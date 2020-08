Lái T-72B3 ở Army Games dở tệ, Qatar đang dùng xe tăng nào trong nước?

Thật vậy, nằm chung bảng cuộc thi Xe tăng hành tiến - Army Games 2020 với đội tuyển xe tăng Việt Nam ở vòng loại, đội tuyển Qatar thể hiện một trình độ điều khiển xe tăng một cách tệ hại chưa từng thấy. Trong trận đầu tiên vào ngày 24/8, Qatar đã phải bỏ cuộc vì xe liên tục gặp sự cố. Tuy nhiên, trong trận ngày 28/8, đội tuyển Qatar cho thấy rõ vấn đề của họ chính là con người. Ảnh: Gương mặt buồn thiu, không khỏi xấu hổ của đoàn đại biểu Quân đội Qatar tham gia Hội thao Army Games 2020 trước màn trình diễn kém không thể tưởng tượng. Ngay trong vòng đầu tiên thi bắn 3 bia mục tiêu xe tăng bằng pháo 125mm, trong khi các đội Việt Nam, Myanmar thực hiện một cách thuần thục thì Qatar mất tới hơn 30 phút mới khai hỏa kiểu “xả đạn cho nhanh” khi trận đấu đã không còn ý nghĩa với họ. Tốc độ di chuyển mà đội Qatar đạt được có lúc chỉ 10km/h dù không có nhiều chướng ngại vật. Ảnh: Qatar lội nước với tốc độ chậm nhất có thể. Trong vòng thi thứ 2, trưởng xe Qatar gặp rất nhiều khó khăn để sử dụng khẩu đại liên NSV 12,7mm, anh này liên tục gọi hỗ trợ kỹ thuật và chỉ huy cầu cứu. Ghi nhận tới vòng thi thứ 3, đội Qatar tiếp tục làm hỏng luôn súng máy đồng trục PKT 7,62mm dẫn tới không thể thực hiện bài thi. Thực tế, thời gian lúc đó đã điểm hơn 1 tiếng và tuyển Qatar không có gì để mất. Quả thật, không còn từ nào hơn để diễn tả sự tệ hại của kíp lái Quân đội Qatar trong cuộc thi năm nay. Vậy rốt cuộc, Qatar phải chăng chưa bao giờ dùng xe tăng, hay họ phải dùng loại xe tăng lạc hậu hơn nên dẫn tới việc lúng túng khi điều khiển kiểu xe tăng mới? Thực tế, tìm hiểu về sức mạnh quân đội Qatar, người ta không khỏi ngạc nhiên về kho vũ khí quốc gia vùng vịnh này. Không những có xe tăng, mà nước này còn đang sở hữu đội hình xe tăng thuộc hàng “top” khu vực. Theo các thống kê không chính thức, Qatar hiện có 32 chiếc xe tăng chủ lực Leopard 2A7+ do Đức sản xuất. Ngoài ra, họ đặt thêm 200 chiếc nữa và sẽ sớm có mặt trong lực lượng vũ trang trong tương lai gần. So với T-72B3, Leopard 2A7+ được coi là nằm ở “chiếu trên”, ngang ngửa với dòng xe tăng T-90A của Quân đội Nga. Tức là, Qatar đang có trong tay dòng xe tăng trên cả T-72, ngang ngửa T-90. Điểm khác biệt lớn nhất của Leopard 2A7+ với T-72/90 của Nga là việc nó không sử dụng hệ thống nạp đạn tự động, nên kíp lái vẫn còn 4 người. Tất nhiên, dù sao là xe tăng phương Tây, chúng có trang bị tương đối khác biệt so với xe tăng Nga. Ví dụ như nó sẽ sử dụng hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến của phương Tây, hệ thống lái có sự khác biệt. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều, từ một hệ xe tăng tiên tiến khác chuyển sang hệ tương tự không phải quá khó khăn. Trong khi đang sử dụng một dòng xe tăng lạc hậu hơn để lên loại tiên tiến hơn khó hơn nhiều. Ví dụ này ứng với trường hợp đội Việt Nam sử dụng trong nước dòng T-54B có tuổi đời khoảng 50 năm trước khi sang Nga thi đấu với loại T-72B3 mới hoàn toàn, khác hoàn toàn. Rõ ràng là có những vấn đề không nhỏ về con người ở đây. Ngoài Leopard 2A7, Quân đội Qatar hiện còn trang bị khoảng 30 chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực AMX-30B2 do Pháp sản xuất. Loại này ra đời từ những năm 1970 với vai trò đối đầu với dòng xe tăng T-55/62 và T-64 của Quân đội Liên Xô. Army Games 2020: Đội tuyển xe tăng Việt Nam xếp thứ hai bảng hai sau trận đấu đầu tiên - Nguồn: Truyền hình Nhân dân

