Ukraine tấn công Kursk, phải chăng NATO đã vượt “lằn ranh đỏ” của Nga?

Tờ báo Izvestia ngày 20/8 dẫn lời người phát ngôn của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga cho biết, Mỹ, Anh, Đức và Ba Lan đã tham gia vào cuộc tấn công của Quân đội Ukraine vào Kursk bằng cách cung cấp huấn luyện quân sự và tình báo cho Ukraine. Theo Izvestia, lính Ukraine khi vào Kursk đã được huấn luyện ở Anh và Đức; các cố vấn quân sự từ các nước NATO đã huấn luyện Quân đội Ukraine về cách phối hợp chiến đấu và sử dụng vũ khí, trang bị của phương Tây. Ngoài ra, NATO còn cung cấp cho Ukraine thông tin trinh sát vệ tinh về việc triển khai Quân đội Nga ở khu vực Kursk. Tuy nhiên Mỹ đã nhanh chóng phủ nhận điều này. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karina Jean-Pierre trước đó tuyên bố rằng, Ukraine đã không thông báo trước cho Mỹ về vấn đề này và Mỹ "không liên quan" đến hoạt động quân sự của Ukraine trên lãnh thổ Nga. Thủ tướng Đức Scholz cũng cho biết, việc chuẩn bị cho các hành động quân sự của Ukraine ở Nga là "rất bí mật". Kiev không có sự tham vấn trước đó với Đức và Đức cũng không biết về việc này. Dù phương Tây đã “công khai giữ khoảng cách” với việc Ukraine tấn công lãnh thổ Nga, nhưng trợ lý Tổng thống Nga, nguyên là cựu thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Patrushev cho rằng, Ukraine sẽ không bao giờ dám xâm nhập lãnh thổ Nga trên quy mô lớn, nếu không có sự cho phép của Mỹ và sự hỗ trợ của NATO. Chuyên gia Trung Quốc Trương Hồng (Zhang Hong), nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, có bài viết trên trang Observer Network cũng cho rằng, nỗ lực tránh xa quan hệ của các nước phương Tây chỉ là một cử chỉ ngoại giao, và hành động của Ukraine tại tỉnh Kursk có liên quan nhiều đến phương Tây. Manh mối có thể được nhìn thấy từ các thông tin trên tờ New York Times của Mỹ và The Guardian của Anh vào tháng 8 năm ngoái. Vào tháng 8/2023, tờ New York Times đã đề cập trong một bài viết rằng, tại một hội nghị trực tuyến, Tướng Milley, khi đó là Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Đô đốc Anh Radakin và Tướng Cavalli, chỉ huy Quân đội Mỹ ở châu Âu, đều kêu gọi Quân đội Ukraine tập trung vào "một mặt trận chính". Hai quan chức quen thuộc với cuộc đối thoại tiết lộ rằng, Tướng Zaluzhny, khi đó là Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, đã chấp nhận đề xuất. Vài ngày sau, tờ Guardian của Anh đưa tin vào giữa tháng 8/2023, Tướng Zaluzhny đã tổ chức một cuộc họp bí mật với các tướng lĩnh NATO ở biên giới giữa Ukraine và Ba Lan. Cuộc họp kéo dài 5 giờ, nhằm mục đích giúp Ukraine định hình lại chiến lược quân sự của mình. “Rõ ràng, phương Tây cho rằng chiến lược của Ukraine là không khả thi và không bền vững, bởi sự hỗ trợ về hậu cần, hỏa lực, trang thiết bị và sức mạnh quân sự của Quân đội Ukraine không đủ để hỗ trợ nước này chiến đấu lâu dài, trên quy mô lớn. Vì vậy, phương Tây đã đưa ra những đề xuất trên”, Trương Hồng nói. "Đánh giá về cuộc phản công của Ukraine năm 2023, họ đã không nghe theo đề xuất của phương Tây; nhưng lần này, cố vấn của Văn phòng Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak đã công khai thừa nhận với giới truyền thông rằng, Kiev và các đồng minh phương Tây đã thảo luận về việc tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các cuộc tấn công biên giới chưa được