Kỳ lạ chiếc xe tăng "năm cha, bảy mẹ" của Croatia

M-95 Degman hội tụ được nhiều đặc tính tốt của xe tăng Nga và xe tăng phương Tây: khả năng sống sót cao trên chiến trường do kích cỡ nhỏ gọn và trọng lượng khá nhẹ, khả năng cơ động tốt, có hệ thống điều khiển hỏa lực tuyệt hảo, và thân xe thấp. Ảnh: Military-Today. M-95 Degman được chế tạo dựa trên nguyên mẫu M-91 Vihor. M-91 Vihor lại dựa trên nền tảng M-84. Trong khi đó, M-84 chính là phiên bản xe tăng T-72 do Nam Tư sản xuất theo giấy phép mua của Liên Xô. M-95 có nhiều điểm tương đồng với M-84D, biến thể dành cho xuất khẩu. Ảnh: Military-Today. Degman vẫn giữ nguyên những đặc tính tốt của T-72: thân xe thấp, trọng lượng nhẹ, linh hoạt, vũ khí chính có uy lực lớn. Ảnh: Military-Today. Những cải tiến lớn nhất của Degman là hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, pháo được trang bị thiết bị ngắm ảnh nhiệt, thiết bị phát hiện nguồn lazer chiếu xạ vào xe, khoang lái được cải tiến, hệ thống liên lạc hiện đại... Ảnh: Military-Today. Xe tăng M-95 Degman được trang bị giáp phản ứng nổ do Israel chế tạo, bọc bên ngoài giáp chính của xe là giáp composite đa lớp. Xe có thiết kế “mở” cho phép nâng cấp – thay đổi dễ dàng cho các mục đích sử dụng trong tương lai. Ảnh: Military-Today. Tháp pháo của M-95 rất giống với M-84D. Pháo chính của M-95 là pháo nòng trơn 125mm, được thiết kế từ pháo của tăng M-84. Pháo có tốc độ bắn 8 đạn/phút, có nguồn tin cho rằng nó có thể bắn tới 9 đạn/phút như pháo xe M-84D. Ảnh: army-technology. M-95 có thể bắn các loại đạn AP-FSDS (đạn xuyên giáp động năng cao), HEAT (đạn chống tăng có sức nổ lớn) và đạn HE (đạn nổ phân mảnh chống bộ binh), với 22 viên trong thiết bị nạp đạn tự động giống, 20 viên khác trong tháp pháo sẽ được nạp đạn bằng tay. Ảnh: army-technology. Vũ khí phụ là súng máy hạng nặng M87 cỡ nòng 12,7mm và súng máy đồng trục 7,62mm. Ảnh: aw.my. Hệ thống ngắm mục tiêu bằng laser của M-95 có thể tìm mục tiêu trong khoảng cách 200-10.000m. Hệ thống trinh sát ảnh nhiệt có thể phát hiện mục tiêu cách xe 4.000m, khóa mục tiêu ở tầm 2.000m. Ảnh: army-technology. M-95 được lắp động cơ 1.000 mã lực, và có thể được thay thế bằng động cơ 1.200 mã lực. Ảnh: mainbattletanks. Hộp số có 5 số tiến và 1 số lùi. Tốc độ tối đa có thể đạt được là 70km/giờ, mang đầy bình nhiên liệu xe có tầm hoạt động 700km. Ảnh: 9gag.

M-95 Degman hội tụ được nhiều đặc tính tốt của xe tăng Nga và xe tăng phương Tây: khả năng sống sót cao trên chiến trường do kích cỡ nhỏ gọn và trọng lượng khá nhẹ, khả năng cơ động tốt, có hệ thống điều khiển hỏa lực tuyệt hảo, và thân xe thấp. Ảnh: Military-Today. M-95 Degman được chế tạo dựa trên nguyên mẫu M-91 Vihor. M-91 Vihor lại dựa trên nền tảng M-84. Trong khi đó, M-84 chính là phiên bản xe tăng T-72 do Nam Tư sản xuất theo giấy phép mua của Liên Xô. M-95 có nhiều điểm tương đồng với M-84D, biến thể dành cho xuất khẩu. Ảnh: Military-Today. Degman vẫn giữ nguyên những đặc tính tốt của T-72: thân xe thấp, trọng lượng nhẹ, linh hoạt, vũ khí chính có uy lực lớn. Ảnh: Military-Today. Những cải tiến lớn nhất của Degman là hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến, pháo được trang bị thiết bị ngắm ảnh nhiệt, thiết bị phát hiện nguồn lazer chiếu xạ vào xe, khoang lái được cải tiến, hệ thống liên lạc hiện đại... Ảnh: Military-Today. Xe tăng M-95 Degman được trang bị giáp phản ứng nổ do Israel chế tạo, bọc bên ngoài giáp chính của xe là giáp composite đa lớp. Xe có thiết kế “mở” cho phép nâng cấp – thay đổi dễ dàng cho các mục đích sử dụng trong tương lai. Ảnh: Military-Today. Tháp pháo của M-95 rất giống với M-84D. Pháo chính của M-95 là pháo nòng trơn 125mm , được thiết kế từ pháo của tăng M-84. Pháo có tốc độ bắn 8 đạn/phút, có nguồn tin cho rằng nó có thể bắn tới 9 đạn/phút như pháo xe M-84D. Ảnh: army-technology. M-95 có thể bắn các loại đạn AP-FSDS (đạn xuyên giáp động năng cao), HEAT (đạn chống tăng có sức nổ lớn) và đạn HE (đạn nổ phân mảnh chống bộ binh), với 22 viên trong thiết bị nạp đạn tự động giống, 20 viên khác trong tháp pháo sẽ được nạp đạn bằng tay. Ảnh: army-technology. Vũ khí phụ là súng máy hạng nặng M87 cỡ nòng 12,7mm và súng máy đồng trục 7,62mm. Ảnh: aw.my. Hệ thống ngắm mục tiêu bằng laser của M-95 có thể tìm mục tiêu trong khoảng cách 200-10.000m. Hệ thống trinh sát ảnh nhiệt có thể phát hiện mục tiêu cách xe 4.000m, khóa mục tiêu ở tầm 2.000m. Ảnh: army-technology. M-95 được lắp động cơ 1.000 mã lực, và có thể được thay thế bằng động cơ 1.200 mã lực. Ảnh: mainbattletanks. Hộp số có 5 số tiến và 1 số lùi. Tốc độ tối đa có thể đạt được là 70km/giờ, mang đầy bình nhiên liệu xe có tầm hoạt động 700km. Ảnh: 9gag.