Khi Quân đội Ukraine xâm chiếm khu vực Kursk của Nga, những ngày đầu, nhìn bề ngoài có vẻ áp đảo; tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự phương Tây đã nhìn ra những khó khăn và tin rằng, hành động của Ukraine tương đương với một hành động kết thúc của sức mạnh quân sự của họ. Thực tế đã chứng minh nhận định của các chuyên gia quân sự phương Tây này là tương đối đúng, bởi Ukraine đang phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ hậu quả phiêu lưu quân sự của họ. Johnson, cựu chuyên gia phân tích tình báo CIA, mới đây nói với giới truyền thông rằng, Quân đội Ukraine ở Kursk đã bị chia cắt thành nhiều bộ phận, trên và dưới không thể hỗ trợ và phối hợp với nhau. Còn theo hãng tin Pháp AFP, dẫn nguồn tin mới nhất do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho biết, một số đơn vị Ukraine đang rút khỏi khu vực Kursk và có thể được triển khai ở các hướng khác. Theo tin tức do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 23/8, trong 3 tuần hoạt động tác chiến trên hướng Kursk, Quân đội Nga đã tiêu diệt tổng cộng 5.137 quân Ukraine, phá hủy 69 xe tăng chiến đấu chủ lực, 200 xe bọc thép và 11 bệ phóng tên lửa, trong đó có 3 bệ phóng tên lửa HIMARS mà Mỹ viện trợ. Đánh giá từ thông tin chiến trường của Nga, Quân đội Ukraine đã mất một lượng lớn quân số và vũ khí, trang bị trong trận chiến Kursk. Có khoảng 12.000 quân Ukraine đã tiến vào lãnh thổ Nga, nếu thiệt mạng 5.137 người, thì sẽ chiếm gần một nửa số quân này. Rõ ràng, Quân đội Ukraine đã có ưu thế bất ngờ, khi tấn công vào khu vực Kursk của Nga trong giai đoạn đầu chiến dịch. Nhưng khi Quân đội Nga triển khai quân với vũ khí hạng nặng để phản công, thì lợi thế của Ukraine đã không còn. Vì vậy, mặc dù các quan chức cấp cao ở Kiev vẫn đánh giá cao “chiến thắng” của Quân đội Ukraine ở Kursk, nhưng khó có thể che giấu sự thật rằng, Quân đội Ukraine buộc phải bắt đầu rút quân. So với Nga, Ukraine không phải là đối thủ cùng trình độ. Mặc dù Ukraine đã nhận được một lượng lớn hỗ trợ quân sự từ phương Tây, nhưng khoảng cách lớn về tiềm lực chiến tranh và các yếu tố khác, là nguyên nhân chính khiến Quân đội Ukraine không thể củng cố kết quả sau cuộc đột kích vào Kursk. Tuy nhiên, những quyết định sai lầm của các nhà lãnh đạo hàng đầu Kiev, mong muốn đạt được thành công nhanh chóng và lợi ích tức thời, cùng với sự sẵn sàng can thiệp của các nhà tài trợ phương Tây vào các quyết định chiến đấu của Quân đội Ukraine, khiến họ có thể thua trận cuối cùng. Tất nhiên, những người ra quyết định ở Kiev không nhận thức được điều này, nên họ đã hấp tấp mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Kursk. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến điều này, nhưng điều quan trọng nhất là Quân đội Ukraine đã nhiều lần phải chịu thất bại trên chiến trường; đặc biệt ở chiến trường chính Donbass, không chỉ khiến lãnh đạo Ukraine xuống tinh thần, mà phương Tây cũng vỡ mộng về họ. Trong bối cảnh đó, Kiev rất cần một “chiến thắng” dù phải trả giá đắt, để nâng cao tinh thần cho quân đội và người dân Ukraine; đồng thời chứng minh cho phương Tây thấy, Ukraine hiện tại “vẫn ổn”. Ngoài ra, Quân đội Ukraine không còn có thể chịu được sức ép tấn công của Quân đội Nga trên mặt trận Donbass. Nếu cuộc chiến tiếp tục như thế này, sớm hay muộn toàn bộ khu vực Donbass sẽ rơi vào tay Nga. Vì vậy, Kiev hy vọng có thể lợi dụng cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, để buộc Moscow phải rút lực lượng chủ lực ở chiến trường Donbass. Bên cạnh đó, lãnh đạo Ukraine hy vọng qua cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, nhằm giảm bớt áp lực phòng thủ lên Quân đội Ukraine ở mặt trận Donbass, đồng thời tìm kiếm cơ hội để tiến hành phản công và tiếp tục khẳng định để phương Tây tiếp tục viện trợ quân sự và kinh tế. Tuy nhiên, Ukraine đã phạm sai lầm. Quân đội Nga không chỉ mở cuộc phản công ở Kursk, nhằm đánh bật quân Ukraine, mà còn không ngừng tấn công về hướng Donbass và tiếp tục đánh chiếm các thành phố, vùng lãnh thổ ở chiến trường trọng điểm này. Vì thế khiến lãnh đạo Ukraine tiếp tục lo lắng. Theo hãng tin Anh Reuters, Chính phủ Ukraine gần đây thông báo trên mạng xã hội rằng, họ đã buộc phải sơ tán người dân khỏi 14 khu dân cư ở Pokrovsk và khu vực xung quanh thành phố này. Lý do rất đơn giản, Quân đội Ukraine có thể đang chuẩn bị rút lui khỏi các khu dân cư này. Một chỉ huy Quân đội Ukraine nói với giới truyền thông rằng, Quân đội Ukraine "cực kỳ thiếu quân, vũ khí và đạn dược". Rõ ràng, với tình trạng hiện tại của Quân đội Ukraine ở khu vực Donbass, rất khó để họ có thể chống lại cuộc tấn công của Nga. Vì vậy, chính quyền Ukraine khẩn trương buộc người dân trong và ngoài thành phố Pokrovsk phải sơ tán khẩn cấp, có lẽ là vì họ có ý định từ bỏ “trung tâm giao thông lớn” này. Tuy nhiên, nếu để mất Pokrovsk, có thể khiến mặt trận chính ở Donbass sụp đổ theo hệ thống. Chưa hết, Ukraine bất ngờ tuyên bố rút một số quân khỏi khu vực Kursk, dường như họ đang từ bỏ hàng nghìn km2 đất đai do mình kiểm soát và chuẩn bị quay trở lại khu vực Donbass để tìm cách thiết lập tuyến phòng thủ vững chắc hơn để chống trả một đợt tấn công mới của Quân đội Nga. Vì vậy, quyết định tấn công khu vực Kursk của Ukraine ngay từ đầu đã không được ủng hộ, rõ ràng đó là một quyết định phiêu lưu. Thực tế đã chứng minh quân Nga không quay trở lại phòng thủ như mong đợi, mà mở cuộc tấn công ác liệt khi quân Ukraine đang trống rỗng ở Donbass, buộc phía Ukraine phải từ bỏ cuộc tấn công vào Kursk và triển khai sang các hướng khác, để đối phó với cuộc tấn công của Quân đội Nga. Rõ ràng, cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk có thể sớm kết thúc, và để cắm một vài lá cờ và dựng một vài biển báo trên mảnh đất Nga này, Ukraine cuối cùng sẽ phải trả giá không chỉ bằng việc mất quân. Về lâu dài, khiến Quân đội Ukraine rơi vào thế bị động hơn, thậm chí có thể trở thành “giọt nước tràn ly” bóp nát ý chí kháng cự của Ukraine. (Nguồn ảnh: TASS, Sputnik, Ukrinform).