thảo luận ở cấp độ công khai”; Trương Hồng tin rằng, các hành động hiện tại của Quân đội Ukraine thực chất đang thực hiện các khuyến nghị hoạt động trước đây của NATO. Chuyên gia Trương Hồng cho rằng, không nhất thiết phải chứng minh rằng, Ukraine đã thông báo trước cho Mỹ và các nước NATO; mà điều quan trọng nhất là Kiev cần nhận được sự hỗ trợ của NATO? Điều này đã được khẳng định, khi vũ khí từ các nước NATO và lính đánh thuê nước ngoài đã tham gia vào cuộc đột kích của Quân đội Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga. Sau khi Tướng Zaluzhny mất chức, Tướng Syrsky thay thế Tướng Zaluzhny vào tháng 2 năm nay. Theo thông tin trên tờ The Economic Times của Anh ngày 18/8, Tướng Syrsky đã phải vật lộn với "di sản kém lý tưởng", do Tướng Zaluzhny để lại trong vài tháng sau khi nhậm chức, đặc biệt là tình trạng thiếu quân trầm trọng. Ngoài ra, việc các nhà lập pháp Mỹ chậm phê duyệt viện trợ cho Ukraine, khiến Quân đội Ukraine phải rút khỏi thành phố Avdiivka, một vị trí chiến lược sát nách thành phố Donetsk. Theo một số tin đồn rằng, Tướng Syrsky nếu không cải thiện tình hình chiến trường, thì cũng bị sa thải. Trong bối cảnh đó, Tướng Syrsky bắt đầu kế hoạch của mình. Một người thân cận với Tướng Syrsky tiết lộ, Tướng Syrsky đã cân nhắc nhiều phương án, đó là tấn công khu vực Belgorod hay Kursk, hoặc tấn công cả hai khu vực cùng lúc. Mục đích chính là gây sức ép, rút Quân đội Nga khỏi Donbass và tạo ra con bài thương lượng cho các cuộc đàm phán có thể xảy ra trong tương lai giữa Nga và Ukraine. Nguồn tin cho biết. Tướng Syrsky cực kỳ bí mật và chỉ chia sẻ kế hoạch này với một nhóm nhỏ các tướng lĩnh và quan chức an ninh. Ông cũng có cuộc gặp riêng với Tổng thống Zelensky mà không có ai khác có mặt. Cơ quan tình báo trong quân đội đã hoàn thành phần lớn công việc và hoạt động được giữ bí mật tuyệt đối. Hoạt động tác chiến của Ukraine ở Kursk cũng được Mỹ và phương Tây giúp giữ bí mật. "Trước đó, hai hoạt động do Tướng Syrsky lên kế hoạch đã bị phương Tây làm gián đoạn. Một trường hợp, thông tin bị rò rỉ cho người Nga, còn trong hoạt động còn lại, hoạt động này bị yêu cầu đình chỉ". The Economist viết rằng, việc giữ bí mật của chiến dịch, giúp Ukraine tiến hành một cuộc tấn công trước khi Nga kịp phản ứng với những gì đang xảy ra. "Họ (Nga) nhận ra rằng, điều gì đó sắp xảy ra, nhưng có lẽ họ nghĩ rằng, Ukraine cần sự chấp thuận của Mỹ để thực hiện một hành động táo bạo như vậy". Cuộc đột kích của Ukraine vào lãnh thổ Nga, càng khiến mối quan hệ giữa Nga và NATO trở nên căng thẳng hơn, lòng tin chiến lược lẫn nhau càng suy giảm. Chuyên gia Trương Hồng tin rằng, có thể xảy ra hai tình huống tiếp theo. Thứ nhất, Nga tiếp tục hạ thấp ngưỡng hạt nhân của mình. Vào tháng 6 năm nay, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Ryabkov thông báo về khả năng sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình, để thích ứng với những thay đổi trong quan hệ quốc tế. Thứ hai, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới giữa Mỹ và Nga sẽ hết hạn vào năm 2026. Xét theo tình hình hiện tại, có thể sẽ không có bất kỳ hiệp ước kiểm soát vũ khí nào giữa Mỹ và Nga trong tương lai. Có khả năng cao là hệ thống kiểm soát vũ khí toàn cầu, được thiết lập vào cuối Chiến tranh Lạnh sẽ tan rã hoàn toàn. (Nguồn ảnh: Topwar, Sina, Ukrinform, Kyiv Independent).

