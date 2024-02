Không quân Nga chứng minh sức mạnh tại Avdiivka như thế nào?

Không ai có thể phủ nhận vai trò của vũ khí có độ chính xác cao trong chiến tranh hiện đại – hiệu quả và chi phí của chúng là không thể phủ nhận. Nếu được sử dụng rộng rãi, những vũ khí chính xác có thể mang lại kết quả vượt trội và chiến trường Avdiivka là một minh chứng. Trong chuỗi các sự kiện kịch tính diễn ra tuần qua, Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Avdiivka, một minh chứng cho sự thay đổi chiến lược tác chiến này. Hệ thống công sự trận địa kiên cố vững chắc được Ukraine xây dựng trong một thời gian dài, nhưng đã bị quân Nga tràn ngập. Chiến thắng tại Avdiivka là một chiến thắng then chốt của Nga. Sự sụp đổ của pháo đài Avdiivka mở đường cho bước tiến của Nga trong tương lai. Tuy nhiên, có một yếu tố nổi bật, đó là chiến thắng của Moscow được đánh dấu bằng việc sử dụng vũ khí có độ chính xác cao chưa từng có. Một sự thật được cả hai bên xung đột xác nhận. Trong một tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, người ta tiết lộ rằng đã có hơn 400 cuộc tấn công chính xác đã được thực hiện chỉ trong một ngày vào một khu vực có diện tích chưa đến 30 km vuông. Các chi tiết cụ thể không được đưa ra, nhưng có thể phỏng đoán rằng, các hoạt động này liên quan đến tên lửa, máy bay và pháo binh. Điều thú vị là một phần lớn các hoạt động này được thực hiện bằng bom lượn có điều khiển (UMPC). Các thông tin hiện tại đề xuất khoảng 250 lần thả bom, tất cả đều được thực hiện trong khung thời gian đáng kinh ngạc dưới 72 giờ. Đây là một thành tựu đáng chú ý, đặc biệt khi tính đến tần suất sử dụng loại bom này trong một thời điểm nhất định. Đoạn video công khai do Bộ Quốc phòng Nga công bố tiết lộ một chi tiết nổi bật; đôi khi, 4 quả bom được quan sát thấy đã được sử dụng để tấn công một mục tiêu cùng một lúc. Quan sát này có thể khiến chúng ta đưa ra một số suy luận kích thích tư duy về khả năng vũ khí dẫn đường chính xác của Nga. Việc sử dụng bom lượn với số lượng lớn tấn công đồng thời vào một mục tiêu trong thành phố là một thách thức vô cùng lớn về mặt kỹ thuật. Sự phức tạp này biểu thị quá trình giữa việc phát hiện mục tiêu và thời điểm thả bom. Tình huống này biểu thị sự việc xây dựng hệ thống thông tin liên lạc theo chiều dọc, trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh điện tử và vô số thách thức khác. Theo nhận xét của Bulgarian Military, có vẻ như quân Ukraine đã đánh giá thấp sức mạnh kỹ thuật của Nga, đặc biệt là việc phá vỡ mối tương tác trên bộ và trên không. Đặc biệt ấn tượng là việc Không quân Nga sử dụng rộng rãi bom lượn có điều khiển 1.500 kg, đủ sức phá hủy các mục tiêu kiên cố của Ukraine. Chỉ cần nhấn mạnh, ngay cả đối với biến thể đặc biệt của loại bom 1.500 kg này, thì lượng thuốc nổ của nó vẫn đạt gần 700 kg. Với một quả bom với lượng thuốc nổ lớn như vậy, hãy tưởng tượng một mục tiêu nào đó, khó có thể tránh được sức phá hủy của quả bom có sức công phá lớn như vậy. Sức công phá của loại bom này hiện đang “gây xôn xao” trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Mặc dù có trọng lượng rất lớn, nhưng bom lượn 1.500 kg của Nga vẫn có tầm bay vượt trội, tới 100 km. Theo nhiều binh lính Ukraine tham chiến trực tiếp tại chiến trường Avdiivka, Không quân Nga đã sử dụng nhiều bom loại này. Khi bom lượn có mô-đun điều khiển (UMPC) của Nga ra đời vào tháng 3/2023, một số chuyên gia quân sự phương Tây tỏ ra “xem thường” vì thiết kế bom lượn của Nga có vẻ “ngẫu hứng”. Nhưng kết quả thực chiến trên chiến trường đã chứng minh suy nghĩ của họ là sai lầm. Sau những thành công ban đầu, đặc biệt là vai trò quan trọng của nó trong việc phá hủy các mục tiêu được xây dựng kiên