Avdiivka bị tấn công từ bên sườn, Ukraine tăng cường viện quân

Cứ điểm Avadivka ở Donetsk, miền Đông Ukraine phải hứng chịu cuộc tấn công trên bộ kéo dài nửa tháng của cụm quân "Phương Đông" của Nga. Phía Ukraine tung 5-7 đợt quân tiếp viện (tổng cộng khoảng 20.000 quân) để đẩy lùi cuộc tấn công mãnh liệt của quân Nga; nhưng quân Nga đã giành được lợi thế nhờ một cuộc “bao vây” quy mô lớn. Việc chiếm giữ vùng ngoại ô Avdiivka của Nga đã ngăn cản quân Ukraine tiến vào thành phố, khi lực lượng tiếp viện đang rút lui từ các mặt trận khác tăng cường về đây. Theo kênh truyền hình địa phương Donetsk "Union", hơn 10.000 quân Ukraine đóng tại Avdiivka có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Ông Artem Zanga, cựu chỉ huy nhóm chiến đấu "Spartak" và hiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR), cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, Tập đoàn quân số 1 Donetsk của Nga, đã đạt được những bước đột phá lớn ở cả hai sườn bắc và nam của thành phố Avadivka và vòng vây sẽ sớm được hoàn thành. Lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine có thể bị mắc kẹt trong vòng vây. Hiện nhóm xung kích Nga đang ra sức hạn chế nguồn tiếp tế hậu cần và đường thoát hiểm của quân Ukraine trong vòng vây. Quân đội Ukraine biết rằng, một khi quân đội Nga có thể bao vây hoàn toàn Avdiivka, họ sẽ tiếp tục tăng cường thêm binh lính và tiếp tục tấn công cứ điểm phía sau của quân đội Ukraine, khiến quân Ukraine sẽ hoàn toàn sụp đổ dọc theo toàn bộ tuyến phòng thủ phía đông. Quân đội Nga đã chiếm được khu vực xung quanh đầu cầu phía bắc Avdiivka và khu vực núi xỉ thải; đồng thời cũng đã trải qua các trận đánh liên tục gần tuyến đường sắt trong 5 ngày qua. Quân Ukraine tiếp tục tăng viện nhưng quân Nga kiên quyết tiến về phía tây và tiếp tục tấn công hai làng Stepove (Степове) và Berdychi (Бердичі). Quân Nga đã bắt đầu cắt đứt những con đường đất nhỏ dẫn vào thành phố Avdiivka, đồng thời đánh mạnh vào khu vực phòng ngự của quân đội Ukraine. Ngoài ra, quân đội Nga đã nhiều lần phát động thành công các chiến dịch tấn công dọc theo tuyến đường sắt ở khu vực phía tây bắc Krasnohorivka. Mặc dù vậy, quân đội Ukraine vẫn có đủ sức mạnh để đánh chặn quân đội Nga một cách hiệu quả, việc tấn công và phòng thủ của quân đội Nga không hề dễ dàng. Điều đặc biệt đáng chú ý là quân đội Ukraine đã cố gắng sử dụng những công sự trên khu vực núi xỉ thải để đối đầu với quân Nga trong thời gian dài, nhưng đã bị quân Nga bao vây, sau đó dùng UAV thả đạn vào các công sự; giáng đòn nặng nề vào quân phòng thủ Ukraine. Sau khi chiếm khu vực núi xỉ thải, bộ phận quân Nga này chuyển sang phòng thủ, nhiệm vụ chính là đánh bại quân Ukraine đang cố gắng tiếp viện cho Avdiivka và ngăn quân Ukraine khôi phục vị trí chiến thuật. Để nhanh chóng chiếm đóng khu vực rộng lớn xung quanh Avdiivka, quân đội Nga đã sử dụng số lượng lớn xe bọc thép và xe tăng để hỗ trợ tiến công. Tuy nhiên, nhiều xe bọc thép và xe tăng của quân Nga đã bị UAV của Ukraine phá hủy rất nhiều. Sau cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên, quân