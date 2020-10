Không quân Việt Nam sở hữu 2 trực thăng bền bỉ nhất thế giới

Đứng đầu bảng trong số những loại trực thăng vận tải quân sự phổ biến, bề bỉ nhất thế giới là loại trực thăng Mil Mi-8 (phiên bản xuất khẩu là Mi-17). Đây hiện nay là loại trực thăng phổ biến nhất thế giới, với số lượng sản xuất khoảng 17.000 chiếc. Nguồn ảnh: Aviation. Giống như mọi loại phương tiện được ra đời dưới thời Liên Xô khác, Mi-17 hay Mi-8 là loại trực thăng bền bỉ, rẻ, dễ sử dụng và tương thích với mọi loại điều kiện thời tiết, mọi loại môi trường sử dụng khác nhau. Nguồn ảnh: Wiki. Ngoài nhiệm vụ vận tải, Mi-8 còn có thể thực chiện tốt việc làm một máy bay trực thăng hỗ trợ tấn công với khả năng mang hỏa lực vượt trội của mình. Tổng cộng hiện nay trên thế giới đang có khoảng 60 quốc gia khắp năm châu sử dụng loại máy bay này trong biên chế của mình, trong đó có cả Việt Nam. Nguồn ảnh: Img. Nếu như Mi-8/17 là chiếc trực thăng phổ biến nhất do Liên Xô sản xuất thì UH-1 lại là loại trực thăng phổ biến nhất thế giới do Mỹ chế tạo. Loại trực thăng này ra đời từ năm 1959 và phục vụ tới tận ngày nay. Nguồn ảnh: Tube. Tổng cộng đã có tới 16.000 chiếc trực thăng UH-1 các phiên bản từng được sản xuất. Đây là loại trực thăng bền bỉ, dễ sản xuất, dễ bảo dưỡng và có giá khá rẻ, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau và hoạt động được trong nhiều loại thời tiết khác nhau. Nguồn ảnh: Military. Hiện tại, trong lực lượng Không quân Việt Nam cũng có sự phục vụ của những chiếc UH-1 sau năm 1975 và dĩ nhiên là do Mỹ chế tạo. Dù vậy lịch sử hoạt động của UH-1 trong biên chế Không quân Việt Nam khá hạn chế so với Mi8/17. Ở hạng cân nặng hơn, các trực thăng CH-47 với giá 35 triệu USD mỗi chiếc cũng được coi là một trong những loại trực thăng vận tải hạng nặng phổ biến nhất hiện nay. Nguồn ảnh: Military. Có tầm bay khoảng 500 km. tải trọng tối đa lên tới 22,6 tấn, đây là loại trực thăng chở người và chở hàng mà Quân đội Mỹ hay sử dụng nhất trên chiến trường. Kể từ khi ra đời vào năm 1962 tới nay, CH-47 đã luôn là loại trực thăng phục vụ vận tải hạng nặng tốt nhất mà Mỹ có. Nguồn ảnh: Wiki. Nếu như trực thăng UH-1 từng là loại trực thăng được Mỹ sử dụng nhiều nhất thì ngày nay, sau khi đã loại biên gần như hoàn toàn UH-1, quân đội Mỹ lại tiếp tục sử dụng một loại trực thăng với độ tin cậy và bền bỉ không kém đó là loại UH-60 Black Hawk. Nguồn ảnh: File. Có giá khoảng 21 triệu USD cho mỗi chiếc, trực thăng BlackHawk của Mỹ được xếp vào loại trực thăng đa dụng, nó có thể vận tải người, hàng hóa hoặc đóng vai trò như một trạm chỉ huy trên không hoặc trực thăng cứu hộ. Nguồn ảnh: Helicopter. Hiện tại, UH-60 phiên bản quân sự đang hoạt động ở hơn 10 quốc gia khác nhau và phiên bản dân sự đã có mặt ở khoảng 5 quốc gia trên thế giới. Các trực thăng UH-60 còn nổi tiếng về khả năng dễ điều khiển, có thể hoạt động tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt và là một trong số ít những loại trực thăng có thể được sử dụng trong cứu hộ khi biển động. Nguồn ảnh: Military. Cuối cùng là một đại diện của châu Âu, trực thăng AgustaWestland AW139. Đây là loại trực thăng châu Âu phổ biến bậc nhất trong các lực lượng Không quân thuộc NATO. Nguồn ảnh: Aviation. Được thiết kế và sản xuất bởi AgustaWestland của Italia, loại trực thăng này ra đời từ năm 2003, tới này đã sản xuất được hơn 1000 đơn vị và có giá rất rẻ, chỉ 12 triệu USD cho mỗi chiếc. Nguồn ảnh: Leonardo. Giống như nhiều loại trực thăng vận tải khác, nhiệm vụ của AW139 là rất đa dạng, từ vận tải hạng trung, tới tìm kiếm cứu hộ và thậm chí còn có thể làm nhiệm vụ mang vũ khí, yểm trợ trên không. Nguồn ảnh: Flickr. Video Máy bay trực thăng vận tải quân sự Mi-26T2V - Nguồn: Sputnik

