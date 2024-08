Tổng thống Zelensky bị tên lửa Nga tấn công ngay khi vừa rời trụ sở

Sau nửa tháng giao tranh, quân Ukraine ở khu vực Kursk có dấu hiệu suy yếu, tốc độ tiến quân giảm sút rõ rệt. Quân Ukraine phải rút một số đơn vị về tuyến sau, sau đó thay bằng những đơn vị mới, nhưng khiến tình hình càng xấu đi. Hãng tin Nga Sputnik dẫn lời nhà quan sát quân sự Nga Yury Podolyaka cho biết, tính đến tối 22/8, Quân đội Ukraine đã tập hợp một số lượng lớn quân dự bị ở quận Ligovsky và dựa vào lợi thế về quân số để tiếp tục tổ chức tấn công dữ dội vào các vị trí phòng ngự của Nga. Do Quân đội Nga không có lực lượng tại đây, nên các đội trinh sát phá hoại của Quân đội Ukraine đã xâm nhập thành công, tạo điều kiện cho Quân đội Ukraine tiến hành các hoạt động bọc sườn nhằm vào các khu dân cư ở đây. Hiện tại, quân Nga đang bị bao vây ở các khu dân cư lớn ở Malaya Loknia, Cherkasy và Porechny. Quân đội Ukraine đã bao vây các ngôi làng này từ ba hướng. Tuy nhiên không giống như Quận Ligovsky, Quân đội Ukraine chiến đấu ở quận Glushkovsky đã không nhận được quân tiếp viện trong ít nhất ba ngày. Giao tranh ác liệt trong nhiều ngày liên tiếp, đã khiến quân Ukraine tại đây kiệt sức. Tiểu đoàn 501 thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới 36 của Quân đội Ukraine hoạt động trong khu vực bị tổn thất nặng về quân số và vũ khí, trang bị. Nếu không có quân tiếp viện đến, đơn vị sẽ mất khả năng tấn công. Tất nhiên, Quân đội Nga ở đây cũng cảm thấy không ổn. Tuyến hậu cần đã bị Quân đội Ukraine bắn phá bằng hỏa lực tầm xa và đang đối mặt với nguy cơ hết lương thực. Hiện tại, cả hai bên đều đang dựa vào việc tiếp viện đi qua khu vực này. Cùng lúc đó, hỏa lực tầm xa của Nga cũng đang tấn công không ngừng vào tỉnh Sumy, giáp giới với tỉnh Kursk của Nga, cố gắng cắt đứt đường tiếp tế của Quân đội Ukraine vào Kursk, gây cho phía Ukraine nhiều thiệt hại. Giữa lúc tình hình căng thẳng, Tổng thống Zelensky đã đến tỉnh Sumy vào ngày 23/8 để kiểm tra và tổ chức cuộc gặp với Tổng tư lệnh Syrsky trong một căn hầm bí mật ở khu vực Sumyprom của tỉnh Sumy, để trao đổi trực tiếp về tình hình chiến trường. Có lẽ Quân đội Nga đã thu được thông tin tình báo trước và tiến hành tấn công dữ dội vào khu vực này, nhiều mục tiêu của Quân đội Ukraine đã bị phá hủy, bao gồm kho tàng, trận địa phòng không và một hầm trú ẩn đặc biệt. Căn hầm này là nơi Tổng thống Zelensky tổ chức cuộc họp đã bị một tên lửa siêu thanh Kinzhal đánh trúng, rất may là Tổng thống Zelensky và Tướng Syrsky đã đi trước một bước. Phóng viên quân sự Yury Kotnok của Ukraine đã đưa tin về việc này. Ông dẫn thông tin nội bộ ở Ukraine và cho biết, tên lửa của Nga tấn công khi Tổng thống Zelensky đã sớm rời hầm trú ẩn ở sở chỉ huy; tuy nhiên lực lượng còn ở trong hầm bị thiệt hại nặng, nhiều người bị tên lửa tiêu diệt tại chỗ. Dù tình hình Kursk rất khó khăn, nhưng chiến trường ở đây chỉ là một phần nhỏ trong toàn bộ chiến trường Nga-Ukraine và sẽ không trở thành bước ngoặt của cuộc chiến này. Quân đội Nga không rút quân quy mô lớn từ Donbass như Kiev tính toán, mà tiếp tục tăng cường tấn công Donbass. Do Quân đội Ukraine đã rút một lượng lớn quân số và vũ khí khỏi Donbass, nên tuyến phòng thủ ở đây đang bị đe dọa. Hãng tin AP của Pháp phỏng vấn chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới 47 Ukraine đang chiến đấu ở Pokrovsk, Donetsk, sĩ quan này cho biết, họ bị tổn thất rất nặng và thiếu mọi thứ, kể cả vũ khí, đạn dược và quân có kinh nghiệm chiến đấu ở đây. Một số binh sĩ của Lữ đoàn 47 thậm chí còn sợ hãi khi thấy quân Nga lao tới trước mặt mà không nổ súng vì không có hỏa lực hỗ trợ, điều này khiến quân Ukraine bị tổn thất nặng. Viên chỉ huy này cho biết, sự hoảng loạn đã bắt đầu lan rộng trong Lữ đoàn, trong khi Lữ đoàn vẫn phải cắt lực lượng tăng cường cho mặt trận Kursk. Cùng lúc đó, 3 đại đội của Quân đội Ukraine đang chiến đấu trên hướng Pokrovsk hạ vũ khí và trực tiếp rút khỏi vị trí. Hãng tin RIA Novosti dẫn lời chuyên gia quân sự người Anh Alexander Mekulis nói, có cảm giác như Kiev đang “cố tình” trao Donbass cho người Nga. Ông Mekulis cũng cho rằng, lợi thế về quân số của Quân đội Nga so với Quân đội Ukraine ở đây là 3 trên 1, và Quân đội Ukraine hoàn toàn không thể phòng thủ một cách hiệu quả. Điều này cho phép Quân đội Nga tiến lên nhanh chóng và hàng chục nghìn quân Ukraine ở trong khu vực đó đang gặp nguy hiểm. Thông tin cũng cho biết, Quân đội Nga cùng lúc đã đạt được những đột phá nhanh chóng trên ba hướng trên chiến tuyến Donbass, bao gồm Pokrovsk, nơi Quân đội Nga đã chiếm được một nửa thành phố Novogrodovka. Tại thành phố Toretsk, Quân đội Nga đang tiến về trung tâm thành phố. Nhiều chuyên gia phương Tây cho rằng, cuộc chiến kéo dài ở Donbass có thể sẽ kết thúc nhanh chóng, khi quân Nga có những bước tiến đáng kể tại chiến trường trung tâm này. Nếu Quân đội Nga kết thúc mùa hè này bằng việc bao vây được thành phố Pokrovsk, đó là thắng lợi lớn nhất của Quân đội Nga trong năm 2024 này. (Nguồn ảnh: Topwar, Ukrinform, Kyiv Independent).

