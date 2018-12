Không tưởng lý do tiêm kích Su-35 “thèm khát” đối thủ để tiêu diệt

Trong một bài phân tích mới đây trên tờ National Interest của Mỹ nhận xét, Nga khó có thể bán được máy bay chiến đấu Su-35 nếu không chứng minh được sức mạnh của nó trên bầu trời. Hồi đầu năm, tiêm kích ưu thế trên không Sukhoi Su-35 Flanker-E của Nga bắt đầu hoạt động trong lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF), đây cũng là lực lượng quân đội lớn thứ hai sau Lực lượng hàng không vũ trụ Nga sử dụng dòng máy bay mới này. Công ty sản xuất Su-35 cũng ký một bản hợp đồng với Indonesia nhằm cung cấp 11 tiêm kích Su-35 với giá 1,4 tỷ USD hồi tháng 10. Nhiều “người mua” tiềm năng cũng đang xếp hàng để mua các máy bay chiến đấu do Nga sản xuất. Tuy nhiên, việc xuất khẩu tiêm kích Su-35 được nhận định là không thành công bằng việc xuất khẩu hai máy bay đời cũ hơn: Su-30MK và Su-30SM Flanker-H. Một trong những lý do là Su-35 không có nhiều “đất diễn” như các loại tiêm kích khác, theo National Interest. Trong khi Su-35S đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Syria, dòng máy bay này chưa có cơ hội đối đầu với máy bay kẻ thù và thể hiện khả năng của mình. Quân đội Nga ở Syria không phải đối mặt với mối nguy hiểm thực sự nào trên bầu trời Syria vì cả phiến quân nổi dậy Syria lẫn khủng bố IS đều không có khả năng chiến đấu trên không. Mặc dù các máy bay Nga khác như Su-30SM và máy bay ném bom Sukhoi Su-34 Fullback đã có cơ hội thể hiện trong các cuộc tấn công không đối đất, Su-35 thì không. Điện Kremlin không ngại ngùng khi nói về việc chiến dịch ở Syria quan trọng như thế nào với ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Tổng thống Nga Putin từng nói tháng 7: “Khi chúng tôi bắt đầu sử dụng những vũ khí hiện đại này, bao gồm cả tên lửa, thành viên của các công ty công nghiệp quốc phòng của chúng tôi đã đến Syria và làm việc tại đó. Việc hoàn thiện vũ khí và xem vũ khí nào có thể tin tưởng được khi sử dụng trong điều kiện chiến đấu là cực kỳ quan trọng với chúng tôi”. Thực chất, tất cả các loại vũ khí của Nga, kể cả những loại vũ khí thậm chí chưa được đưa vào sản xuất, đều đã được thử nghiệm ở Syria. Việc thử nghiệm vũ khí ở Syria không chỉ giúp người Nga thu thập dữ liệu và cải thiện các hệ thống, mà còn thể hiện khả năng của vũ khí cho khách hàng tiềm năng chứng kiến. Mặc dù Nga đã có nhiều thử nghiệm với Su-35 ở Syria, các hoạt động này không được diễn ra ở nơi dễ thấy, do đó, không giúp ích gì cho việc tiếp thị. Tuy nhiên, chiến đấu cơ Su-35S vẫn là máy bay chiến đấu mạnh nhất hiện đang hoạt động của Không quân Nga, với khả năng tốt và giá cả hợp lý. Su-35 là một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm đối với bất kỳ máy bay chiến đấu nào của phương Tây, ngoại trừ tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ. Theo National Interest, chỉ là vấn đề thời gian trước khi người Nga bán được nhiều Su-35 hơn trên khắp thế giới, đặc biệt là cho những quốc gia không muốn hoặc không thể mua máy bay phương Tây.

Trong một bài phân tích mới đây trên tờ National Interest của Mỹ nhận xét, Nga khó có thể bán được máy bay chiến đấu Su-35 nếu không chứng minh được sức mạnh của nó trên bầu trời. Hồi đầu năm, tiêm kích ưu thế trên không Sukhoi Su-35 Flanker-E của Nga bắt đầu hoạt động trong lực lượng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAAF), đây cũng là lực lượng quân đội lớn thứ hai sau Lực lượng hàng không vũ trụ Nga sử dụng dòng máy bay mới này. Công ty sản xuất Su-35 cũng ký một bản hợp đồng với Indonesia nhằm cung cấp 11 tiêm kích Su-35 với giá 1,4 tỷ USD hồi tháng 10. Nhiều “người mua” tiềm năng cũng đang xếp hàng để mua các máy bay chiến đấu do Nga sản xuất. Tuy nhiên, việc xuất khẩu tiêm kích Su-35 được nhận định là không thành công bằng việc xuất khẩu hai máy bay đời cũ hơn: Su-30MK và Su-30SM Flanker-H. Một trong những lý do là Su-35 không có nhiều “đất diễn” như các loại tiêm kích khác, theo National Interest. Trong khi Su-35S đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở Syria, dòng máy bay này chưa có cơ hội đối đầu với máy bay kẻ thù và thể hiện khả năng của mình. Quân đội Nga ở Syria không phải đối mặt với mối nguy hiểm thực sự nào trên bầu trời Syria vì cả phiến quân nổi dậy Syria lẫn khủng bố IS đều không có khả năng chiến đấu trên không. Mặc dù các máy bay Nga khác như Su-30SM và máy bay ném bom Sukhoi Su-34 Fullback đã có cơ hội thể hiện trong các cuộc tấn công không đối đất, Su-35 thì không. Điện Kremlin không ngại ngùng khi nói về việc chiến dịch ở Syria quan trọng như thế nào với ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Tổng thống Nga Putin từng nói tháng 7: “Khi chúng tôi bắt đầu sử dụng những vũ khí hiện đại này, bao gồm cả tên lửa, thành viên của các công ty công nghiệp quốc phòng của chúng tôi đã đến Syria và làm việc tại đó. Việc hoàn thiện vũ khí và xem vũ khí nào có thể tin tưởng được khi sử dụng trong điều kiện chiến đấu là cực kỳ quan trọng với chúng tôi”. Thực chất, tất cả các loại vũ khí của Nga, kể cả những loại vũ khí thậm chí chưa được đưa vào sản xuất, đều đã được thử nghiệm ở Syria. Việc thử nghiệm vũ khí ở Syria không chỉ giúp người Nga thu thập dữ liệu và cải thiện các hệ thống, mà còn thể hiện khả năng của vũ khí cho khách hàng tiềm năng chứng kiến. Mặc dù Nga đã có nhiều thử nghiệm với Su-35 ở Syria, các hoạt động này không được diễn ra ở nơi dễ thấy, do đó, không giúp ích gì cho việc tiếp thị. Tuy nhiên, chiến đấu cơ Su-35S vẫn là máy bay chiến đấu mạnh nhất hiện đang hoạt động của Không quân Nga , với khả năng tốt và giá cả hợp lý. Su-35 là một kẻ thù cực kỳ nguy hiểm đối với bất kỳ máy bay chiến đấu nào của phương Tây, ngoại trừ tiêm kích tàng hình F-22 Raptor của Mỹ. Theo National Interest, chỉ là vấn đề thời gian trước khi người Nga bán được nhiều Su-35 hơn trên khắp thế giới, đặc biệt là cho những quốc gia không muốn hoặc không thể mua máy bay phương Tây.