đội Ukraine vẫn đủ khả năng tiêu diệt xe tăng Nga bằng UAV. Hiện Ukraine đang rơi vào tình thế khó khăn, khi không thể dựa vào vũ khí hạng nặng để đột phá. Quân Ukraine chỉ có thể sử dụng bộ binh với vũ khí nhẹ để chống lại cuộc tấn công bằng hỏa lực mạnh của Nga. Một số đơn vị Ukraine có thể bị vây ở Avdiivka, bao gồm các Lữ đoàn 13, 31, 47, 53 và 110; Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 116, Tiểu đoàn bộ binh độc lập 70, Tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 2; Tiểu đoàn cảnh sát đặc biệt Kiev... Ngoài ra chiến đấu ở Avdiivka còn có đơn vị "Tình nguyện Nga", một đơn vị được Moskva cho là "những kẻ phản bội". Do bị quân Nga bao vây nên quân đội Ukraine phải tiếp tục đưa quân tiếp viện đến Avdiivka, đồng thời hơn 10 đơn vị khác nhau của Ukraine đã tập trung tại cứ điểm này. Hiện ở phía đông bắc Avdiivka, quân của Lữ đoàn phòng vệ nội địa số 129 của Ukraine đang đối đầu với Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 của quân Nga triển khai ở phía sườn phía bắc, cùng với Lực lượng dân quân Donetsk thân Nga và một tiểu đoàn xe tăng làm dự bị ở phía sau; sẵn sàng tiếp viện bất cứ lúc nào. Phần phía đông Avdiivka là khu vực do quân đội Nga kiểm soát từ đầu, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 9 và Tiểu đoàn xe tăng số 10 của Nga đóng quân trên tuyến phòng thủ này. Vài tháng trước, quân Ukraine đã cố gắng đột phá một số lần nhưng đều thất bại. Ở sườn phía nam, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 1 của Nga đi đường vòng về phía tây bắc, bao vây phía nam và tây nam Avdiivka, đồng thời kiểm soát các con đường từ phía phía tây nam dẫn vào thành phố. Quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc phản công, nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực này, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine dự định đẩy quân Nga về phía nam Avdiivka, nhưng cuộc phản công này không thành công. Quân đồn trú Ukraine bất lực nhìn vòng vây 3 mặt do quân Nga thiết lập ngày càng nhỏ đi. Hơn 10 nghìn quân phòng thủ Ukraina ở thành phố Avdiivka có nguy cơ bị tiêu diệt. Để ngăn chặn quân đội Nga đang xiết chặt vòng vây tại Avdiivka, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 55 của quân đội Ukraine đã tổ chức nhiều đợt phản công vào tuyến phòng thủ đang bị thu hẹp của quân đội Nga và đạt được một số kết quả nhất định. Dù quân đội Ukraine có những lợi thế nhờ hệ thống công sự trận địa được chuẩn bị trong nhiều năm, nhưng điều này không khắc phục được những nhược điểm của họ ở cấp độ chiến lược tổng thể, khi Quân đội Nga tiếp tục tăng quân, cố gắng siết chặt vòng vây và cắt đứt các kênh tiếp viện của quân đội Ukraine vào thành phố. Trong trường hợp này, các binh sĩ trong thành phố của quân đội Ukraine rất có thể sẽ phải chịu chung số phận với Bakhmut. Đặc biệt trong cuộc tấn công vào Avdiivka, Nga đã tăng cường sử dụng lực lượng không quân, khiến các hệ thống công sự vững chắc, cũng khó có thể chịu đựng được những đòn công phá của những quả bom dẫn đường nặng hàng tấn.

