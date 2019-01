Kinh ngạc dàn vũ khí Lục quân Lào sẽ duyệt binh ở Viêng Chăn

Trong hôm 17/1, tại huyện Phonhong, Viêng Chăn, Quân đội Nhân dân Lào đã tổ chức buổi tổng duyệt cho lễ duyệt binh kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Lào vào ngày mai 20/1. Đây cũng là lần duyệt binh lớn nhất trong lịch sử của Lào với sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ cùng hàng trăm phương tiện cơ giới quân sự hiện đại. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Nổi bật nhất trong đó có thể kể tới số vũ khí mới của Lục quân Lào lần đầu được giới thiệu tới công chúng nước này cũng như quan khách quốc tế. Theo ước tính Lục quân Lào sẽ giới thiệu ít nhất 20 chủng loại vũ khí có trong trang bị của lực lượng này. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Trong đó đầu tiên phải nói đến các mẫu vũ khí do Trung Quốc chế tạo trong biên chế Lục quân Lào với số lượng khá lớn. Trong ảnh là mẫu xe bọc thép chở quân bánh lốp 4x4 Tiger của Trung Quốc, có khả năng chở theo từ 9 binh sĩ cùng kíp lái hai người. Xe cũng được vũ trang với súng máy 12.7mm. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Kế đến là mẫu pháo tự hành 122mm PCL-09, đây có thể được xem là mẫu pháo tự hành chủ lực của Lục quân Lào và được biên chế với số lượng lớn. PCL-09 có tầm bắn từ 18 - 27 km. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Một mẫu pháo khác của Trung Quốc trong biên chế Lục quân Lào đó hệ thống pháo phản lực phóng loạt SR-5 sử dụng đạn rocket 122mm có tầm bắn khoảng 50 km. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Trong ảnh là hệ thống cối bắn nhanh tự hành 82mm Type PCP001 của Lục quân Lào, tổ hợp vũ khí này được đặt trên khung gầm xe bọc thép Dongfeng EQ2050. Hệ thống cối này có tầm tác chiến hiệu quả lên đến 6.000m với tốc độ bắn khoảng 40 phát/phút. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Bên cạnh các loại pháo, Lục quân Lào cũng đã được trang bị hệ thống phòng không tầm ngắn Yitian hiện đại của Trung Quốc, nó được trang bị trang bị 8 tên lửa đất đối không Tianlong 6 được phát triển dựa trên nền tảng tên lửa không đối không TY-90 có tầm bắn hiệu quả từ 300m đến 6.000m với các mục tiêu có độ cao lên đến 4.000m. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Sau các loại vũ khí của Trung Quốc thì Lục quân Lào vẫn sử dụng khá nhiều các loại vũ khí do Liên Xô chế tạo, điển hình như các tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn 9K35 Strela-10. Mỗi tổ hợp phòng không này được trang bị 4 tên lửa 9M37 có tầm bắn 500-5.000m với các mục tiêu có độ cao 10-3.500m. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Cái tên tiếp theo có thể là hệ thống phòng không mạnh nhất của Lào cho đến thời điểm hiện tại - S-125 Neva/Pechora tổ hợp phòng không tầm trung do Liên Xô phát triển, có tầm bắn hiệu quả từ 28–35km với các mục tiêu bay ở độ cao lên đến 18.000m. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Một lực lượng khác của Lục quân Lào cũng được tái trang bị mạnh mẽ trong thời gian gần đây là lực lượng tăng thiết giáp với việc đưa vào trang bị mới 30 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B “đại bàng trắng” mua từ Nga. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Hỗ trợ cho những chiếc T-72B trong Lục quân Lào còn có các biến thể xe tăng T-54/55 của Liên Xô hoặc Type 59 của Trung Quốc. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Trong ảnh là xe tăng lội nước PT-76 của Lục quân Lào, gần như mọi dòng xe tăng của Lào đều sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh vào ngày mai 20/1. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Xe trinh sát bọc thép BRMD-2 của Lục quân Lào sau khi đã được hiện đại hóa với việc trang bị thêm các tấm giáp bảo vệ và hệ thống trinh sát quang học trên tháp pháo. Hệ thống vũ khí của xe vẫn được giữ nguyên. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Xe bọc thép chở quân BTR-60 của Lục quân Lào, mẫu phương tiện này có thể chở theo tối đa từ 8-10 binh sĩ chưa bao gồm kíp chiến đấu. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Xe chiến đấu bộ binh BMP-1 của Lục quân Lào. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Kế đến là tổ hợp pháo phản lực phóng loạt BM-21 Grad của pháo binh Lào, chúng được trang bị đạn rocket 122mm và có tầm bắn tối đa lên đến 20km. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Trong ảnh là pháo tự hàn HL-70 do Lào tự nâng cấp từ lựu pháo 122mm D-30 của Liên Xô trên khung gầm bánh lốp đặc chủng 6x6, mẫu pháo này có tầm bắn từ 15-21km. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Ngay sau pháo tự hành HL-70 là các mẫu pháo kéo của Lục quân Lào dẫn đầu là pháo kéo xe D-20 152mm, có tầm bắn hiệu quả từ 17-24km. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Một mẫu pháo kéo khác của Lục quân Lào M-46 130mm có tầm bắn từ 27 đến 38km. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Cái tên cuối cùng trong danh sách này là pháo phòng không hai nòng ZSU-23-2 23mm có tầm bắn hiệu quả hơn 2.000m và có tốc độ bắn ước đạt từ 400-2.000 phát/phút. Nguồn ảnh: Houmphet Manisouk Mời độc giả xem video: Quân đội Lào chuẩn bị cho lễ duyệt binh 20/1. (nguồn L.M. Channel)