cố, bom lượn có điều khiển của Nga đã nhanh chóng trở thành vũ khí chủ lực. Thiết kế thô sơ một thời bị phương Tây coi là “tầm thường”, nhưng lại tỏ rõ hiệu quả cả về mức chính xác và giá rẻ; có thể sản xuất loạt lớn. Điều thú vị là những tính năng này cho thấy hiệu suất vượt trội của bom lượn Nga, ngay cả khi so sánh với các sản phẩm bom JDAM của Mỹ, đối thủ được coi là những người tiên phong trong phát triển bom lượn có điều khiển và có kinh nghiệm đi trước 30 năm. Vậy bom lượn UMPC nặng 1.500 kg với một quả bom nặng 500 kg có gì khác nhau? Theo thiết kế, không phải là tính thẩm mỹ mà là các thông số khí động học. Do đó, UMPC nặng 1.500 kg có sự khác biệt đáng chú ý, đó là thân của nó giảm thiểu đáng kể lực cản không khí, góp phần quan trọng nâng cao tầm bay. Bom UMPC-1500 của Nga có thể bay với quãng đường ấn tượng 100 km, do đó hầu như nằm hoàn toàn ngoài tầm đe dọa của mọi hệ thống phòng không hiện đại. Theo một số thông tin, mô-đun tiên tiến có thể sẽ được Nga đưa vào dây chuyền sản xuất loạt vào mùa hè sắp tới. Tóm lại, điều đáng chú ý là Quân đội Nga đã áp dụng việc sử dụng vũ khí chính xác ở quy mô chưa từng có trong những năm gần đây. Diễn biến trên chiến trường Ukraine gần đây đã chứng minh rõ ràng chiến lược được áp dụng - một mức độ hiệu quả hiếm khi được quan sát trước đó. Điều đáng chú ý là vai trò của chiến đấu cơ Su-35 trong bối cảnh này là then chốt. Nó không chỉ đóng vai trò bảo vệ trong khi Su-34 thực hiện các đợt ném bom, mà còn đóng vai trò là một "máy bay ném bom đánh lạc hướng", thu hút thêm sự chú ý từ Quân đội Ukraine. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự kết hợp giữa vũ khí công nghệ cao và công nghệ hàng không là yếu tố then chốt dẫn đến thành công của Nga hiện nay. Nước Mỹ đã nhận ra sự thật này từ khá lâu rồi, nhưng bây giờ đến lượt Nga khai thác chiến lược này vì nó rõ ràng đã trở thành một điều cần thiết đối với Moscow. Bom FAB-1500 với hệ thống điều khiển bay UMPK của Nga. Nguồn: Topwar.

Không ai có thể phủ nhận vai trò của vũ khí có độ chính xác cao trong chiến tranh hiện đại – hiệu quả và chi phí của chúng là không thể phủ nhận. Nếu được sử dụng rộng rãi, những vũ khí chính xác có thể mang lại kết quả vượt trội và chiến trường Avdiivka là một minh chứng. Trong chuỗi các sự kiện kịch tính diễn ra tuần qua, Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát Avdiivka, một minh chứng cho sự thay đổi chiến lược tác chiến này. Hệ thống công sự trận địa kiên cố vững chắc được Ukraine xây dựng trong một thời gian dài, nhưng đã bị quân Nga tràn ngập. Chiến thắng tại Avdiivka là một chiến thắng then chốt của Nga. Sự sụp đổ của pháo đài Avdiivka mở đường cho bước tiến của Nga trong tương lai. Tuy nhiên, có một yếu tố nổi bật, đó là chiến thắng của Moscow được đánh dấu bằng việc sử dụng vũ khí có độ chính xác cao chưa từng có. Một sự thật được cả hai bên xung đột xác nhận. Trong một tuyên bố chính thức từ Bộ Quốc phòng Nga, người ta tiết lộ rằng đã có hơn 400 cuộc tấn công chính xác đã được thực hiện chỉ trong một ngày vào một khu vực có diện tích chưa đến 30 km vuông. Các chi tiết cụ thể không được đưa ra, nhưng có thể phỏng đoán rằng, các hoạt động này liên quan đến tên lửa, máy bay và pháo binh. Điều thú vị là một phần lớn các hoạt động này được thực hiện bằng bom lượn có điều khiển (UMPC). Các thông tin hiện tại đề xuất khoảng 250 lần thả bom, tất cả đều được thực hiện trong khung thời gian đáng kinh ngạc dưới 72 giờ. Đây là một thành tựu đáng chú ý, đặc biệt khi tính đến tần suất sử dụng loại bom này trong một thời điểm nhất định. Đoạn video công khai do Bộ Quốc phòng Nga công bố tiết lộ một chi tiết nổi bật; đôi khi, 4 quả bom được quan sát thấy đã được sử dụng để tấn công một mục tiêu cùng một lúc. Quan sát này có thể khiến chúng