Không quân Nga: Trang bị siêu tiêm kích mang vũ khí siêu thanh mới!

Theo Phó Tư lệnh VKS Nga, ông Andrey Yudin cho biết trong khuôn khổ Chương trình mua sắm Quốc phòng 2022, lực lượng Không quân Vũ trụ Nga đang có kế hoạch mua hơn 200 đơn vị vũ khí cơ bản, một số lượng các trang bị kỹ thuật quân sự và thiết bị chuyên dụng. Trước đó đã có thông tin rằng, vào cuối năm 2024 theo kế hoạch, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga sẽ nhận thêm số lượng lớn các chiến đấu cơ, bao gồm tới 22 máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ 5 Sukhoi Su-57 Felon, và cho đến năm 2028, tổng thể số lượng loại chiến đấu cơ này trong Lực lượng Vũ trang Nga sẽ là tới 76 chiếc. Và với Su-57 mang vũ khí siêu thanh, Nga cũng hiện là quốc gia đầu tiên trên thế giới có tên lửa siêu thanh được đặt trong trạng thái trực chiến, hoặc có thể nói là đang ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao. Ngoài Su-57, hiện nay, Nga còn đang có sự góp mặt của tổ hợp máy bay Kinzhal với tên lửa siêu thanh đang trong trạng thái trực chiến – thử nghiệm, tên lửa siêu thanh Zircon cũng đang trong quá trình thử nghiệm cấp nhà nước, và cả tên lửa chiến lược tổ hợp bay siêu âm Avangard đang làm nhiệm vụ thực chiến. Tóm lược về tổ hợp máy bay Kinzhal, tổ hợp này sẽ là sự xuất hiện của tiêm kích tối tân MiG-31K của Nga, nó sẽ đảm nhiệm trọng trách cõng theo loại tên lửa đạn đạo phóng từ máy bay (ALBM) do Nga phát triển là Kh-47M2 Kinzhal. Với tên lửa ALBM Kh-47M2 Kinzhal mới này, Nga có thể sử dụng nền tảng chiến đấu cơ của mình để phóng nó, với tầm hoạt động lên đến hơn 2.000km, vận tốc siêu vượt âm lên đến Mach 10, và thậm chí, loại tên lửa này còn có khả năng thực hiện các thao tác thay đổi quỹ đạo, giúp nó né tránh phòng không đối phương ở mọi giai đoạn bay. Hiện nay, loại tên lửa thông minh Kinzhal của Nga cũng được cho là có thể phóng cả trên nền tảng các oanh tạc cơ Tu-22M3 ngoài tiêm kích đánh chặn MiG-31K của mình, và tên lửa này có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân để cho một sức công phá đáng kể hơn. Còn về Avangard, tính đến nay, đây chính là phương tiện lượn siêu vượt âm đầu tiên được chế tạo thành công trên thế giới được phát triển bới Nga, thậm chí, nó còn được Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin nhắc đến như 1 trong 6 loại vũ khí chiến lược của Nga. Tốc độ “đáng sợ” của loại tổ hợp bay siêu vượt âm Avangard có thể lên tới Mach 27 khi đạt độ cao lớn, và nó được phóng từ nền tảng ICBM. Còn quay lại với siêu tiêm kích đa nhiệm mang vũ khí siêu thanh của Nga là Su-57, đây là một chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 của Nga mang công nghệ tàng hình, được phát triển bỡi hãng hàng không Sukhoi cho Không quân Nga. Các tiêm kích Su-57 này được thiết kế với chiều dài thân là 19.8m, độ rộng sải cánh là 14m và độ cao đạt 6.05m. Tải trọng cất cánh tối đa của nó đạt đến trên 37 tấn, với tới 14-16 tấn là tải trọng vũ khí nó mang theo. Với tải trọng vũ trang “khổng lồ”, xuất hiện trên Su-57 này sẽ là đầy đủ các loại tên lửa đa nhiệm, bao gồm đầy đủ các loại tên lửa không đối không, không đối đất và không đối hạm. Cùng với đó, có một lượng lớn các loại bom thông minh được trang bị trên Su-57, có thể tạo ra các cuộc oanh kích với sức công phá cực lớn. Ngoài các loại vũ khí có thể nói là thông thường, đương nhiên, điều đặc biệt của chúng chính là vũ khí siêu thanh mà máy bay chiến đấu Su-57 này mang theo. Thứ mà có lẽ chưa một đối thủ nào của nó có thể so bì được. Theo thông báo trước đây từ Tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật (KTRV) của Nga, họ đang phát triển một loại đầu đạn tấn công mới theo khuôn khổ Dự án Lichinka-MD, và sẽ trang bị nó trên Su-57. Hiện tại, tuy chưa được áp dụng một cách chính thức, nhưng chương trình này đã được khởi động từ năm 2019, và theo các đánh giá, vũ khí này được so sánh như một phiên bản thu nhỏ của siêu tên lửa hành trình siêu 3M22 Zircon nổi tiếng của Nga. Theo các thông báo đưa ra, loại tên lửa mới này sẽ có thể được gọi với cái tên là “Sản phẩm 70 – Izdeliye 70”, nhưng chúng ta chưa thực sự có một thông tin nào chính xác về nó. Theo các đánh giá hiện tại, rất có thể phạm vi bay của dòng tên lửa này sẽ bị hạn chế khi được trang bị trên nền tảng chiến đấu cơ (dao động từ 150-200km). Song, loại tên lửa này sẽ mang khả năng đạt đến tốc độ Mach 10, tức là dù ở khoảng cách tối đa, chưa đến 1 phút nó đã phá huỷ mục tiêu của mình. Và với phiên bản thu nhỏ của Zircon, một loại tên lửa siêu thanh được mệnh danh là “sát thủ hàng không mẫu hạm” của Nga được trang bị trên chiến đấu cơ Su-57, kết hợp với tốc độ lên đến trên Mach 2 của nó, chắc chắn sẽ tạo nên một cơn “địa chấn” khi nó thực hiện tấn công. Có thể nói rằng, với việc sắp đưa vào biên chế một loạt các siêu chiến đấu cơ Su-57 này, chắc chắn rằng, Không quân Nga sẽ sở hữu cho mình một nền tảng chiến đấu trên không “không thể đùa”, và sẽ là điều mà các đối thủ của Nga nên “e ngại”. Hình ảnh ấn tượng của siêu tiêm kích tối tân Sukhoi Su-57 của Nga. Nguồn: Haci Productions.