Cứ điểm Avadivka ở Donetsk, miền Đông Ukraine phải hứng chịu cuộc tấn công trên bộ kéo dài nửa tháng của cụm quân "Phương Đông" của Nga. Phía Ukraine tung 5-7 đợt quân tiếp viện (tổng cộng khoảng 20.000 quân) để đẩy lùi cuộc tấn công mãnh liệt của quân Nga; nhưng quân Nga đã giành được lợi thế nhờ một cuộc “bao vây” quy mô lớn. Việc chiếm giữ vùng ngoại ô Avdiivka của Nga đã ngăn cản quân Ukraine tiến vào thành phố, khi lực lượng tiếp viện đang rút lui từ các mặt trận khác tăng cường về đây. Theo kênh truyền hình địa phương Donetsk "Union", hơn 10.000 quân Ukraine đóng tại Avdiivka có nguy cơ bị bao vây hoàn toàn. Ông Artem Zanga, cựu chỉ huy nhóm chiến đấu "Spartak" và hiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cộng hòa Donetsk tự xưng (DPR), cho biết trong một cuộc phỏng vấn rằng, Tập đoàn quân số 1 Donetsk của Nga, đã đạt được những bước đột phá lớn ở cả hai sườn bắc và nam của thành phố Avadivka và vòng vây sẽ sớm được hoàn thành. Lực lượng chủ lực của quân đội Ukraine có thể bị mắc kẹt trong vòng vây. Hiện nhóm xung kích Nga đang ra sức hạn chế nguồn tiếp tế hậu cần và đường thoát hiểm của quân Ukraine trong vòng vây. Quân đội Ukraine biết rằng, một khi quân đội Nga có thể bao vây hoàn toàn Avdiivka, họ sẽ tiếp tục tăng cường thêm binh lính và tiếp tục tấn công cứ điểm phía sau của quân đội Ukraine, khiến quân Ukraine sẽ hoàn toàn sụp đổ dọc theo toàn bộ tuyến phòng thủ phía đông. Quân đội Nga đã chiếm được khu vực xung quanh đầu cầu phía bắc Avdiivka và khu vực núi xỉ thải; đồng thời cũng đã trải qua các trận đánh liên tục gần tuyến đường sắt trong 5 ngày qua. Quân Ukraine tiếp tục tăng viện nhưng quân Nga kiên quyết tiến về phía tây và tiếp tục tấn công hai làng Stepove (Степове) và Berdychi (Бердичі). Quân Nga đã bắt đầu cắt đứt những con đường đất nhỏ dẫn vào thành phố Avdiivka, đồng thời đánh mạnh vào khu vực phòng ngự của quân đội Ukraine. Ngoài ra, quân đội Nga đã nhiều lần phát động thành công các chiến dịch tấn công dọc theo tuyến đường sắt ở khu vực phía tây bắc Krasnohorivka. Mặc dù vậy, quân đội Ukraine vẫn có đủ sức mạnh để đánh chặn quân đội Nga một cách hiệu quả, việc tấn công và phòng thủ của quân đội Nga không hề dễ dàng. Điều đặc biệt đáng chú ý là quân đội Ukraine đã cố gắng sử dụng những công sự trên khu vực núi xỉ thải để đối đầu với quân Nga trong thời gian dài, nhưng đã bị quân Nga bao vây, sau đó dùng UAV thả đạn vào các công sự; giáng đòn nặng nề vào quân phòng thủ Ukraine. Sau khi chiếm khu vực núi xỉ thải, bộ phận quân Nga này chuyển sang phòng thủ, nhiệm vụ chính là đánh bại quân Ukraine đang cố gắng tiếp viện cho Avdiivka và ngăn quân Ukraine khôi phục vị trí chiến thuật. Để nhanh chóng chiếm đóng khu vực rộng lớn xung quanh Avdiivka, quân đội Nga đã sử dụng số lượng lớn xe bọc thép và xe tăng để hỗ trợ tiến công. Tuy nhiên, nhiều xe bọc thép và xe tăng của quân Nga đã bị UAV của Ukraine phá hủy rất nhiều. Sau cuộc giao tranh ác liệt giữa hai bên, quân đội Ukraine