ta đưa ra một số suy luận kích thích tư duy về khả năng vũ khí dẫn đường chính xác của Nga. Việc sử dụng bom lượn với số lượng lớn tấn công đồng thời vào một mục tiêu trong thành phố là một thách thức vô cùng lớn về mặt kỹ thuật. Sự phức tạp này biểu thị quá trình giữa việc phát hiện mục tiêu và thời điểm thả bom. Tình huống này biểu thị sự việc xây dựng hệ thống thông tin liên lạc theo chiều dọc, trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh điện tử và vô số thách thức khác. Theo nhận xét của Bulgarian Military, có vẻ như quân Ukraine đã đánh giá thấp sức mạnh kỹ thuật của Nga, đặc biệt là việc phá vỡ mối tương tác trên bộ và trên không. Đặc biệt ấn tượng là việc Không quân Nga sử dụng rộng rãi bom lượn có điều khiển 1.500 kg, đủ sức phá hủy các mục tiêu kiên cố của Ukraine. Chỉ cần nhấn mạnh, ngay cả đối với biến thể đặc biệt của loại bom 1.500 kg này, thì lượng thuốc nổ của nó vẫn đạt gần 700 kg. Với một quả bom với lượng thuốc nổ lớn như vậy, hãy tưởng tượng một mục tiêu nào đó, khó có thể tránh được sức phá hủy của quả bom có sức công phá lớn như vậy. Sức công phá của loại bom này hiện đang “gây xôn xao” trong Lực lượng Vũ trang Ukraine. Mặc dù có trọng lượng rất lớn, nhưng bom lượn 1.500 kg của Nga vẫn có tầm bay vượt trội, tới 100 km. Theo nhiều binh lính Ukraine tham chiến trực tiếp tại chiến trường Avdiivka, Không quân Nga đã sử dụng nhiều bom loại này. Khi bom lượn có mô-đun điều khiển (UMPC) của Nga ra đời vào tháng 3/2023, một số chuyên gia quân sự phương Tây tỏ ra “xem thường” vì thiết kế bom lượn của Nga có vẻ “ngẫu hứng”. Nhưng kết quả thực chiến trên chiến trường đã chứng minh suy nghĩ của họ là sai lầm. Sau những thành công ban đầu, đặc biệt là vai trò quan trọng của nó trong việc phá hủy các mục tiêu được xây dựng kiên cố, bom lượn có điều khiển của Nga đã nhanh chóng trở thành vũ khí chủ lực. Thiết kế thô sơ một thời bị phương Tây coi là “tầm thường”, nhưng lại tỏ rõ hiệu quả cả về mức chính xác và giá rẻ; có thể sản xuất loạt lớn. Điều thú vị là những tính năng này cho thấy hiệu suất vượt trội của bom lượn Nga, ngay cả khi so sánh với các sản phẩm bom JDAM của Mỹ, đối thủ được coi là những người tiên phong trong phát triển bom lượn có điều khiển và có kinh nghiệm đi trước 30 năm. Vậy bom lượn UMPC nặng 1.500 kg với một quả bom nặng 500 kg có gì khác nhau? Theo thiết kế, không phải là tính thẩm mỹ mà là các thông số khí động học. Do đó, UMPC nặng 1.500 kg có sự khác biệt đáng chú ý, đó là thân của nó giảm thiểu đáng kể lực cản không khí, góp phần quan trọng nâng cao tầm bay. Bom UMPC-1500 của Nga có thể bay với quãng đường ấn tượng 100 km, do đó hầu như nằm hoàn toàn ngoài tầm đe dọa của mọi hệ thống phòng không hiện đại. Theo một số thông tin, mô-đun tiên tiến có thể sẽ được Nga đưa vào dây chuyền sản xuất loạt vào mùa hè sắp tới. Tóm lại, điều đáng chú ý là Quân đội Nga đã áp dụng việc sử dụng vũ khí chính xác ở quy mô chưa từng có trong những năm gần đây. Diễn biến trên chiến trường Ukraine gần đây đã chứng minh rõ ràng chiến lược được áp dụng - một mức độ hiệu quả hiếm khi được quan sát trước đó. Điều đáng chú ý là vai trò của chiến đấu cơ Su-35 trong bối cảnh này là then chốt. Nó không chỉ đóng vai trò bảo vệ trong khi Su-34 thực hiện các đợt ném bom, mà còn đóng vai trò là một "máy bay ném bom đánh lạc hướng", thu hút thêm sự chú ý từ Quân đội Ukraine. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự kết hợp giữa vũ khí công nghệ cao và công nghệ hàng không là yếu tố then chốt dẫn đến thành công của Nga hiện nay. Nước Mỹ đã nhận ra sự thật này từ khá lâu rồi, nhưng bây giờ đến lượt Nga khai thác chiến lược này vì nó rõ ràng đã trở thành một điều cần thiết đối với Moscow. Bom FAB-1500 với hệ thống điều khiển bay UMPK của Nga. Nguồn: Topwar.