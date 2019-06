Kinh khủng số lượng bệ phóng tên lửa đối không Iran, Mỹ liệu hồn!

Sự kiện phòng không Iran bắn rơi máy bay không người lái trị giá 180 triệu USD của Quân đội Mỹ đã khiến cả thế giới phương Tây “sửng sốt” về khả năng tác chiến của lực lượng phòng không – không gian Iran. Thật vậy, sức mạnh của đội quân này nếu “nhìn kỹ” có thể coi là đứng hàng top ở châu Á. Nguồn ảnh: Youtube Theo các đánh giá mang tính tương đối (rất khó để nói chính xác ngoại trừ chính Iran tiết lộ), lực lượng phòng không Iran hiện có khoảng 2.000 bệ phóng tên lửa đất đối không do nước này sản xuất và một phần nhập khẩu. Cụ thể, Iran hiện có 50 bệ phóng tên lửa 2K12 Kub (SA-6) mua của Nga năm 1995, nó có tầm bắn 30km, độ cao tác xạ 16km. Nguồn ảnh: Youtube 29 bệ phóng tên lửa phòng không tự hành Tor-M1 mua của Nga năm 2005. Loại này có tầm bắn 16km, độ cao tác xạ 6km, nổi bật ở khả năng phản ứng nhanh, cơ động cao, có thể đi theo đội hình hành quân bảo vệ. Nguồn ảnh: IRNA 30 bệ phóng tên lửa tầm thấp Rapier mua của Anh năm 1971. Loại này có tầm bắn 10km. Nguồn ảnh: SimHQ 200 bệ phóng tên lửa tầm trung MIM-23 HAWK nhập khẩu từ Mỹ trước cuộc Cách mạng Hồi giáo 1979. Loại này có tầm bắn 24-30km, độ cao tác xạ từ 14-16km. Nguồn ảnh: The Daily Best Đặc biệt, trang bị vũ khí phòng không tầm xa nhập khẩu của Iran có số lượng cực kỳ khủng khiếp. Ước tính, hiện họ có tới 400 bệ phóng tên lửa tầm siêu xa S-200 mua của Nga, chúng có tầm bắn chừng 200-250km và đã được Iran cải tiến. Nguồn ảnh: The National Tuy có số lượng rất nhỏ trong kho tên lửa phòng không Iran, nhưng S-300PMU2 vẫn được coi là "quân át chủ bài" nhờ khả năng tác chiến cực mạnh. Hiện Iran có 4 khẩu đội với 16 bệ phóng trang bị tên lửa 48N6E2 có tầm bắn 200km, độ cao tác xạ 27km. Nguồn ảnh: DEFA Bên cạnh dàn tên lửa nhập khẩu, Iran còn có trong tay cả nghìn bệ phóng tên lửa nội địa. Cụ thể gồm 400 bệ phóng tên lửa tầm xa cố định Sayyad-1 được chế tạo theo mẫu tên lửa HQ-2 hay SA-2 của Liên Xô. Loại này có tầm bắn 80-100km, độ cao tác xạ 27km. Nguồn ảnh: sepahnews Khoảng 300 bệ phóng tên lửa tầm trung Mersad được chế tạo theo loại MIM-23 Hawk của Mỹ. Nó có tầm bắn 40-45km, độ cao tác xạ 20km. Nguồn ảnh: Tasnimnews Khoảng 400 bệ phóng "gia đình" tên lửa Raad gồm 4 kiểu loại: 3rd Khordad trang bị tên lửa Taer-2B với radar mạng pha tích hợp bệ phóng; Tabas sử dụng đạn Taer-2A; Alam al hoda trang bị hệ thống dẫn đường quang học và Raad 2 trang bị hệ thống quang học tích hợp với đạn cải tiến. Nguồn ảnh: Pakistan Defence "Gia đình" tên lửa Raad có tầm bắn 50-105km, trong đó loại 3rd Khordad bắn rơi siêu UAV Mỹ hôm 20/6 trang bị tên lửa Taer-2B có tầm phóng tới 100km. Nguồn ảnh: Youtube Khoảng 150 bệ phóng tên lửa phòng không tầm xa Sayyad-2 và 3. Hệ thống có bệ phóng giống hệt kiểu của tên lửa MIM-104 Patriot do Mỹ sản xuất, nhưng dùng đạn cải tiến từ tên lửa hải đối không RIM-66 SM-1 của Hải quân Mỹ. Nguồn ảnh: Mod DB Sayyad 2 có tầm bắn 100-120km, độ cao tác xạ 27km, tốc độ đạn Mach 3,6-4; Sayyad 3 có tầm bắn 120-150km, độ cao tác xạ 30km, tốc độ đạn bay Mach 4,5-5,1. Nguồn ảnh: Youtube 200 bệ phóng tên lửa phòng không tầm thấp Ya Zahra-3 được Iran cải tiến từ loại HQ-7 của Trung Quốc. Tên lửa có tầm bắn 16km, độ cao tác xạ 6,5km. Nguồn ảnh: IPFS Khoảng 200 bệ phóng hệ thống phòng không tầm thấp, phản ứng cực nhanh Herz-9 có tầm bắn 11km, độ cao tác xạ từ 5m tới 5.000m. Nguồn ảnh: uskowioniran Dù vẫn đang trong quá trình phát triển, chưa chính thức biên chế, nhưng một số nguồn tin cho là Iran đã chế tạo vài chục bệ phóng tên lửa tầm xa Bavar-373 có khả năng tác chiến tương đương S-300. Nguồn ảnh: Wikipedia Video Iran bắn thử thành công hệ thống phòng không Sayyad 2. Nguồn: FARS