vẫn đủ khả năng tiêu diệt xe tăng Nga bằng UAV. Hiện Ukraine đang rơi vào tình thế khó khăn, khi không thể dựa vào vũ khí hạng nặng để đột phá. Quân Ukraine chỉ có thể sử dụng bộ binh với vũ khí nhẹ để chống lại cuộc tấn công bằng hỏa lực mạnh của Nga. Một số đơn vị Ukraine có thể bị vây ở Avdiivka, bao gồm các Lữ đoàn 13, 31, 47, 53 và 110; Lữ đoàn phòng thủ nội địa số 116, Tiểu đoàn bộ binh độc lập 70, Tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 2; Tiểu đoàn cảnh sát đặc biệt Kiev... Ngoài ra chiến đấu ở Avdiivka còn có đơn vị "Tình nguyện Nga", một đơn vị được Moskva cho là "những kẻ phản bội". Do bị quân Nga bao vây nên quân đội Ukraine phải tiếp tục đưa quân tiếp viện đến Avdiivka, đồng thời hơn 10 đơn vị khác nhau của Ukraine đã tập trung tại cứ điểm này. Hiện ở phía đông bắc Avdiivka, quân của Lữ đoàn phòng vệ nội địa số 129 của Ukraine đang đối đầu với Lữ đoàn bộ binh cơ giới 114 của quân Nga triển khai ở phía sườn phía bắc, cùng với Lực lượng dân quân Donetsk thân Nga và một tiểu đoàn xe tăng làm dự bị ở phía sau; sẵn sàng tiếp viện bất cứ lúc nào. Phần phía đông Avdiivka là khu vực do quân đội Nga kiểm soát từ đầu, Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 9 và Tiểu đoàn xe tăng số 10 của Nga đóng quân trên tuyến phòng thủ này. Vài tháng trước, quân Ukraine đã cố gắng đột phá một số lần nhưng đều thất bại. Ở sườn phía nam, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 1 của Nga đi đường vòng về phía tây bắc, bao vây phía nam và tây nam Avdiivka, đồng thời kiểm soát các con đường từ phía phía tây nam dẫn vào thành phố. Quân đội Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc phản công, nhằm giành lại quyền kiểm soát khu vực này, nhưng cuối cùng đều thất bại. Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine dự định đẩy quân Nga về phía nam Avdiivka, nhưng cuộc phản công này không thành công. Quân đồn trú Ukraine bất lực nhìn vòng vây 3 mặt do quân Nga thiết lập ngày càng nhỏ đi. Hơn 10 nghìn quân phòng thủ Ukraina ở thành phố Avdiivka có nguy cơ bị tiêu diệt. Để ngăn chặn quân đội Nga đang xiết chặt vòng vây tại Avdiivka, Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 55 của quân đội Ukraine đã tổ chức nhiều đợt phản công vào tuyến phòng thủ đang bị thu hẹp của quân đội Nga và đạt được một số kết quả nhất định. Dù quân đội Ukraine có những lợi thế nhờ hệ thống công sự trận địa được chuẩn bị trong nhiều năm, nhưng điều này không khắc phục được những nhược điểm của họ ở cấp độ chiến lược tổng thể, khi Quân đội Nga tiếp tục tăng quân, cố gắng siết chặt vòng vây và cắt đứt các kênh tiếp viện của quân đội Ukraine vào thành phố. Trong trường hợp này, các binh sĩ trong thành phố của quân đội Ukraine rất có thể sẽ phải chịu chung số phận với Bakhmut. Đặc biệt trong cuộc tấn công vào Avdiivka, Nga đã tăng cường sử dụng lực lượng không quân, khiến các hệ thống công sự vững chắc, cũng khó có thể chịu đựng được những đòn công phá của những quả bom dẫn đường nặng hàng tấn.