnh: Một chiến sĩ bộ binh cơ giới chụp ảnh với súng Galil Ace 32. Việc tiếp tục phát triển các mẫu súng tiếp theo chứng tỏ một điều rằng quân đội Việt Nam vẫn chưa ưng ý với những khẩu Galil Ace, những mẫu cải tiến cũng như thêm bớt một số tính năng cho ta thấy được rằng mẫu súng trường tiêu chuẩn tương lai thay thế cho AK-47 trong biên chế quân đội Việt Nam sẽ không phải là Galil Ace. Ảnh: Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kiểm tra đơn vị tuần tra biên phòng với súng carbin Galil Ace 31. Ngoài ra Việt Nam cũng đã giới thiệu mẫu súng trường tấn công mới là GK-1 và GK-3 dựa trên thiết kế Galil Ace ít nhiều. Tuy nhiên các mẫu súng này vẫn chưa được thấy sản xuất đại trà và mới chỉ dừng lại ở các nguyên mẫu mang đi triển lãm. Một điểm chung của tất cả các mẫu súng trường mới của Việt Nam là đều sử dụng cỡ đạn 7.62x39 của AK-47 và đều sử dụng chung được hộp tiếp đạn của AK-47. Ảnh: Hai mẫu súng trường tấn công GK-1 (trên) và GK-3 (dưới). Dựa vào số hiệu súng 170001 ta có thể đoán được rằng khẩu súng này sản xuất năm 2017 và là nguyên mẫu số 1. Hai mẫu súng trường này lần đầu tiên xuất hiện trong triển lãm Indo Defence diễn ra tại Indonesia năm 2018, trước đó chúng ta từng thấy mẫu súng cải tiến khác dựa trên AK-47 là STL-1A có vẻ ngoài rất giống với súng trường AK-103 của Nga. Tuy nhiên cho đến nay chúng ta có thể biết một điều là Việt Nam vẫn chưa chốt Galil Ace là mẫu súng tiêu chuẩn mới. Ảnh: Cận cảnh số hiệu trên súng GK-3. Mặc dù vậy chúng ta có thể thấy một điều là việc một chương trình của kênh QPVN sắp tới sẽ đưa vào thử nghiệm khẩu súng STV cho ta biết rằng khả năng cao đây sẽ là mẫu súng trường tiêu chuẩn mới của Quân đội nhân dân Việt Nam khi ngay cả Galil Ace cũng chưa từng được thử nghiệm trong một chương trình thực tế mà mới chỉ được thấy ở một số đơn vị cấp phát rất ít để đánh giá tính năng. Ảnh: Bộ đội đặc công bắn trình diễn súng Galil Ace 31. Hi vọng rằng trong thời gian sắp tới, chúng ta có thể nhanh chóng lựa chọn được mẫu súng trường tấn công tiêu chuẩn mới để thay thế cho những khẩu AK-47 đã phục vụ từ trong biên chế quân đội ta từ thời kháng chiến chống Mỹ, góp phần đưa quân đội tiến lên hiện đại, chính quy, tinh nhuệ, tạo cơ sở để người lính có thể hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao khi được trang bị loại vũ khí mới. Ảnh: Khối duyệt binh bộ đội Lào hồi đầu năm 2019 với súng Galil Ace 32 do Việt Nam chế tạo. Video Bắn trình diễn súng bộ binh thế hệ mới Galil ACE do Việt Nam sản xuất - Nguồn: QPVN

