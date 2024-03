Kiev chế tạo UAV mới "phiên bản Lancet Nga" gây khó cho Moscow?

Ukraine vừa tiến hành thử nghiệm sơ bộ hai máy bay không người lái tương tự như loại UAV Lancet của Nga, cuộc thử nghiệm đã diễn ra suôn sẻ và những chiếc UAV này sẽ sớm được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu. Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số Ukraine đã công bố thông tin trên. Ảnh: Militarnyi. “Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là tạo ra một loại máy bay tương tự như máy bay không người lái Lancet của Nga, một máy bay không người lái có thể tấn công ở khoảng cách 40 km”, ông Fedorov cho biết. Ảnh: Pravda. Ông Fedorov cũng lưu ý rằng, các máy bay không người lái có chức năng theo dõi mục tiêu, cho phép chúng tự dẫn đường trong phần cuối của chuyến bay trong trường hợp không liên lạc trực tiếp với người điều khiển. Ảnh: The Times of Israel. Theo Fedorov, 4 máy bay không người lái của Ukraine gần đây đã được thử nghiệm và 2 cuộc thử nghiệm đã thành công. Trong tương lai gần, mỗi tháng các nhà máy của Ukraine có thể tổ chức sản xuất khoảng 100 chiếc UAV như vậy. Ảnh: Pravda. UAV Lancet cung cấp phạm vi tấn công lớn hơn, hoạt động ở khoảng cách 30-40km , trong khi máy bay không người lái Góc nhìn thứ nhất (FPV) chỉ hoạt động ở khoảng cách 10-20km. Ảnh: Military Review. Máy bay không người lái loại Lancet có một ưu điểm lớn là có thể hoạt động vào ban ngày, trong khi máy bay bốn cánh cỡ lớn chỉ có thể hoạt động trong bóng đêm. UAV Lancet được điều khiển bằng kênh video, cho phép hướng dẫn và điều chỉnh chuyển động trong quá trình tấn công mục tiêu. Ngoài ra, những máy bay không người lái như Lancet còn có chức năng thu thập mục tiêu, cho phép chúng khóa mục tiêu trong khoảng 300-500 mét cuối cùng trước khi tấn công mà không cần liên lạc trực tiếp với người điều khiển. Ông Mykhailo Fedorov cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra thị trường cho những chiếc máy bay không người lái như vậy. Ông Fedorov giải thích: “Đây là một sản phẩm công nghệ cao nên chúng tôi chưa thể tung ra thị trường ngay và chúng tôi còn cần phải thử nghiệm trên chiến trường”. UAV Lancet của Nga đã được thử nghiệm chiến đấu trên chiến trường và được đánh giá rất cao. Lần đầu tiên loại UAV này tham chiến là ở Syria, trong thời gian Nga can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này từ tháng 11/2020. Vào ngày 8/6/2022, Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga thông báo rằng máy bay không người lái Lancet và KUB đã được triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Một tháng sau, đoạn video đầu tiên về việc sử dụng UAV Lancet chiến đấu ở Ukraine đã xuất hiện. Vào cuối năm 2022, xuất hiện nhiều video trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái Lancet tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine, như hệ thống phòng không, pháo tự hành, xe tăng và xe tải quân sự. UAV Lancet được Nga sử dụng làm vũ khí chính xác chống lại các mục tiêu quân sự có giá trị cao, thường được định vị bởi máy bay không người lái trinh sát trước khi nó được phóng. Mặc dù Lancet được ghi nhận đã bắn trúng một số mục tiêu của Ukraine nhưng cũng có rất nhiều mục tiêu bắn trượt. Vào ngày 01/11/2023, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, Lancet là một trong những phương tiện hiệu quả nhất được Nga triển khai ở Ukraine trong 12 tháng trước đó. Tổng tư lệnh Ukraine, Tướng Valerii Zaluzhnyi viết rằng, Nga đang triển khai Lancet "rộng rãi và hiệu quả" và nói rằng việc chống lại chúng là "khá khó khăn". Việc cho ra đời loại UAV tương tự như Lancet được xem là biện pháp đối phó mới của Ukraine. Với những khả năng được giới thiệu là không thua kém dòng Lancet của Nga, UAV của Ukraine được kỳ vọng rất nhiều, tuy nhiên kết quả còn phải chờ đợi thực tế chiến đấu mới có thể đánh giá được.

Ukraine vừa tiến hành thử nghiệm sơ bộ hai máy bay không người lái tương tự như loại UAV Lancet của Nga, cuộc thử nghiệm đã diễn ra suôn sẻ và những chiếc UAV này sẽ sớm được thử nghiệm trong điều kiện chiến đấu. Mykhailo Fedorov, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi số Ukraine đã công bố thông tin trên. Ảnh: Militarnyi. “Điều rất quan trọng đối với chúng tôi là tạo ra một loại máy bay tương tự như máy bay không người lái Lancet của Nga, một máy bay không người lái có thể tấn công ở khoảng cách 40 km”, ông Fedorov cho biết. Ảnh: Pravda. Ông Fedorov cũng lưu ý rằng, các máy bay không người lái có chức năng theo dõi mục tiêu, cho phép chúng tự dẫn đường trong phần cuối của chuyến bay trong trường hợp không liên lạc trực tiếp với người điều khiển. Ảnh: The Times of Israel. Theo Fedorov, 4 máy bay không người lái của Ukraine gần đây đã được thử nghiệm và 2 cuộc thử nghiệm đã thành công. Trong tương lai gần, mỗi tháng các nhà máy của Ukraine có thể tổ chức sản xuất khoảng 100 chiếc UAV như vậy. Ảnh: Pravda. UAV Lancet cung cấp phạm vi tấn công lớn hơn, hoạt động ở khoảng cách 30-40km , trong khi máy bay không người lái Góc nhìn thứ nhất (FPV) chỉ hoạt động ở khoảng cách 10-20km. Ảnh: Military Review. Máy bay không người lái loại Lancet có một ưu điểm lớn là có thể hoạt động vào ban ngày, trong khi máy bay bốn cánh cỡ lớn chỉ có thể hoạt động trong bóng đêm. UAV Lancet được điều khiển bằng kênh video, cho phép hướng dẫn và điều chỉnh chuyển động trong quá trình tấn công mục tiêu. Ngoài ra, những máy bay không người lái như Lancet còn có chức năng thu thập mục tiêu, cho phép chúng khóa mục tiêu trong khoảng 300-500 mét cuối cùng trước khi tấn công mà không cần liên lạc trực tiếp với người điều khiển. Ông Mykhailo Fedorov cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra thị trường cho những chiếc máy bay không người lái như vậy. Ông Fedorov giải thích: “Đây là một sản phẩm công nghệ cao nên chúng tôi chưa thể tung ra thị trường ngay và chúng tôi còn cần phải thử nghiệm trên chiến trường”. UAV Lancet của Nga đã được thử nghiệm chiến đấu trên chiến trường và được đánh giá rất cao. Lần đầu tiên loại UAV này tham chiến là ở Syria, trong thời gian Nga can thiệp quân sự vào cuộc nội chiến ở quốc gia Trung Đông này từ tháng 11/2020. Vào ngày 8/6/2022, Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga thông báo rằng máy bay không người lái Lancet và KUB đã được triển khai trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Một tháng sau, đoạn video đầu tiên về việc sử dụng UAV Lancet chiến đấu ở Ukraine đã xuất hiện. Vào cuối năm 2022, xuất hiện nhiều video trên mạng xã hội cho thấy máy bay không người lái Lancet tấn công nhiều mục tiêu quân sự của Ukraine, như hệ thống phòng không, pháo tự hành, xe tăng và xe tải quân sự. UAV Lancet được Nga sử dụng làm vũ khí chính xác chống lại các mục tiêu quân sự có giá trị cao, thường được định vị bởi máy bay không người lái trinh sát trước khi nó được phóng. Mặc dù Lancet được ghi nhận đã bắn trúng một số mục tiêu của Ukraine nhưng cũng có rất nhiều mục tiêu bắn trượt. Vào ngày 01/11/2023, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố, Lancet là một trong những phương tiện hiệu quả nhất được Nga triển khai ở Ukraine trong 12 tháng trước đó. Tổng tư lệnh Ukraine, Tướng Valerii Zaluzhnyi viết rằng, Nga đang triển khai Lancet "rộng rãi và hiệu quả" và nói rằng việc chống lại chúng là "khá khó khăn". Việc cho ra đời loại UAV tương tự như Lancet được xem là biện pháp đối phó mới của Ukraine. Với những khả năng được giới thiệu là không thua kém dòng Lancet của Nga, UAV của Ukraine được kỳ vọng rất nhiều, tuy nhiên kết quả còn phải chờ đợi thực tế chiến đấu mới có thể đánh giá được.